Что подарить на Новый год?

Так хочется порадовать родных и друзей в этот волшебный и всеми любимый праздник. Myslo собрал идеи для новогодних подарков.

Ювелирный салон «Бриллиантовая ручка»

Сеть магазинов MayaKorea

Магазины «Большой праздник»

Сеть магазинов профессиональной косметики «Индустрия Красоты»

Новый год – один из самых желанных, самых любимых и самых сказочных праздников в году, причем не только для детей, но и для взрослых. В канун зимних праздников так хочется проводить как можно больше времени с родными и близкими, строить планы на будущее, забывать старые обиды и, конечно, дарить подарки.

Времени на это остается все меньше, поэтому прямо сейчас рекомендуется начать задумываться над ними. Для многих из нас важным моментом здесь становится выбор такого подарка, который не только принесет будущему обладателю радость, но и останется с ним надолго, будет греть сохранившимся в себе теплом и любовью, а не пылиться на полке в шкафу. Именно такими презентами и могут стать ювелирные украшения, которые не потеряют своей актуальности годы спустя и будут всегда желанны и дороги.

Топ ювелирных подарков для ваших родных и близких.

Для того, чтобы вам легче было сделать выбор среди большого многообразия роскошных сверкающих ювелирных украшений в стеклянных витринах салонов, мы приготовили этот список.

Для любимых женщин

Новый год – праздник волшебства и веры в чудеса, поэтому мы просто обязаны исполнять сокровенные желания любимых людей. Золотое изящное колье с капелькой бриллианта, застывшей на нем, или актуальные в этом сезоне кольца в виде рептилий или птиц, сделают кого-то в новогоднюю ночь самыми счастливыми.

Молодой особе, следящей за всеми актуальными модными тенденциями, как нельзя лучше подойдут ассиметричные элегантные серьги строгих геометрических форм. Шар белого золота, обрамленный тонкими линиями красного золота, смотрится стильно и современно.

Для утонченной девушки отличными подарками станут лаконичные золотые и серебряные украшения с кристаллами Swarovski или нежные миниатюрные подвески с бриллиантами. Блеск золота и переливы драгоценных вставок растопят сердца даже самых неприступных красавиц.

Без сомнения, привлекут внимание любой представительницы прекрасного пола новинки в ювелирной индустрии, уже захватившие сердца многих ценителей эксклюзивных украшений.

Это удлиненные серьги-ленты, выполненные из драгоценных металлов, будто застывшие капли падающей воды, так и приковывают к себе восторженные взгляды. Они выгодно подчеркнут линию шеи и овал лица и будут сверкать при каждом, даже мимолетном движении.

Для сильной половины человечества

Ответным подарком для мужчин могут стать серебряная автомобильная икона. Она расскажет о вашем внимании и заботе лучше любых слов.

Запонки или зажимы из драгоценных металлов подойдут для мужчин, предпочитающих деловой стиль. А вот, мужчины, ценящие роскошь, по достоинству оценят кольца с драгоценными вставками.

Коллеге по работе или руководителю прекрасным презентом станет золотая или серебряная ручка. Их ассортимент в ювелирных салонах сегодня настолько разнообразен, что вы непременно подберете именно то, что обязательно будет оценено.

Молодым юношам понравятся современные брутальные браслеты, цепи, брелоки или кольца из серебра. Современные символы, популярные сегодня среди молодежи, такие, например, как черепа, мастера-ювелиры искусно воплотили в ювелирные изделия. Такие украшения, без сомнения, выделят своего обладателя из толпы.

Для маленьких принцесс

Любая девочка должна чувствовать себя принцессой, особенно в Новогоднюю ночь. А ювелирные изделия – это отличный шанс побаловать малышек, подарить им радость и море положительных эмоций.

Милые детские серьги с жемчугом, или выполненные в виде миниатюрных бабочек, сердец или ягод, непременно вызовут искренний детский восторг. Получив такой подарок, маленькая модница, будет несказанно счастлива.

Красные нити-браслеты, с символами бесконечности, веры или счастья, популярны среди школьниц уже не первый год. Их огромный ассортимент сегодня дает большой простор для выбора подходящего подарка. Красная нить станет для близкого человека добрым пожеланием или символом счастья.

