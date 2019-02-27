Чистота и уют: химчистка, прачечная и уборка

Компания «Еврохимчистка» успешно работает в Туле уже 14 лет. За это время уже тысячи довольных клиентов компани убедились в высоком качестве работы по современным технологиям и доступных ценах.

В «Еврохимчистку» принимают практически любые изделия:

Полный список услуг и цены можно посмотреть здесь. Все цены, указанные в прайсе, — окончательные. Вам не придётся доплачивать дополнительно за скрытые услуги.

В «Еврохимчистке» работают на европейском оборудовании ILSA (Италия), GIRBAU (Испания), SCHULTESS (Швейцария). Для чистки ваших вещей будут использованы новейшие зарубежные препараты и передовые технологии химчисток и прачечных, и всё это на базе собственной фабрики в Туле.

Компания работает как с физическими лицами, так и оказывает регулярные услуги для юридических лиц.

«Еврохимчистка» постоянно проводит акции. В марте, например, вы можете сэкономить на чистке верхней одежды:

Скидка 15% на все пальто

(кроме изделий на пуху),

а также 15% на все дублёнки.

И без «секретных» паролей, распечатывания купонов, просто приходите и воспользуйтесь выгодным предложением.

Тула, улица М. Горького, 25-а (фабрика), 8 (4872) 28-25-20.

Тула, улица М. Горького, 7-а («СПАР») 8 (915) 695-90-30 .

Тула, Красноармейский проспект, 7-б 8 (915) 695-90-20 .

Тула, улица Советская, 70 8 (910) 949-56-01 .

Тула, улица Каминского, 24 В, 1 этаж (ТЦ «Тройка»).

Тула, улица Первомайская, 28 (парикмахерская «Чародейка»).

Тула, проспект Ленина, 97 (магазин «Продукты») 8 (915) 695-90-50 .

Тула, проспект Ленина, 113 («СПАР»).

Тула, проспект Ленина, 119 (трамв. ост. «Дом быта»), 8 (4872) 35-99-29.

Тула, проспект Ленина, 83Б (остановка Стадион «СПАР»)

Тула, улица Металлургов, 87 («ГиперСПАР»), 8 (919) 071-01-93 .

Тула, Одоевское шоссе, 98 («СПАР»).

Щёкино, улица Советская, 2-б («ГиперСПАР»).

Новомосковск ТЦ «ПЕРВЫЙ» (первый этаж).

euro-clean.su

Тулаклининг71

Компания «Тулаклининг71» — профессионалы в сфере уборки и поддержания чистоты.

Думаете, что услуги по уборке — это дорого? Сомневаетесь, как доверить чистоту своего дома или офиса посторонним людям и не переживать за целостность имущества? Компания «Тулаклининг71» зарекомендовала себя временем, качеством работы и порядочностью сотрудников.

Цены на услуги здесь демократичные. Чистота в доме может быть идеальной и доступной даже для людей

среднего достатка!

Какие услуги можно заказать в «Тулаклининг71»:

Поддерживающая уборка квартир, домов и коттеджей. Нет времени или возможности постоянно поддерживать чистоту в квартире, коттедже или офисе? Доверьте это профессионалам и сэкономьте своё время на важные дела.

Нет времени или возможности постоянно поддерживать чистоту в квартире, коттедже или офисе? Доверьте это профессионалам и сэкономьте своё время на важные дела. Уборка офисов и прочих помещений. Если у вас в офисе постоянный поток людей, поддерживающая уборка избавит от загрязнений, быстро и тщательно. Кроме того, вы можете вызвать специалистов для уборки после корпоратива.

Если у вас в офисе постоянный поток людей, поддерживающая уборка избавит от загрязнений, быстро и тщательно. Кроме того, вы можете вызвать специалистов для уборки после корпоратива. Уборка после ремонта. Закончили долгую работу по обновлению помещения? Избавьтесь от всех следов ремонта и грязи. Без необходимого оборудования и навыков уборка помещения после строительных работ, займёт много сил, времени. Кроме вывоза мусора, может потребоваться влажная обработка всех поверхностей от строительной пыли, удаление мелких остатков строительных материалов (штукатуру, капли краски, грунта и т. д), очистка окон и стеклянных поверхностей, очистка сан узла, выведение неприятного запаха. Всё это сделают специалисты «Тулаклининг71».

Закончили долгую работу по обновлению помещения? Избавьтесь от всех следов ремонта и грязи. Без необходимого оборудования и навыков уборка помещения после строительных работ, займёт много сил, времени. Кроме вывоза мусора, может потребоваться влажная обработка всех поверхностей от строительной пыли, удаление мелких остатков строительных материалов (штукатуру, капли краски, грунта и т. д), очистка окон и стеклянных поверхностей, очистка сан узла, выведение неприятного запаха. Всё это сделают специалисты «Тулаклининг71». Уборка на мероприятиях и после. Клинеры приведут в порядок помещение после мероприятия и поддержат чистоту во время его проведения.

