Грандиозные открытия и начало большого кризиса: астролог дала прогноз на 2024 год

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По просьбе Myslo астролог Анжела Харитонова составила астрологический прогноз на следующий год. Каким он будет? Читайте в нашей статье.

2024 год окажется годом сильных мощных трансформаций и перемен. На дальнейшие события повлияет Плутон, который перейдет в знак Водолея и пробудет там до 2043 года.



Анжела Харитонова.

— Плутон в Водолее — это период перерождения, порой болезненного. Изменение истории, традиций, судеб. Плутон символизирует очищение и перерождение, Водолей — перемены и обнуление. Две эти энергии будут совмещаться, их цель — открыть в человеке мощные внутренние ресурсы, сделать его сильнее, научить управлять собой, не держаться за старое и отжившее, уметь обнуляться, экспериментировать, двигаться в новый опыт.

Те люди, которые обладают соответствующими качествами, могут подняться и трансформировать свою жизнь к лучшему.

Что нежелательно делать в 2024 году? Проявлять слабость, зависимость, безвольно опускать руки, отдавать свою судьбу на волю случая, зацикливаться на страхах и бездействовать, держаться за старое мёртвой хваткой, проявлять консерватизм, негибкость, пытаться любой ценой сохранить стабильность и избежать перемен.

Такие стратегии не принесут ничего хорошего, а наоборот, активируют кризис.

Для людей смелых, волевых и изобретательных 2024 год может стать временем драйва и раскрытия таких ресурсов, о которых человек даже не подозревал.

От Плутона в Водолее стоит ждать:

новизны и прогресса во всех жизненных аспектах,

борьбы за свои права,

грандиозных открытий в культуре и научной сфере.

По словам астролога, продолжит набирать обороты тренд на развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта.

— Мир движется к переходу на виртуальные деньги, созданию новой электронной валюты. Путь к процветанию в 2024 году связан с умением принимать срочные решения, оперативно внедрять инновации.

Люди будут стремиться иметь несколько источников дохода.

Из-за стремления к быстрым результатам обесценятся прежние научные представления и образовательные методики. Появятся новые программы обучения с упором на практику, — говорит Анжела Харитонова.

Год станет тяжелым для тех, кто не уверен в себе, отличается медлительностью и консерватизмом.

Большое значение приобретут поиски смысла жизни, осознанное потребление, забота о себе и экологии, развитие талантов. Появится больше духовно зрелых людей с продуманным подходом к жизни и высоким уровнем энергии, способных действовать максимально продуктивно.

С 2024 года начнётся период, направленный на работу в команде, построение новых форматов взаимодействия, будет больше переходов на удалёнку.

Кому будет проще добиться успеха в 2024 году:

людям, обладающим гибкостью и крепкой психикой,

умеющим быстро реагировать на нововведения,

с опытом дистанционной работы,

с творческими способностями,

легким на подъем, адаптивным.

Каким знакам Плутон в Водолее даст шанс переписать свою судьбу?

В первую очередь — Водолеям, у них самые мощные трансформации.

Весам, Близнецам, Овнам и Стрельцам, рождённым в первую декаду, Плутон придаст сил и энергии и будет на них действовать более гармонично.

Львы, Тельцы и Скорпионы, особенно рождённые в первую декаду, испытают напряженное влияние этой планеты, будет больше борьбы, противостояний, трансформаций, проверок на прочность.

Какие ещё астрособытия произойдут в следующем году?

Соединение Урана и Тельца — 20 апреля 2024 г.

Главное событие в сфере экономики и финансов. Это время запуска стартапов, бизнесов, инвестиций, новый виток в жизни акций, облигаций и прочих ценных бумаг.

Если правильно выбрать стратегию, можно заключить успешные сделки по купле или продаже недвижимости и другой собственности.

Переход Юпитера в Близнецы — с 26 мая 2024 г. и до конца года

Может случиться прорыв в сфере образования и обучения, в изучении языков, соцсетей, мессенджеров, транспорта.

Ускорятся все информационные процессы, усилится тяга к обучению и преподаванию, поездкам и путешествиям. Это будет сильное информационное оживление.

С августа Юпитер начнет формировать напряжённый аспект с Сатурном, он продлится до конца года.

В образовательной и медицинской сферах будут ограничения и препятствия.

Это время инфекций, вирусов, иммунных заболеваний, хронических обострений. Если вам предстоит получать образование, лечиться, переезжать, получать визы, учтите этот период — будут сложности.

С 7 декабря и до конца года — ретроградный Марс.

Повысится конфликтность и аварийность. Это период стычек, катаклизмов, агрессии. К новому году многих потянет на авантюры и риск, но необходимо действовать осторожно. Это плохой период для открытия бизнеса.

А что с любовью и отношениями? По словам астролога, здесь будут действовать общие тенденции трансформации и перестроек. В целом можно сказать, что у каждого человека свой личный прогноз. Общие тенденции коснутся в основном других сфер жизни, а отношений — лишь опосредованно.

С 19 ноября 2024 года Плутон окончательно войдет в знак Водолея и будет там находиться до 2043 года.

Всегда, когда Плутон меняет знак, происходит кризисный период — обычно 2-3 года, потом общество адаптируется ко всем процессам.

Отметим, что последний раз такие астрологические события происходили в 1777–1797 годы. В этот период, в частности, были война за независимость в Америке, Великая французская революция и др.