Настоящим пиком в этом году непременно станут детские ювелирные коллекции, воплощающие в себе символ будущего года – крошечную мышку, пытающую украсть лакомый кусочек сыра. Кольца, серьги и подвески с милым зверьком никого не оставят равнодушными, ведь каждый раз при взгляде на него он будет вызывать у своей обладательницы искреннюю улыбку.

Для друзей

Милым талисманом для тех, кто родился в год Крысы, или просто для ценителей Восточного гороскопа станут драгоценные сувениры в виде мышонка. Ведь он обязательно принесет удачу и убережет от неприятностей в будущем году.

Несмотря на время и бегущие друг за другом года ювелирные изделия, преподнесенные вами в эту новогоднюю ночь, станут напоминанием о чем-то светлом и очень добром.

Даря близким ювелирные украшения, вы дарите им радостные эмоции, а это по-настоящему бесценно!

С Новым годом!

В завершении статьи, мы бы хотели отметить, что все украшения и подарки, о которых мы рассказали в данном обзоре, вы всегда можете найти в ювелирных салонах «Бриллиантовая ручка». А грамотные консультанты, работающие здесь, всегда помогут сделать вам правильный выбор среди большого многообразия ассортимента.

С наступающим Новым годом! Мы желаем вам и вашим близким здоровья, удачи и успеха! Пусть сбудутся все сокровенные мечты и заветные желания, а в доме царит любовь, уют и тепло! Пусть наступающий год будет насыщен только хорошими новостями!

bruka.ru

Тула

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Сияющая свежестью и чистотой кожа – это то, о чем мечтает любая представительница прекрасного пола, независимо от возраста. Так что же может быть лучше подарка, чем красота и молодость?

Вы замечали, что кожа восточных девушек сияет свежестью и чистотой? Секрет красоты в корейской косметике. Именно поэтому она невероятно быстро завоевала популярность на рынке уходовых средств. О последних новинках и уже завоевавших любовь покупателей брендах знает все сеть магазинов MayaKorea.

В магазине MayaKorea современных средств для ухода за кожей лица очень много. Те, кто давно пользуется корейской косметикой, уверены – корейская косметика сделана специально для них. Дело в том, что при ее создании учитывается такое большое количество нюансов и особенностей, что можно найти практически персональное средство, которое так ждала ваша кожа! Консультанты MayaKorea помогут грамотно подобрать средство.

Специально для прекрасных дам корейский бренд MayaKorea устраивает предновогодние скидки.

Представлен широкий выбор кремов и сывороток на основе коллагена, лошадиного масла и улиточного муцина. В магазинах MayaKorea найдете огромное количество самых разных подарков для себя, своих подруг и родственников!

Новинка этого сезона – Etude Organix – марка для современных и молодых, для ярких и смелых, для дерзких и веселых. Для тех, кому важно не просто ухаживать за кожей с помощью самой современной косметической продукции, но и получать от этого эстетическое удовольствие!

Нестандартные упаковки вызывают настоящий фейерверк эмоций. Такими средствами приятно пользоваться, дарить и просто любоваться.

Лимитированная коллекция «Мышиные Love Story» рассказывает историю двух влюбленных мышей, которые получают удовольствие от жизни и весело проводят вместе время.

Все продукты Etude Organix обеспечивают отличный уход за кожей лица и тела, ведь при их изготовлении используются трендовые ингредиенты и актуальные разработки косметической промышленности в сочетании с тщательно адаптированными для европейскoй кожи традиционными азиатскими рецептами. Продукция марки производится в разных странах Азии: Южной Корее, Китае и Таиланде, что позволяет сделать ассортимент марки интересным и максимально разнообразным, а продукцию – доступной и качественной. Продукция разработана специально для молодой кожи и содержат такие эффективные компоненты, как экстракты растений, гиалуроновую кислоту, коллаген, рисовую пудру, экстракт жемчуга, молочные протеины, сырные ферменты и другие.

Оригинальный аромат новогодней ночи придаст парфюмерия Urban Dollkiss City Fresh Blown.

