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Новый год со вкусом: выбираем сладкие подарки от тульских производителей
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Новый год со вкусом: выбираем сладкие подарки от тульских производителей

Новый год уже стучится в двери. Встречайте его с пастилой, пряниками и зефиром!

Производственная компания «Старые традиции»

Всем любителям яблочной пастилы и других лакомств известно — продукция от «Старых традиций» не только вкусная, но и очень полезная. И это неспроста: компания «Старые традиции» использует для производства этого яблочного лакомства только самые лучшие и — главное — натуральные ингредиенты. Наверное, поэтому она такая ароматная и нежная.

Компания «Старые традиции» — уникальный пример в российской истории производства лакомств, ведь молодая развивающаяся компания предлагает потребителям широкий выбор высококачественной продукции, производимой по классической, традиционной рецептуре белевских мастеров-кондитеров.

Ее превосходный вкус и качество не остались незамеченными на различных продовольственных выставках и форумах, где продукция «Старых традиций» регулярно получает различные призы, занимая самые высокие места. И все это благодаря особой технологии, которую разработали специалисты компании. Они взяли старинный способ приготовления пастилы из яблок и улучшили его, использовав современные наработки.

Именно эти лакомства станут отличным подарком к Новому году. Невероятное разнообразие вкусов и текстур не оставит равнодушным ни одного сладкоежку и придется по душе и взрослым, и детям. Детскую пастилу компании «Старые традиции» можно употреблять с шестимесячного возраста. Не забыли и о людях, страдающих сахарным диабетом. Специально для них выпускается различная пастила без сахара.

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Не в правилах «Старых традиций» останавливаться на достигнутом. Специалисты компании постоянно работают над расширением ассортимента и над улучшением качества существующих продуктов. Белевская пастила с яблоком, грушей, апельсином и даже с ананасом и грецким орехом, зефир, смоква и мармелад — все это украсит ваш праздник и подарит сладкое настроение на целый год.
 
Сладкое угощение к Новому году на любой вкус — от компании «Старые традиции»!
 

Адреса магазинов компании «Старые традиции» в Туле:

  • Пр. Ленина, 101,
  • Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 8,
  • ул. Советская, 23-а,
  • ул. Металлистов, 16,
  • ул. Октябрьская, 46,
  • рынок «Привозъ»,
  • «Фрунзенская ярмарка» (продуктовая территория) пав. № 75 (оптовая торговля),
  • Красноармейский пр., 25,
  • «Белорусская ярмарка».

Подробности на сайте startradi.ru и по телефону 8 (800) 700-87-48.

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Кондитерская фабрика «Медовые традиции»

Тульская кондитерская фабрика «Медовые Традиции» уже более шести лет с любовью и заботой выпекает настоящие Тульские пряники и производит традиционную яблочную пастилу.

Фабрика соблюдет технологию и рецептуру производства традиционного тульского пряника, известную более 300 лет. Для приготовления используют отборное натуральное сырье без вредных добавок и консервантов и конечно, натуральный мед — тульский и башкирский. Именно поэтому вкус пряников от «Медовых традиций» как будто возвращает нас в детство, где все было вкусное и настоящее. За качество своих лакомств фабрика не только отвечает словом, но и подтверждает это Сертификатами о внедрении системы контроля безопасности продукции ХАССП.

Совместив старинные рецепты, секреты, переданные мастерами пряничного дела и современные технологии в производстве, «Медовые традиции» производят по-настоящему хороший продукт, который можно и нужно дарить своим любимым и близким. Несмотря на возможности современной промышленности, на «Медовых традициях» пряники делают вручную, как делали это мастера-пряничники много лет назад.

Тульские пряники знают и любят всюду: и в нашей стране и за рубежом. И не спроста! Ведь это неповторимое лакомство объединяет в себе 2 главных достоинства идеального подарка: красоту сувенира и уникальный, ни с чем не сравнимый вкус! Именно поэтому он является лучшим презентом для детей и взрослых.

К Новому году команда фабрики «Медовые традиции» подготовила для всех покупателей большой ассортимент пряников самых разных форм.

Сердечки, снеговики, елочки, снежинки, пряники с поздравлением и, конечно, пряник-мышка, символ наступающего 2020 года!

А также очень популярны пряники в художественных коробках. Фабрика гордится своим ассортиментом пряничных начинок: 10 разновидностей, включая традиционное яблочное повидло и любимую детьми, сгущенку. В Новом году ассортимент пополнится еще двумя новыми вкусными начинками.

Купить пряники и пастилу можно прямо из дома. Достаточно оформить заказ в интернет-магазине фабрики. Это экономит время, которого перед Новым годом всегда не хватает. А еще покупателей порадуют фабричные цены.

При заказе от 1000 руб. — бесплатная курьерская доставка по Туле!

Спешите порадовать друзей и родных удивительными подарками от кондитерской фабрики «Медовые традиции»!

 

Кондитерская фабрика «Медовые традиции"
Тула, ул. Скуратовская, 98
50−35−03

medovye.com

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Автор: Юлия Коршунова
вчера, в 12:00 0
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