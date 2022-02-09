Предприятию «Мехмаш» 20 лет!

Коллектив завода «Мехмаш» – творческий, креативный, профессиональный.

Бизнес взрослеет быстрее. 20-летие предприятия — это надежный критерий его зрелости, состоятельности и успешности, профессионализма его сотрудников, лояльности его партнеров.

Депутат Государственной Думы VII — VIII созывов и в прошлом руководитель производственного предприятия «Мехмаш» Виктор Дзюба в работе и жизни придерживается простого правила: всегда поступай честно! По его мнению, следование этому принципу позволяет оставаться человеком слова и дела.

Виктор Викторович, руководство и сотрудники завода «Мехмаш» рассказали нам о том, почему в трудный для российской экономики период было принято решение создать производственный бизнес, как он развивался, чего достиг за эти годы и какие планы на перспективу.

Виктор Дзюба:

Виктор Дзюба - Заводу «Мехмаш» исполнилось 20 лет. Позади динамичная история становления, роста, труда и достижений: уверенное закрепление в машиностроительной отрасли, завоевание достойной доли на рынке; но впереди — будущее: работа и новые вершины. Я коренной туляк, родился и вырос в городе-герое Туле и до сих пор живу здесь, на Косой Горе.

Для меня такие понятия, как «заводская проходная», «трудовая закалка» и «рабочая совесть» — это не отвлеченные слова, а реальная часть жизни моих родителей, бабушки, деда, родных и близких людей. Поэтому начать производственный бизнес было для меня естественно и закономерно.

Основание и развитие предприятия все эти годы осуществлялось за счет самофинансирования — использовались только внутренние ресурсы, без привлечения сторонних инвестиций и производственных активов страны. Вспоминаю, как мне пришлось продать свой новый автомобиль, чтобы взять в аренду мастерские старого таксопарка, выкупить станки и оборудование, которые потом не раз ремонтировали. Именно тогда пришло понимание, насколько важен производственный капитал предприятия и для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, и для роста производительности труда. Ведь каждый новый станок — это новый уровень качества, экономия времени и возможность выполнять большие задачи. При первой возможности мы направляли средства на модернизацию станочного парка и оборудования, расширение производственной базы. Как результат, в 2005 году появился в собственности первый небольшой производственный участок. В 2017 году приступили к строительству новой площадки, где в настоящее время строится третий современный цех, а два цеха работают на самом современном оборудовании мирового уровня.

Успехи предприятия вряд ли были бы возможны без сплоченной команды профессионалов и единомышленников, составляющих его коллектив. Это они строят новые цеха, запускают новые линии, проектируют новое оборудование, обеспечивают стабильность производства и качество продукции. Именно они увеличивают продажи и помогают партнерам в реализации поставленных задач. Значительный вклад в эту работу вносят руководители и сотрудники предприятия. Они — неотъемлемая часть дружной команды «Мехмаша»!

Благодарю руководство завода «Мехмаш» за то, что поддержали мою давнюю мечту и идею строительства первого в Тульской области православного Храма во имя Великого Угодника Божьего — Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. В 2021 году на территории предприятия уже начато его строительство. Храм будет расположен на «первой линии» Новомосковского шоссе, что позволит посещать его как сотрудникам, так и всем желающим прихожанам. Запланировано возведение воскресной школы, трапезной.

С 2011 года завод «Мехмаш» является генеральным спонсором региональной Общественной организации «Федерация дзюдо». Как президент Федерации благодарю руководство за всестороннюю поддержку спорта в Тульской области, спонсорское участие в подготовке и проведении Кубка Европы по дзюдо. Кроме того, визитной карточкой региона в спортивном мире стали ежегодные турниры по дзюдо на призы губернатора и на призы председателя Следственного Комитета РФ.

Искренне поздравляю предприятие «Мехмаш» с 20-летием! Желаю никогда не останавливаться на достигнутых успехах, всегда поддерживать высокую репутацию предприятия и развивать его потенциал!



Встреча с руководителями производственных предприятий Тулы.

Александр Швыков, генеральный директор:

Александр Швыков - «Мехмаш» — это машиностроительный завод полного цикла. Предприятие зарегистрировано в Тульской области. Его экономическая деятельность ведется на территории субъекта РФ в интересах России. Зарубежных счетов и иных иностранных активов предприятие не имеет.

Коллектив профессионалов, специалистов и рабочих, постоянно расширяет номенклатуру производимой продукции, улучшает ее качество и производственные процессы.

Наш подход к делу высоко ценят заказчики, осуществляющие магистральный транспорт, хранение природного газа, газоснабжение и газораспределение. Продукция предприятия применена в значимых для России проектах:

обеспечение подачи газа в газопровод «Южный поток»;

реконструкция газопроводов «Краснодарский край — Крым»;

увеличение объемов подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края;

магистральный газопровод «Сила Сибири»;

развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона, участок Грязовец — КС «Славянская»;

КС «Славянская»;

реконструкция ГРС «Новотульская» и многих других.

