Что такое умный двор? Мнения туляков и экспертов

Новые технологии всё больше наполняют нашу жизнь. Они делают ее удобнее и приятнее. Что думают об умных технологиях туляки? Мы спросили у жителей многоэтажек, что для них значит умный дом и двор.

В нашем опросе поучаствовали старшие по домам и активные туляки, которые неплохо ориентируются в благоустройстве дворов и успели оценить значимость современных разработок.

Светлана Судакова, старшая по дому №30 на ул. Галкина в Туле:

Светлана Судакова – Для меня умный двор – это хороший помощник жителям. Домофоны, видео­камеры, шлагбаумы помогают сохранить безопасность и комфорт. Мы стремимся сделать двор таким: шлагбаум и камеры уже есть, а вот домофоном пока не обзавелись. Надеемся, что сделаем это в ближайшем будущем. Камеры нам очень нравятся. Удобно, что можно наблюдать за двором из любой точки мира, можно посмотреть, всё ли в порядке, на месте ли машина, когда ты в отъезде. Однажды камеры уже помогли нам установить кражу дворников с машины.

Ирфан Гафаров, старший по дому №15 на Красноармейском пр. в Туле:

Ирфан Гафаров – Для меня умный дом – это современные технологии, возможно, даже распознавание лиц. Было бы очень удобно. В наши дни бытовой техникой можно управлять со смартфона, удаленно реально приготовить даже небольшой обед. И это не заканчивается за пределами квартиры. Технологии уже вовсю живут и во дворах: управляемые шлагбаумы, домофоны, камеры. Молодым людям это удобно, а вот пожилые иногда боятся всего нового. Но от новых систем никуда не уйти, к ним подталкивает само время. Возьмем, например, последнее постановление Правительства, которое обязало подключить все шлагбаумы к цифровым сервисам, оборудовать видеорегистраторами, чтобы в любой момент спецтехника проезжала без проблем. Я новые технологии поддерживаю, и у нас во дворе установлены видеорегистраторы на шлагбаумы и видеодомофоны.

Наталья Щербакова, старшая по дому №17 на ул. М. Горького в Туле:

Наталья Щербакова – У нас во дворе стоят домофоны с видеонаблюдением, установлены камеры. Когда стали пропадать светильники с территории, благодаря камерам мы заметили, кто их ворует. Эти видео разместили в интернете, воришки вызвали всеобщее порицание. Кстати, камеры сейчас снимают отлично, четко видно лицо нарушителя. Нравится еще, что я могу видеть, кто звонит в дверь, даже когда нахожусь в другом городе. Могу открыть или поговорить. Умными домофонами довольны все жители. А еще, когда еду домой, по камерам могу с телефона посмотреть, где есть свободные места на парковке. Очень удобно!

Татьяна Хренова, старшая по дому №93 на ул. Октябрьской в Туле:

– Умный двор – это комфорт и удобство. У нас во дворе стоят камеры в каждом подъезде, данные хранятся в щитовых. Как-то в доме начали делать закладки наркоманы, мы передали данные с камер в полицию. Преступников поймали, а во двор вернулось спокойствие. Также с помощью камер мы нашли воришек, которые вынесли велосипед. Это отличный пример того, как современные технологии работают. Жители поддерживают инициативы таких умных дворов. Они понимают: мы следим не за ними, а за теми, кто мешает нам.

Елена Кезина, методолог:

Елена Кезина – Еще пару лет назад мы и представить не могли, что такое умный двор. Сегодня даже наши бабушки и дедушки научились уживаться с современными технологиями. Для меня умный двор – тот, которым я могу управлять со смартфона. Открывать шлагбаум, присматривать по камерам свободное парковочное место, открывать домофон с телефона и не размещать для этого трубку в квартире. Умные технологии должны помогать нам жить в безопасности. Мне спокойнее, если я, находясь в отпуске, могу увидеть свою припаркованную машину во дворе. Это удобно и современно. Еще было бы неплохо с помощью смартфона решать вопросы с ресурсниками и управляющей компанией, оставлять заявки на ремонт. Это не совсем умный двор, но тоже шаг вперед, который позволяет экономить время. Думаю, что современные технологии оценят в основном молодые люди. Но мне нравится, что производители умного оборудования учитывают и потребности наших старших членов семьи. Те же умные домофоны оставили привычные ключи и трубки в квартирах. Это позволяет жителям прийти к общему решению: пользоваться технологиями молодым и не расставаться с привычным старшему поколению.

Сергей Иванченко, IT-специалист:

Сергей Иванченко – Я современный человек и, как многие, не расстаюсь с мобильным телефоном. Там вся наша жизнь: общение, покупки, комфорт. С него начинается и им же заканчивается мой день. Умный двор точно должен быть привязан к смартфону. При нашем ритме жизни хочется сэкономить время на мелочах: не ходить в управляющую компанию, не подниматься с дивана, чтобы открыть дверь, не оставаться в неведении, что происходит во дворе, если уезжаешь на несколько дней. Ну и конечно, речь о безопасности. Даже само наличие камер порой отпугивает преступников. Единственная оговорка: изображение с камер наблюдения обязательно должно быть нормального качества, чтобы видео можно было потом передать в полицию и найти человека, испортившего имущество, например.

Ольга Вепринцева, старшая по дому №9 на ул. Санаторной в Туле:

Ольга Вепринцева – Умный дом – это удобство и порядок. Одно из полезных изобретений, на мой взгляд, – умный домофон. Мы хотим установить его, в первую очередь, из-за отсутствия стандартных ключей, которые есть у многих распространителей рекламы. Ну и конечно, это поможет сделать двор безопасным. Мы смотрим на опыт соседнего дома, у них такие домофоны стоят уже больше года. Они даже смогли найти людей, которые портили общее имущество. Странно отказываться от такой возможности!

Комментарий эксперта

Лучше других о современных технологиях знает компания, которая разрабатывает оборудование для умных дворов.

За комментарием мы обратились к эксперту – межрегиональному директору АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») Василию Середе: