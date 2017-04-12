Как туляку решить свою проблему не выходя из дома

Myslo выяснил, какие сервисы созданы для реального решения проблем простых граждан, а какие оказались практически бесполезны. Приготовьтесь: много букв.

Телефон доверия губернатора Тульской области

Номер телефона 8-800-200-71-02 (линия работает круглосуточно, звонок бесплатный).

С чем обратиться? С актуальными и насущными вопросами – ЖКХ, благоустройство, ремонт и содержание дорог, транспортное обслуживание, здравоохранение и образование.

Как обратиться? Звоним по указанному телефону. Приветливый оператор внимательно выслушает проблему (проверили!), затем либо подскажет, в какое ведомство нужно обращаться за помощью, либо перенаправит зарегистрированное обращение к профильному чиновнику.

Как скоро дадут ответ? Здесь три варианта: оператор ответит сразу, свяжется с профильным ведомством для уточнения решения проблемы и перезвонит в течение дня либо зарегистрирует обращение, и в соответствии с законодательством оно должно быть рассмотрено в течение 30 дней. Ответ поступит по почте или на электронный адрес.

Итог. Один из самых популярных ресурсов для обращений. На телефон доверия губернатора в 2016 году, согласно официальной статистике, обратились 89 068 граждан. Так или нет – точно не скажем, но цифра реально огромная.

Получается, что на телефон доверия губернатора люди звонят около 10 раз в час круглосуточно и каждый день. 24/7.

А вообще по телефону доверия можно решить практически любой вопрос, касающийся работы областной и муниципальных администраций. Ещё через оператора можно передать несколько приятных или благодарственных слов о работе местного правительства – если найдутся.

Twitter правительства

Где это? https://twitter.com/Tularegion71

С чем обратиться? Популярнейший способ обращения к тульским властям. Здесь можно увидеть обращения на самые различные темы – от уборки подъезда до капремонта здания больницы или строительства сельского клуба.

Как обратиться? В Twitter могут писать только зарегистрированные пользователи. Чтобы создать аккаунт, нужны электронка или телефон. Однако, твит-«крик души» ограничен 140 символами. Придется уложиться, не растекаясь мыслями по древу.

Опытные пользователи придумали множество способов донести информацию до нужного чиновника: прикрепляют фотографии, видео, сканы документов, скриншоты экрана с набранным текстом.

Теперь главное: чтобы обращение было замечено, прочитано и взято на контроль, необходимо в тексте указать @Tularegion71, а уж потом вбивать тви-адрес нужного чиновника. Но упоминание @Tularegion71 обязательно (так проблема решится быстрее – проверено).

Как скоро дадут ответ? В соответствии с регламентом ответ на обращение должен поступить в течение суток. За редким исключением вопрос может «провисеть» без ответа день-два.

Итог. Обращение к правительству в Twitter один из действенных способов оперативно решить проблемные вопросы благоустройства, ЖКХ, ремонта дорог, установки дорожных знаков и множества других. Мониторингом обращений в сети занимается контактный центр при правительстве.



Список основных тви-аккаунтов:

@Avilov_E – Е. В. Авилов глава администрации Тулы;

@GUCentrTula – Центральный округ Тулы;

@Sovgua – Советский округ Тулы;

@TU_Proletarsky – Пролетарский округ Тулы;

@Privadm – Привокзальный округ Тулы;

@GU_Zaradm – Зареченский округ Тулы.

А еще твиттеры есть у всех министерств, городских и областных служб, районных администраций, управляющих компаний и т.д.

Странички правительства в соцсетях Facebook и VK

Где это? Фейсбук и ВКонтакте

С чем обратиться? Неспроста эти два пути мы объединили. Откровенно говоря, для решения каких-либо вопросов эти ресурсы вряд ли подойдут. Активность здесь низкая. Обращения никто не мониторит.

Итог. Это новостные пиар-группы, здесь публикуется информация о деятельности правительства без каких-либо перспектив решения проблем.

Письмо по электронной почте

Где это? Info@tularegion.ru

С чем обратиться? С вопросами жилищно-коммунального характера, ремонта и содержания дорог, транспортного обслуживания, жилищными, социальными, земельными и имущественными, вопросами образования и культуры и многими другими.

Как обратиться? Всё просто. Пишем обычное электронное письмо, в котором излагаем все свои претензии, возмущения или хотелки, и отправляем на официальную почту правительства. Обращение можно написать как в теле письма, так и прикрепить его в виде документа.