Компактная оригинальная упаковка в форме маленького яблочка может стать стильным аксессуаром к образу современной девушки. Парфюмированная вода проста и удобна в нанесении и имеет стойкий тонкий цветочно-фруктовый аромат. В линии представлены освежающие, фруктовые, цветочные и древесно-мускусные ароматы. Каждая девушка может найти любимый.

В магазинах MayaKorea на данную серию действует скидка 50%. Не упустите шанс порадовать себя полезными, качественными подарками по еще более привлекательной цене!

Укладки на корпоративы и в новогоднюю ночь – это красиво и эффектно, но для наших волос это настоящий стресс. Порадуйте их за это средствами LA'DOR. Это профессиональная косметика из Кореи для ухода за волосами, которая помогает восстановить их структуру, снизить агрессивное воздействие химической краски или средства для завивки, защитить локоны от ультрафиолета, пересушивания, выпадения. В составы в высокой концентрации входят только натуральные, экологически чистые компоненты, в том числе растительные экстракты, природные масла, кератины, протеин, коллаген, фильтрат улитки, пептиды шелка, аминокислоты, омега-3, омега-9, а также природные витаминные комплексы. Натуральный белок, важнейший компонент волосяного покрова, действует подобно большой «заплатке» на поврежденном участке – достраивает его до первоначального состояния, заложенного природой, а затем защищает от дальнейших повреждений.

Восстановить кожу после праздников поможет косметика серии So Natural. В ее составе используются по-настоящему уникальные и очень дорогостоящие компоненты. Вся продукция бренда отмечена знаком «Swiss Seven Gohla Lab», что указывает на совместные разработки южнокорейских и швейцарских технологов. Она разрабатывается исключительно из натуральных компонентов, которые помогут раскрыть свою истинную красоту и надолго сохранить молодость кожи! Приходите в магазины MayaKorea или узнавайте последние новости обо всех последних новинках корейской косметике или в интернет-магазине на сайте: mayakorea.ru До нового года во всех магазинах действуют скидки до 50% на косметику! Галерея показать все фотографии 25 ТЦ РИО, Пролетарская 22а, 1 этаж, два магазина: MayaKorea – напротив магазина SUNLIGHT; Новый магазин – MayaKorea ECO (центральный вход, остров слева) – в честь открытия скидки!

ТК Парадиз, СУПЕРМАРКЕТ 1 этаж Пр-т Ленина, 17

ТЦ МАКСИ, 1 этаж (галерея между Рив Гош и Летуаль)

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Можете выбрать из наличия или оставить заказ на любую корейскую продукцию. Здесь можно абсолютно бесплатно получить консультацию по подбору средств именно для вашего типа кожи. Instagram Вконтакте mayakorea.ru

Новый год – это не только мандарины, но и украшенный дом и, конечно же, салюты, хлопушки, бенгальские огни. В Туле купить все необходимое и подарить настоящий праздник можно в магазинах «Большой праздник».

«Большой праздник» – это один из самых крупных сетевых магазинов Тулы, работающих круглый год. Руководство магазинов пристально следит за соблюдением всех требований законодательства, предъявляемых к пиротехническим изделиям. Прежде, чем заключить договор с поставщиком, магазин обязательно сам проверяет качество изделий. У него есть собственная испытательная площадка, где тестируются пиротехнические изделия.

Ассортимент каждого магазина «Большой праздник» – это сотни римских свечей, ракет, фонтанов, хлопушек, батарей фейерверков, бенгальских огней, комбинированных салютов, наземных фейерверков, петард и

товаров для праздника.

Продавцы-консультанты всегда помогут с выбором, расскажут об особенностях фейерверков и покажут презентационный ролик, где можно уже конкретно увидеть, как будет выглядеть тот или иной салют.

Подготовка к Новому году – это всегда расходы. А значит неплохо было бы сэкономить, но не в ущерб качеству. За счет большого ассортимента магазинов «Большой праздник» всегда можно подобрать фейерверки или петарды на любой кошелек.

