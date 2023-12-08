Грандиозные открытия и начало большого кризиса: астролог дала прогноз на 2024 год

2024 год окажется годом сильных мощных трансформаций и перемен. На дальнейшие события повлияет Плутон, который перейдет в знак Водолея и пробудет там до 2043 года.
Анжела Харитонова.
— Плутон в Водолее — это период перерождения, порой болезненного. Изменение истории, традиций, судеб. Плутон символизирует очищение и перерождение, Водолей — перемены и обнуление. Две эти энергии будут совмещаться, их цель — открыть в человеке мощные внутренние ресурсы, сделать его сильнее, научить управлять собой, не держаться за старое и отжившее, уметь обнуляться, экспериментировать, двигаться в новый опыт.
Те люди, которые обладают соответствующими качествами, могут подняться и трансформировать свою жизнь к лучшему.
Что нежелательно делать в 2024 году? Проявлять слабость, зависимость, безвольно опускать руки, отдавать свою судьбу на волю случая, зацикливаться на страхах и бездействовать, держаться за старое мёртвой хваткой, проявлять консерватизм, негибкость, пытаться любой ценой сохранить стабильность и избежать перемен.
Такие стратегии не принесут ничего хорошего, а наоборот, активируют кризис.
Для людей смелых, волевых и изобретательных 2024 год может стать временем драйва и раскрытия таких ресурсов, о которых человек даже не подозревал.
От Плутона в Водолее стоит ждать:
- новизны и прогресса во всех жизненных аспектах,
- борьбы за свои права,
- грандиозных открытий в культуре и научной сфере.
По словам астролога, продолжит набирать обороты тренд на развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта.
— Мир движется к переходу на виртуальные деньги, созданию новой электронной валюты. Путь к процветанию в 2024 году связан с умением принимать срочные решения, оперативно внедрять инновации.
Люди будут стремиться иметь несколько источников дохода.
Из-за стремления к быстрым результатам обесценятся прежние научные представления и образовательные методики. Появятся новые программы обучения с упором на практику, — говорит Анжела Харитонова.
Год станет тяжелым для тех, кто не уверен в себе, отличается медлительностью и консерватизмом.
Большое значение приобретут поиски смысла жизни, осознанное потребление, забота о себе и экологии, развитие талантов. Появится больше духовно зрелых людей с продуманным подходом к жизни и высоким уровнем энергии, способных действовать максимально продуктивно.
С 2024 года начнётся период, направленный на работу в команде, построение новых форматов взаимодействия, будет больше переходов на удалёнку.
Кому будет проще добиться успеха в 2024 году:
- людям, обладающим гибкостью и крепкой психикой,
- умеющим быстро реагировать на нововведения,
- с опытом дистанционной работы,
- с творческими способностями,
- легким на подъем, адаптивным.
Каким знакам Плутон в Водолее даст шанс переписать свою судьбу?
В первую очередь — Водолеям, у них самые мощные трансформации.
Весам, Близнецам, Овнам и Стрельцам, рождённым в первую декаду, Плутон придаст сил и энергии и будет на них действовать более гармонично.
Львы, Тельцы и Скорпионы, особенно рождённые в первую декаду, испытают напряженное влияние этой планеты, будет больше борьбы, противостояний, трансформаций, проверок на прочность.
Какие ещё астрособытия произойдут в следующем году?
Соединение Урана и Тельца — 20 апреля 2024 г.
Главное событие в сфере экономики и финансов. Это время запуска стартапов, бизнесов, инвестиций, новый виток в жизни акций, облигаций и прочих ценных бумаг.
Если правильно выбрать стратегию, можно заключить успешные сделки по купле или продаже недвижимости и другой собственности.
Переход Юпитера в Близнецы — с 26 мая 2024 г. и до конца года
Может случиться прорыв в сфере образования и обучения, в изучении языков, соцсетей, мессенджеров, транспорта.
Ускорятся все информационные процессы, усилится тяга к обучению и преподаванию, поездкам и путешествиям. Это будет сильное информационное оживление.
С августа Юпитер начнет формировать напряжённый аспект с Сатурном, он продлится до конца года.
В образовательной и медицинской сферах будут ограничения и препятствия.
Это время инфекций, вирусов, иммунных заболеваний, хронических обострений. Если вам предстоит получать образование, лечиться, переезжать, получать визы, учтите этот период — будут сложности.
С 7 декабря и до конца года — ретроградный Марс.
Повысится конфликтность и аварийность. Это период стычек, катаклизмов, агрессии. К новому году многих потянет на авантюры и риск, но необходимо действовать осторожно. Это плохой период для открытия бизнеса.
А что с любовью и отношениями? По словам астролога, здесь будут действовать общие тенденции трансформации и перестроек. В целом можно сказать, что у каждого человека свой личный прогноз. Общие тенденции коснутся в основном других сфер жизни, а отношений — лишь опосредованно.
С 19 ноября 2024 года Плутон окончательно войдет в знак Водолея и будет там находиться до 2043 года.
Всегда, когда Плутон меняет знак, происходит кризисный период — обычно 2-3 года, потом общество адаптируется ко всем процессам.
Отметим, что последний раз такие астрологические события происходили в 1777–1797 годы. В этот период, в частности, были война за независимость в Америке, Великая французская революция и др.