Как скоро дадут ответ? В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

Итог. В 2016 году в правительство области поступило 22 552 обращения в электронном виде, что составляет 58% от всего количества письменных обращений. Судя по официальной статистике, только 42% просьб туляков были удовлетворены или чиновниками были приняты конкретные меры. А на остальные обращения заявителям направлены ответы разъяснительного характера.

Электронная приёмная правительства Тульской области

Где это? https://tularegion.ru/live/ask/

С чем обратиться? Так же, как и в предыдущем пункте, пишем по вопросам ЖКХ, дорог, транспорта, экологии, здравоохранения, образования, по части земельных и имущественных отношений, по вопросам в социальной и культурной сферах и многим-многим другим.

Как обратиться? Переходим по ссылке. Видим приветственное обращение и краткую инструкцию по написанию обращения. Соглашаемся с установленными порядками и нажимаем кнопку «Далее».



Зайти можно путем авторизации через портал госуслуг (ЕСИА) (так быстрее, не придется вбивать свои данные в форму) либо заполнить вручную без авторизации.

Заполняем все поля, пишем саму суть обращения, прикрепляем по необходимости файлы (фото, видео, документы), выбираем наиболее удобный способ получения ответа: в электронной или письменной форме, пытаемся ввести еле различимые символы с картинки во избежание заполнения роботом.



Нажимаем «Отправить» и… та-дам! Наше обращение ушло в приёмную правительства, где его и рассмотрят чиновники по компетенции. Все просто, легко и быстро.

Как скоро дадут ответ? Не позднее 30 дней.

Итог. Этот вид обращения требует больше времени, чем письмо на электронку правительства, а итог такой же – ответное письмо.

Раздел «Написать письмо» на сайте губернатора

Где это? http://agdumin.ru/

С чем обратиться? всё с теми же злободневными вопросами.

Как обратиться? А вот здесь становится немного интереснее. При нажатии на ссылку нас автоматически отправляют в электронную приёмную регионального правительства, в которой мы уже побывали чуть ранее. Инструкцию по заполнению уже изучили.

Сервис «Реши проблему за 10 дней» на портале «Открытый регион»

Где это? https://or71.ru/solve/

С чем обратиться? Раздел делится на категории: ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная сфера и трудоустройство, промышленность, электро-и газоснабжение, сельское хозяйство, транспортные перевозки и улично-дорожная сеть, учреждения культуры, предпринимательство, ветеринария, экология и парки.

Как обратиться? Для начала нужно определиться, к какой категории относится ваш проблемный вопрос.



Кликаем на ссылку нужного подраздела (в нашем случае выбран «Многоквартирный дом»), и перед нами появляется вот такое окно, где нам предлагают указать контактные данные или опять-таки авторизоваться через портал госуслуг.





Выбираем тему.

Заполняем все поля. И вот что у нас получилось в итоге.



Адрес объекта можно написать вручную или просто выбрать на карте. Довольно удобно.

Как скоро дадут ответ? Разработчики сайта обещают решить любую проблему за 10 дней.

Итог. Очень удобный и простой в обращении портал. Все зарегистрированные проблемы туляков сохранены на сайте, где им присваивается статус «Принято» или «Решено». У решённых проблем есть отчёт типа «было-стало», где можно своими глазами увидеть, какие изменения произошли.

На сайте предусмотрена функция подтверждения пользователем реального решения проблемы.

С её помощью можно понять, действительно ли все необходимые мероприятия были проведены или вопрос решился «для галочки».

Просмотрев историю проблем, убедились, что практически все жалобы туляков решаются. Только несколько обращений за март висели со статусом «Принято».

Проанализировав историю проблем, вычислили, что туляки больше всего жалуются на неубранный мусор и снег зимой. Также много вопросов по отсутствию крышек канализационных люков, уличному освещению, грязным подъездам и благоустройству дворовых территорий.

Итог. Годный сервис, на котором можно действительно быстро решить реально существующую проблему. Особенно если она касается благоустройства.

Форум правительства Тульской области

Где это? https://forum.tularegion.ru/

С чем обратиться? Практически с любыми вопросами к деятельности регионального правительства и его министерств, а также администраций муниципальных образований.

Как обратиться? Для начала нужно зарегистрироваться. Делается это все теми же двумя способами: с помощью портала госуслуг или вручную.