Клинеры приведут в порядок помещение после мероприятия и поддержат чистоту во время его проведения. Аренда и смена грязезащитных ковровых покрытий. Каким бы не был чистым пол дома или в офисе, грязь постоянно попадает в помещение с улицы на обуви. Есть простой, но эффективный способ, как можно дольше сохранить свое помещение в чистоте — коврики со специальным грязезащитным покрытием, которое создано по специальной технологии. Все ворсинки свёрнуты очень много раз вокруг своей оси, таким образом создается воздушная подушка и вся грязь скапливается не на поверхности, а оседает на резиновую основу внутри, до тех пор, пока она не заполнится полностью. «Тулаклининг71» выдаёт такие коврики в аренду. Для того чтобы покрытие хорошо исполняло свою функцию, его необходимо периодически очищать. Компания позаботится о том, чтобы ваше покрытие всегда было чистым и свежим.

Мойка окон и фасадов. Для мойки окон используются профессиональные моющие средства и инвентарь, что позволяет избавиться от разводов и придать окнам блеск, а также позволяет избежать повреждения стёкол, рам и подоконников.

Для мойки окон используются профессиональные моющие средства и инвентарь, что позволяет избавиться от разводов и придать окнам блеск, а также позволяет избежать повреждения стёкол, рам и подоконников. Химчистка мебели, штор и ковров прямо у вас дома или в офисе. Через 1 час ваш диван будет абсолютно чистым, а ковёр будет как новый! В работе используются безопасные для человека и домашних животных чистящие средства и пятновыводители. Гарантия 100% чистоты и сохранности текстильной и кожаной обивки мягкой мебели. Химчистка мягкой мебели проводится методом аквачистки.

Компания «Тулаклининг71» применяет только профессиональные чистящие и моющие средства. Это сохранит в лучшем состоянии любую мебель, напольные покрытия и все декоративные элементы.

Почему стоит выбрать именно «Тулаклининг71»?

Более 7 лет на рынке. 10 бригад. Более 300 постоянных клиентов. Здесь на привлекают на работу случайных людей. Уборку проводят обученные специалисты, и все клинеры работают на постоянной основе. Сотрудники вежливы, надёжны и порядочны. Вы спокойно можете оставить свою квартиру на время уборки. Профессиональные средства для мытья окон и уборки квартир. Ведущие европейские производители Pramol, Kiilto, DR. SCHNELL, Pro-brite, EcoProfchem. Вся химия подбирается индивидуально под все поверхности, которые предстоит очистить. При необходимости уборка производится с применением профессионального оборудования. Удобное для вас время. Можно заказать уборку с 8 до 23 часов. Специалисты могут убирать ежедневно, еженедельно или по любому удобному для вас графику. При желании за вами закрепляется понравившийся сотрудник. Возможность срочного круглосуточного выезда на уборку. Доступные цены. При невысокой цене вы получите наилучшее качество работы. Скидки.

Обращаясь в «Тулаклининг71» вы сэкономите своё время и получите идеальный результат!

Тула, ул. Пушкинская, 14ж, офис 204

+7 (4872) 58-23-73

+7 (952) 015-33-33

тулаклининг71.рф

Клинингмаркет

Магазин «Клинингмаркет» — это команда профессионалов, которая работает на рынке товаров и оборудования для уборки и поддержания чистоты уже 14 лет. Сегодня вы можете купить здесь действительно надёжную, удобную и эффективную технику и товары для клининга.

Прежде, чем предлагать технику покупателям, специалисты компании тестируют её в самых непредсказуемых условиях.

Поэтому вы получите только

самое лучшее!

Всю продукцию можно купить как лично, так и в интернет магазине с удобным выбором товара и доставкой до двери.

Кроме техники для уборки компания предлагает средства для клининга (протирочные материалы, и профессиональная химия, оборудование для уборки, а так же оборудование для туалетных комнат). Вы можете выбрать продукцию известных производителей: TORK, Kimberly-Clark, Lotus, KATRIN.

Также здесь широко представлена линейка бытовой химии для домашнего использования.

В «Клинингмаркет» вы можете купить любую химию и оборудование, для того, чтобы легко поддерживать чистоту дома, автомобиля и любого помещения.

Одним из постоянных производителей, зарекомендовавших себя на рынке, является компания GRASS. Это одна из ведущих российских компаний в области производства профессиональной автохимии, моющих и чистящих средств для клининговых компаний. Они не просто производят качественный продукт, но и стремятся к его улучшению.

В тульском сообществе GRASS компания «Клинингмаркет» проводит множество выгодных акций.