Благодарю губернатора Тульской области Алексея Дюмина и первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева за создание благоприятного инвестиционного климата, возможности для включения завода в системообразующие предприятия области, его участия в Национальных проектах России, промышленном и социально-экономическом развитии региона.

Поздравляю весь наш коллектив, семьи, друзей и партнеров с 20-летием «Мехмаша». Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, мудрости и терпения!

Проект первого в Тульской области православного Храма во имя Великого Угодника Божьего — Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского.

Дмитрий Афоничев, первый заместитель гендиректора — технический директор:

Дмитрий Афоничев - По роду своей деятельности приходится контактировать с коллегами-смежниками из других производств. С предприятием «Сфера» нас связывают многолетние партнерские отношения. Руководитель Алексей Петрович Никифоров — человек и профессионал с большой буквы, которого я очень уважаю. Во времена моей учебы в ТулГУ Алексей Петрович был деканом механико-технологического факультета, преподавал нам «Технологию машиностроения». Такие соприкосновения с наставником в совместной работе вызывают особую гордость.

В текущей деятельности теперь уже мы сами активно участвуем в подготовке будущих кадров для машиностроения: проводим экскурсии по предприятию (очные, онлайн) в рамках акции «Неделя без турникетов» (организует Тульское отделение «Союза машиностроителей России»). Цель — способствовать выбору машиностроительных профессий учащимися школ, колледжей и ВУЗов.

Поздравляю коллектив предприятия с 20-летним юбилеем! Желаю дальнейшего интенсивного развития и новых производственных успехов!

Вера Дзюба, заместитель гендиректора по кадрам:

Вера Дзюба - Работаю на заводе «Мехмаш» с 2012 года. Одна из моих основных задач — подбор персонала. Всегда рады профессионалам высокого уровня. Приглашаем молодых специалистов. Даем возможность многим сотрудникам, в основном рабочих профессий, возможность обучиться на новом оборудовании. Рада, что многие молодые специалисты, работающие на заводе, за непродолжительное время улучшили свои жилищные условия, поменяли автомобили на более высокий класс.

В их семьях рождаются дети, у некоторых, как у начальника лаборатории неразрушающего контроля Владимира Калуцких, их уже трое. Искренне всех поздравляю с 20-летием нашего завода! Пусть наш завод крепко стоит на ногах, пусть работа приносит всем радость, пусть каждый из нас чувствует себя востребованным и счастливым человеком!

Игорь Семенов, заместитель генерального директора по строительству:

Игорь Семенов - На «Мехмаше» работаю с 2015 года. Предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, четко выполняющий взятые на себя обязательства и вкладывающий в реализуемые проекты невероятное количество сил и души. Руководство предприятия всесторонне поддерживает различные направления спорта в регионе.

Команда по мини-футболу завода «Мехмаш» участвует в чемпионатах и первенствах России, демонстрируя высокие результаты. Также в этом направлении большую поддержку оказывает депутат Госдумы Виктор Дзюба, большой поклонник футбола, и ассоциация мини-футбола Тульской области, с которой нас связывают многолетнее сотрудничество и добрые дружеские отношения.

Поздравляю всех с 20-летием! Желаю, чтобы наше предприятие укрепляло свои позиции на рынке, пусть с каждым днём нам удаётся добиваться новых успехов и вершин!

Александр Семёновский, оператор станков с ПУ 4-го разряда:

Александр Семёновский - На протяжении четырех лет я тружусь на заводе «Мехмаш». Завод оснащен новым оборудованием, что облегчает нам труд и повышает производительность. Особую роль играет конструкторско-технологическая служба, блестяще справляющаяся с профессиональными задачами, ведущими к новым горизонтам. Коллектив замечательный, в нём легко, интересно работать и добиваться успехов.

Зарплата на заводе высокая, в неё входит премия за отсутствие брака, доплата за дорогу и многое другое. Зарплата вся «белая» и выплачивается своевременно. Зачастую зарплата бывает более 150 тысяч рублей в месяц. Желаю заводу процветания и роста, а мы ему в этом поможем!

Сергей Рыкшин, оператор станков с ПУ 4-го разряда:

Сергей Рыкшин - Пришёл на завод в 2016 году из другой сферы — деревообработки, обучился, получаю достойную зар­плату. График работы 2 через 2 дня, это даёт возможность для полноценного отдыха. При этом зарплаты менее 100 тысяч рублей в месяц не бывает. Пусть эта значимая дата станет для завода «Мехмаш» еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов!

Александр Чумаков, электрогазосварщик 5-го разряда:

Александр Чумаков - Работаю сварщиком с 2014 года. Освоил сварку аргоном, участвую в изготовлении продукции для ПАО «Газпром». Требования к этой продукции жесткие, но зарплата по профессии сварщик самая высокая и достойная в Тульской области. Интересна работа на новой, уникальной для России автоматической сварочной установке с тремя видами сварки. Желаю заводу «Мехмаш» удачи и процветания!