Пройдя регистрацию, возвращаемся на форум и определяем профильное министерство, к которому, на ваш взгляд, относится существующая проблема, кликаем на него и переходим в подфорумы.

Выбираем подходящую тему, к которой будет актуально присоединиться.

И пишем о наболевшем.

Иногда ответ приходит быстро. Иногда не очень. В некоторых министерствах активность крайне низкая. Вот, к примеру, министерство культуры. Три активных темы для обсуждения. Не густо!

Или комитет по развитию туризма.

А в министерство молодежной политики так никто ни разу и не обратился…

Про подфорумы муниципальных образований говорить вообще не приходится, они девственно чисты.

Как скоро дадут ответ? Выяснить ответ на этот вопрос так и не удалось. В правилах форума, размещённых здесь же, сроки ответов на вопросы также не обозначены.

Итог. Возможно, поставленные перед властью вопросы здесь действительно решаются, но, на наш взгляд, если реально хотите решить свою проблему, лучше воспользуйтесь каким-то другим из представленных сервисов. Тем более что разработчики сайта, на котором находится форум, сами на это тонко намекают, предлагая воспользоваться сервисом «Реши проблему за 10 дней» на «Открытом регионе».

Интернет-приёмная прокуратуры Тульской области

Где это? http://www.prokuror-tula.ru/internet-reception/

С чем обратиться? Поводом для обращения в прокуратуру могут послужить совершенно разные причины, которые связаны с нарушением закона, как в отношении заявителя, так и других лиц, организаций. Более того, жалоба может быть составлена одним, конкретным лицом или быть коллективной. Даже если проблему тут не решат, так хоть на контроль возьмут.

Как обратиться? Заходим на сайт прокуратуры Тульской области, переходим в раздел «Интернет-приемная», выбираем «Обращение к прокурору Тульской области».

Соглашаемся с правилами подачи обращения.

А дальше все стандартно. Заполняем поля, указывая в них контактные данные, и излагаем суть обращения, при необходимости дополняем фото или видеофайлами. Вводим контрольный код и отправляем нашу жалобу адресату.



Как скоро дадут ответ? После подачи заявления в прокуратуру, законом отводится определенный срок на его рассмотрение и принятие решения по существу вопроса. Есть жалобы, которые рассматриваются безотлагательно. Если нет возможности провести проверку в сжатые сроки, то необходимо проинформировать заявителя (в трёхдневный срок) и представить окончательный ответ не позднее 15 дней. Поэтому если есть необходимость ускорить вопрос рассмотрения, следует обратиться к депутату и Генпрокурору, чтобы они взяли заявление на контроль.

Во всех остальных случаях обращения в прокуратуру определен 30-дневный срок для дачи ответа, а жалобы, не требующие проведения проверки, – 15 дней. Если говорить о специализированных прокуратурах, например военной, то заявление военнослужащего рассматривается в 7-дневный срок.

Итог. Принимая жалобу к производству, сотрудники прокуратуры могут вызвать заявителя к себе, для получения от него дополнительных разъяснений по существу вопроса.

В итоге обращение в прокуратуру может быть: отклонено, удовлетворено или перенаправлено. Также заявителю могут прислать разъяснение по теме.

Без разрешения может быть оставлено обращение, лишённое по содержанию логики и смысла. Так что включайте рассудительность и здравомыслие, когда соберётесь писать заявление.

Обратиться в СМИ

Как показывает практика, это верный и надёжный способ достучаться до власти. В правительстве, министерствах и администрациях есть целый штат пиарщиков – работников пресс-служб, которые мониторят сайты СМИ и их официальные паблики в соцсетях.

Публикации работают быстро. Доказано Myslo и «Слободой».

Как к нам обратиться?

Написать статью в блоге «Народный журналист» на портале Myslo.ru.

Регистрируемся на портале, пишем статью согласно предложенной форме, нажимаем «Опубликовать», и после модерации ваша статья будет опубликована на самом читаемом городском интернет-портале.

Позвонить по номеру телефона 57-07-07, рассказать о своей проблеме. Если вопрос действительно интересный и актуальный, корреспонденты и фотографы выедут на место.

Написать письмо на нашу электронку news@myslo.ru. Напишите нам, подробно изложив суть вопроса, можно прикрепить фото- и видеоматериалы (если есть), укажите контактные данные для обратной связи. А дальше всё по предыдущему сценарию.

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