Продукция, которую можно купить в «Клинингмаркет»:

Профессиональная техника Karcher

Аппараты высокого давления

Аппараты для чистки ковров

Пароочистители

Подметально-всасывающие и подметальные машины

Поломоечные машины

Промышленные решения

Пылесосы

Специальный ассортимент

Сушилка для ковров

Техника самообслуживания/

Бытовая техника Karcher

Аппараты высокого давления

Аппараты низкого давления

Насосы

Оборудование и инструмент для полива

Паровые гладильные комплексы

Пароочистители

Подметальные машины

Полотеры

Пылесосы

Пылеуловители

Снегоочистители

Стеклоочистители

Электровеники.

Аксессуары для минимоек и пылесосов Karcher.

Автохимия.

Бытовая химия.

Клининг.

Гигиеническая продукция TORK.

Дополнительное оборудование

Аксессуары для автомойки

Аксессуары к АВД

Аксессуары к пеногенераторам

Аксессуары к пылеводососам

Аппараты для химчистки

Очистные сооружения

Пеногенераторы

Пенокомплекты

Пылеводососы

Пылесборники OZONE.

Оплатить покупку можно наличными, банковской картой, а также воспользоваться возможностью кредита.

Для корпоративных клиентов здесь действует специальная система скидок. Чтобы увидеть специальные сниженные цены, зарегистрируйтесь в магазине и авторизуйтесь перед добавлением товаров в корзину.

Покупки вам привезут прямо к двери в любое удобное для вас время. При необходимости специалисты на месте помогут разобраться с особенностями товара и проконсультируют по правилам эксплуатации.

На территории магазина организован сервисный центр, который успешно прошел авторизацию в представительстве

«KARCHER РОССИЯ».

Вступайте в сообщество KARCHER в Туле, в котором вы можете оставить свои отзывы, пообщаться со специалистами и узнать множество интересных фактов из истории и идеологии KARCHER.

Техника и средства для уборки от «Клинингмаркет» — это ваш комфорт и экономия времени, удобство в эксплуатации, невероятный эффект и долгосрочность службы как в бытовых условиях, так и в промышленном применении.

Тула, Городской переулок, 17А

8 (4872) 24-00-05 , 8 (4872) 24-06-45

cmkar.ru

ВК (автокосметика GRASS)

ВК (Karcher)

Мойдодыр

Компания «Мойдодыр» — команда профессионалов в сфере клининговых услуг, которая работает в Туле с 2015 года.

Если у вас нет возможности или времени заниматься уборкой в собственном доме, или вы недовольны качеством работы уборщиц вашего офиса, а может вам нужно избавиться от загрязнений после ремонт? Обращайтесь в «Мойдодыр»!

Услуги, которые предлагает компания

Уборка домов и квартир (генеральная и на условиях абонентского договора).

- уборка общих помещений

- уборка санузла

- уборка кухни

- дополнительные работы.

Уборка офисных помещений (на условиях полного аутсорса).

Уборка производственных помещений.

Уборка после ремонта.

Мытьё окон.

С наступлением весны самое время смыть с окон всю грязь, скопившуюся за зиму. Сотрудники компании «Мойдодыр» разово или регулярно помоют ваши окна, дома или в офисе, а также уберут со всех поверхностей стёкол и рам, подоконников и карнизов жир, пыль, никотиновый налёт, следы от мух и скотча.

Кроме того, здесь вы можете заказать мойку окон после ремонтных работ. Специалисты досконально и бережно очистят стекла, рамы и карнизы от цемента, краски, силикона и других загрязнений.

Профессиональное альпинистское снаряжение и соответствующие разрешения позволяют компании работать с фасадами высотных зданий.

Химчистка мебели и ковров на дому.

Теперь вам не нужно тратить немалые силы и время на самостоятельную чистку ковров, чтобы вернуть им былой вид. Просто позвоните и пригласите к себе домой или в офис клинеров «Мойдодыр». Ваш диван или кресло снова станут как новые после профессиональной химчистки специальными средствами.

Все работы проведут быстро и качественно прямо на месте!

Уборка подъездов.

Дезинфекция и дезинсекция.

Преимущества клининговой компании «Мойдодыр»:

В штате работают специалисты высокой квалификации. Для выполнения узких задач привлекают профессионалов нужного направления. Работают опытные клинеры, ремонтники, промышленные альпинисты (мойка окон, витрин, чистка фасадов и пр.) и не только. Превосходное качество услуг и гарантия эффективности клининговых мероприятий. Ответственные менеджеры компании возьмут на себя весь процесс организации плановых и генеральных уборок в вашем офисе, салоне красоты, медицинском центре, на промышленном предприятии. Вам больше не нужно беспокоиться о приобретении средств бытовой химии и оборудования. В работе используются только проверенные моющие средства, не представляющие угрозы для жизни и здоровья людей и животных. Услуги уборки в удобное для клиента время.