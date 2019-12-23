Отдых с пользой: Санаторий «Краинка» приглашает гостей!

Всего час с небольшим в дороге из Тулы, и вы откроете для себя удивительный мир санатория-курорта «Краинка в Суворовском районе Тульской области. Насладиться его гостеприимностью приезжают уже почти два века жители со всей России. Почему? Потому что здесь удачно совмещен отдых и польза для здоровья.

История Краинки отсчитывается с 1844 года, когда помещик села Краинское Яковлев обратил внимание, что местные крестьяне использовали для лечения своих недугов целебную воду местных источников, и попросил уездного врача Стефановского исследовать ее.

свойства минеральной воды «Краинская»

Химические анализы показали, что среди нескольких источников есть такие, которые содержат сероводородную воду (как в Пятигорских источниках) и гипсовые воды (как на французском курорте Contrexeville).

Минеральная вода «Краинская» отличается большой концентрацией аниона сульфата, катиона кальция, отсутствием в составе воды углекислого газа. Благодаря этому Краинская минеральная вода не только утоляет жажду, но и применяется при лечении болезней органов пищеварения (хронические гастриты, болезни двенадцатиперстной кишки, печении желчевыводящих путей, оперированного желудка, постхолецистэктомический синдром, хронический панкреатит, хронические колиты, энтероколиты), заболеваний почек и мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ, при сахарном диабете.

Минеральная вода «Краинская» имеет выраженное мочегонное действие, поэтому ее внутренний прием используется не только при лечении мочекаменной болезни и других заболеваний мочеполовых органов, но и при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни.

В комплексе с лечебным питанием и свежим воздухом улучшаются обменные процессы в организме, общее состояние и качество жизни.

Также активно используется наружное применение минеральной воды в виде минеральных, жемчужных и различных ароматических ванн. В комплексном лечении больных используются желудочное орошение, трансдуоденальное промывание, тюбажи и кишечный душ, что значительно улучшает состояние больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, метаболическимсиндромом, сахарным диабетом, а также у больных с рассеянным склерозом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лечебная грязь

По происхождению Краинская грязь относится к торфяным. Торфяные грязи – продукт неполного разложения болотных растений в условиях недостатка кислорода при избыточном увлажнении. Они содержат большое количество воды (90% от общей массы), органические вещества (гуминовые кислоты, целлюлозу, аминокислоты), сульфаты железа и алюминия, свободную серную кислоту, микроэлементы и биологически активные вещества (витамины группы В - рибофлавин, фолиевую кислоту, витамины С и D, гормоноподобные вещества).

Краинская грязь повышает неспецифическую резистентность организма и оказывает специфическое действие на органы и ткани, противовоспалительное, обезболивающее, рассасывающее, антиспастическое и противоаллергическое действие, повышает реактивность организма.

ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИИ-КУРОРТЕ «КРАИНКА»

Медицинская специализация санатория-курорта «Краинка – профилактика, диагностика и избавление от недугов ЖКТ, эндокринной, мочеполовой, нервной систем и опорно-двигательного аппарата.

Лечение в «Краинке» хоть и приятное, но это не развлечение, поэтому любые медицинские услуги оказываются только после консультации с врачом. Он осмотрит пациента, уточнит диагноз, после чего будет подобрана программа оздоровления.

В комплексном лечении применяется широкий спектр аппаратной физиотерапии, массаж, ЛФК.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Диагностическая база дает возможность тщательно проверить состояние своего здоровья.

Здесь можно сделать широкий спектр анализов - общий и биохимический анализы крови, анализы мочи, а также ЭКГ, УЗИ органов пищеварения, почек, мочевого пузыря, простаты, женских половых органов, щитовидной железы, рентгенографию лёгких, позвоночника и других органов.

ПИТАНИЕ В САНАТОРИИ-КУРОРТЕ «КРАИНКА» Организация лечебного питания является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных лечебных мероприятий. При назначении диеты учитываются все имеющиеся у пациента заболевания.

Инфраструктура санатория-курорта «Краинка»

На территории в 72 га есть всё для удобства и комфортного отдыха гостей:

лечебный корпус, питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой)

пункт проката спортинвентаря, физкультурно-оздоровительный комплекс, где действуют спортивный, фитнес, тренажерный залы, массажный кабинет, крытый бассейн, баня, сауна, бильярдная комната, фитобар

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

кинотеатр на 500 мест

библиотека

клуб, в котором проводятся различные досуговые мероприятия

экскурсионное бюро

автостоянка

Рядом с санаторием протекает река Черепеть, можно прогуляться по ее берегу и зарядиться энергией природы.