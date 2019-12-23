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Отдых с пользой: Санаторий «Краинка» приглашает гостей!
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Отдых с пользой: Санаторий «Краинка» приглашает гостей!

О целебных свойствах источников Краинки известно 175 лет. Сейчас за «глотком здоровья» в Тульский регион приезжают со всей России и из-за границы.

Подробнее с условиями бронирования и ценами можно ознакомиться на сайте санатория «Краинка» – www.krainka.ru

Тульская область, Суворовский район, пос. Краинка. 
помощь с бронированием +7 (977) 690-39-27
регистратура +7 (4872) 76-13-16 (19) или  +7 (487) 635-55-33
Врач-консультант: +7 (487) 276-13-60 (с 9:00 до 14:00)

 

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 16:24
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