Артем Сенотов, главный конструктор:

Артем Сенотов - Пришёл на завод в 2019 году молодым специалистом в конструкторский отдел, сделал карьеру. Сейчас занимаю должность главного конструктора. За эффективную работу по сертификационным испытаниям и личный вклад в совершенствование конструкции шаровых кранов руководство завода повысило меня в должности. Поздравляю с юбилеем наш могучий завод! Желаю процветания, новых достижений и широты диапазона деятельности!

Дмитрий Волков, главный технолог:

Дмитрий Волков - Работаю на заводе «Мехмаш» с 2017 года. Сначала заместителем главного технолога, четвертый год — главным технологом «Мехмаша». Работать очень интересно, завод постоянно развивается, внедряются новые технологии, ежегодно приобретается новое оборудование. Расширяется номенклатура готовой продукции.

Кроме того, благодаря стабильной работе мне удалось поменять свой автомобиль. Приобрел его за собственные средства без привлечения кредитов — заработная плата и соцпакет позволяют. Поздравляю завод «Мехмаш» с 20-летием! Желаю бесперебойной работы и дружного коллектива!

Юрий Хисматулин, слесарь механосборочных работ 5-го разряда:

Юрий Хисматулин - Работаю на предприятии с 2012 года, у нас все время улучшаются условия труда, всем необходимым для выполнения плана производства обеспечены, зарплату не задерживают, руководство помогает и всегда идёт навстречу. В период возникновения в моей жизни сложной жизненной ситуации, связанной со здоровьем, мне была оказана всесторонняя помощь. Руководство проявило ко мне особое внимание и заботу. После выздоровления вернулся на работу в «Мехмаш». Самые добрые пожелания в адрес руководства предприятия!

Светлана Шигабетдинова, начальник отдела технического контроля:

Светлана Шигабетдинова - С 2016 года работаю на «Мехмаше». Благодарю руководство предприятия за возможность работать и развиваться. За счет предприятия обеспечивается доставка сотрудников на работу из Алексина и других населенных пунктов и обратно. Зарплата значительно выше, чем на многих машиностроительных предприятиях Тульской области.

Основная наша цель — качество изготавливаемых нами изделий. Контроль осуществляется на протяжении всего производственного цикла. Поздравляю всех с юбилеем завода!

Алексей Зиновьев, фрезеровщик 5-го разряда:

Алексей Зиновьев - Работаю на заводе «Мехмаш» с 2014 года. С самого начала легко влился в коллектив. Зарплата выше, чем в среднем по Туле. Если потрудиться, то можно и премию заработать 10%, что тоже приятный бонус за усердие. В морозы в цехе не мёрзли — комфортная температура для работы. Поздравляю весь завод с юбилеем и желаю ему процветания и повышения мощностей!

Никита Комаров, начальник участка:

Никита Комаров - Я устроился на завод «Мехмаш» в 2020 году на должность мастера участка. Прошел путь до начальника участка. Работаю в дружном коллективе, работа одной командой всегда приносит хороший результат. Поздравляю всех с юбилеем нашего завода! Желаю качественной работы и высоких результатов деятельности, неиссякаемых сил и дружной атмосферы в коллективе!

Александр Старостин, главный механик:

Александр Старостин - Работаю на заводе с 2005 года. Хочу отметить, что завод «Мехмаш» постоянно развивается и идет в ногу со временем. Я благодарен руководству завода за оснащение производственных цехов и пополнение станочного парка новыми токарными станками, вертикально-обрабатывающими центрами, установкой автоматической сварки и т. д.

Работаю на заводе с 2005 года. Хочу отметить, что завод «Мехмаш» постоянно развивается и идет в ногу со временем. Я благодарен руководству завода за оснащение производственных цехов и пополнение станочного парка новыми токарными станками, вертикально-обрабатывающими центрами, установкой автоматической сварки и т. д.

Для нашей семьи завод «Мехмаш» давно стал её неотъемлемой частью. Мой сын Кирилл сейчас учится в 4 классе, отличник, занимается рукопашным боем и у него есть мечта: после окончания школы поступить в ТулГУ и потом прийти работать на «Мехмаш», с достоинством влиться в молодую команду профессионалов. Желаю руководству и заводу еще много успешных и продуктивных лет работы, перспектив и счастья!

Редакция газеты «Слобода»:

— Производственное предприятие «Мехмаш» продолжает славные традиции города мастеров. Это давний друг и партнер нашей редакции, писать о людях — тружениках предприятия, о его славных делах всегда легко и приятно. Желаем коллективу «Мехмаша» крепкого здоровья, побольше интересной работы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А самому заводу — процветания!