Создавать новогоднее оформление дома всегда интересно. Мы сами создаем для себя и близких праздничное настроение, когда начинаем подыскивать аксессуары для украшения интерьера и выбирать наиболее интересные идеи для оформления к Новому году. В магазинах «Большой праздник» вы всегда найдете все необходимое для украшения новогоднего стола и помещения. Оригинальная посуда, шары, гирлянды, воздушные шары и многое другое.

Еще одна приятное для покупателей правило сети магазинов «Большой праздник» – не поднимать цены в период повышенного спроса. Наоборот есть сезонные акции и дополнительные скидки.

В целом же сеть магазинов «Большой праздник» – это полноценный супермаркет, где вы найдете все для любого праздника. Здесь есть все, чтобы красиво начать и эффектно завершить событие: от колпачков и гелевых шариков, пиньянов до оформления свадебных столок и фейерверков.

Бонусом к этому для постоянных покупателей магазинов «Большой праздник» предусмотрена выгодная система скидок. Предоставляется она по дисконтной накопительной карте, скидка составляет от 5 до 20%. Карту можно передавать друзьям и знакомым: скидка быстрее накопится и все смогут совершить выгодную покупку.

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Магазин «Большой праздник» в Туле:

ул. Радищева, 4

+7 (4872) 70-20-24



пр. Ленина, д 122, корп. 2

+7 (4872) 70-40-24



ул. Кутузова, 43Б

+7 (4872) 70-29-00

Специализированный магазин профессиональной косметики в Туле предлагает широкий выбор средств по уходу за телом, кожей лица, волосами. Здесь вы найдете высококачественную продукцию от брендовых производителей с мировым именем – такой подарок найти под елочкой каждый будет рад!

Цены здесь более, чем доступные, потому что «Индустрия красоты» является владельцем дистрибьюторских прав и напрямую работает с производителями.

В «Индустрии красоты» на выбор много подарочных наборов для волос, которые подарят комплексный салонный уход не выходя из дома!

Линия OLLIN Shine Blond создана специально для осветленных, окрашенных и натуральных волос. Ее активные компоненты восстанавливают волосы, насыщают их питательными веществами и придают естественный блеск. Экстракт эхинацеи содержит большое количество полисахаридов, которые стимулируют клеточный иммунитет, а гидролизованный кератин восстанавливает поврежденные участки и делает волосы более гладкими.

Цена набора Shine Blond – 1170 рублей.

Волосы на 15-20% состоят из воды и очень гидроскопичны. При высокой влажности они способны притягивать воду из окружающего их воздуха и наоборот - «раздавать» ее в сухом воздухе. При сильном морозе влажность воздуха падает, поэтому волосы активно делятся своей водой и иссушаются.

Специальная линия OLLIN Ice Cream создана с учетом всех особенностей холодного времени года. Продукты линии надежно защищают волосы от температурных перепадов, восстанавливают структуру пересушенных волос и обладают антистатическим эффектом.

Цена набора OLLIN Ice Cream – 700 рублей.

В линии OLLIN Perfect Hair сделан акцент на специализированных продуктах, поскольку именно они делают бренд профессиональным, а эффект таким, целый ряд эффективных решений для всех типов волос. Комбинация специально отобранных активных компонентов и инновационных формул обеспечивает мгновенный восстанавливающий эффект и придает волосам необыкновенную красоту и очарование. Основная особенность OLLIN Perfect Hair — достижение прекрасных результатов за счет использования натуральных компонентов и передовых научных разработок.

Цена набора OLLIN Perfect Hair – 1180 рублей.

Продукты серии OLLIN MEGAPOLIS содержат инновационные активные компоненты: экстракт черного риса, аминокислотный и кератиновый комплексы. Не содержат парабенов и SLS, поэтому надежно защищают волосы в условиях города. Насыщают локоны питательными элементами, делают их более плотными, предотвращают спутывание, ломкость и сечение кончиков. Волосы становятся мягкими, а цвет более стойким.

Цена набора OLLIN MEGAPOLIS – 1715 рублей.

Kezy Magic Life Volume – серия для объем. Удиви всех невероятной густотой волос!

Цена набора Kezy Magic Life Volume – 1580 рублей.