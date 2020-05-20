Быстрые, умные, солидные: какой кроссовер от Geely – твой?

Выбери автомобиль, который подходит тебе по духу и темпераменту, получи хорошую скидку и купи его онлайн. Это удобно и безопасно!

В любое время, а тем более в такие периоды неопределенности и нестабильности, как сейчас, важно тщательно обдумывать крупные покупки, чтобы найти оптимальный вариант. Мы расскажем о том, как можно с максимальной выгодой купить автомобиль Geely в кризис, какие спецпредложения сейчас действуют, как можно существенно сэкономить на автокредите и какие скидки могут получить врачи и учителя. А также о том, каким образом можно приобрести машину онлайн - бесконтактно и дистанционно.

Дилерский центр Geely Группы компаний «КорсГрупп» представляет в Туле все модели марки - на любой вкус, характер и возраст. Автомобили Geely станут разумным выбором для тех, кто хочет получить машину с богатым оснащением и выдающимися техническими характеристиками по разумной цене.

Дилерский центр Geely «Корс Групп» как социально ориентированная организация в это непростое время заботится о малозащищенных категориях покупателей.

Работники социальной сферы могут получить дополнительную скидку -

20 000 рублей на любую модель.

Выбирайте свой автомобиль, а дилерский центр Geely сделает процесс его приобретения удивительно легким!

Это автомобиль, который реально заводит! Его главные плюсы – яркий стиль, потрясающая динамика и невероятное количество инноваций вплоть до антибактериальной обработки салона, что так актуально сегодня.

Автомобиль оснащен мощным бензиновым турбодвигателем и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией с электронным переключением передач. Coolray разгоняется до 100 км/ч всего за 8,4 секунд, при этом расход топлива скромный – 6,4 л на 100 км.

Этот кроссовер имеет достойный внедорожный потенциал – оптимальные углы съезда и выезда и солидный дорожный просвет 196 мм, что позволяет уверенно ездить по сложному рельефу.

Одно из ключевых преимуществ новинки – богатое оснащение в любой комплектации. В нее входят обогрев руля, климат-контроль, система кругового обзора, цифровая приборная панель, мультимедийная система, панорамная крыша с люком и даже видеорегистратор, встроенный во фронтальную камеру.

Впечатляет и список систем безопасности: это помощь при подъеме и спуске, предупреждение о превышении скорости, фронтальные и боковые подушки безопасности, системы антиблокировки тормозов, курсовой устойчивости, а также камера заднего вида, датчики парковки и защита дверей от вскрытия и многое другое. Весь перечень систем безопасности имеется в автомобиле с базовой комплектации.

Еще одно выгодное отличие Geely Coolray от аналогов других брендов – демократичная цена при богатом списке оборудования: от 1089 999 рублей. Покупатели, воспользовавшиеся услугой трейд-ин могут получить дополнительную выгоду 50 000 рублей. *

Coolray – для тех, кто любит скорость, драйв, энергию, не сидит на месте и все время стремится познавать что-то новое. Он так и просит нажать на газ и ехать быстрее!

Купить Geely Coolray прямо сейчас можно, даже если у вас нет всей необходимой суммой: в ДЦ Geely можно воспользоваться специальной кредитной программой со ставкой всего от 0,01%.** Это уникальное предложение действует до 31.05.2020 г.

Умный кроссовер, который всем своим видом говорит о прогрессе. Он выглядит стильно, гармонично и элегантно, привлекая взгляды оригинальными деталями – изогнутой в форме моста панелью приборов.

Салон автомобиля тоже радует глаз и не меньше радует простором – в нем будет удобно любому пассажиру.

В движении Atlas приятно удивляет плавностью хода, сбалансированностью подвески, отличной заводской шумоизоляцией. Кузов автомобиля выполнен из высокопрочных сплавов, вокруг салона создан особо прочный каркас, который остается невредимым при ударе, антикоррозийная и антигравийная обработка обеспечит целостность покрытия на многие годы (гарантия от сквозной коррозии составляет 5 лет).

Модификации Geely Atlas с атмосферным двигателем 2,0 оснащаются 6-ступенчатой механической трансмиссией, версии с атмосферным двигателем 2,4 и турбированным 1,8 л - 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Есть варианты с полным приводом. В Atlas применена многодисковая вискомуфта пятого поколения, очень надежная: даже если будете буксовать долго, она не перегреется. Переднеприводные версии тоже уверенно чувствуют себя вне асфальтовых дорог благодаря внушительному дорожному просвету.

Одной из ярких «фишек» Geely Atlas является система «Яндекс Авто». В нее входит знакомый всем «Яндекс Навигатор», которым можно управлять голосом, «Яндекс Радио» с отличными подборками музыки без рекламы и голосовой помощник Алиса, которая может общаться с вами и управлять мультимедийным комплексом. В головное устройство встроен SIM-чип с 4G: с него можно звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом. В первый год после покупки – совершенно бесплатно!

Atlas – универсальный автомобиль, который подойдет и любителям динамичной езды, и поклонникам спокойных семейных поездок.

Высокий клиренс и оптимальные углы съезда-выезда позволяют путешествовать на нем и по сложным участкам, не отказывая себя в поездках в лес или к речке на рыбалку.

Цена Geely Atlas стартует с 1 204 990 рублей, выгода по трейд-ин – до 170 000 руб., кредит – от 0,01%.

Просторный кроссовер (один из самых больших по пространству салона в своем классе) подойдет тем, кто любит комфортные размеренные поездки. Высокое качество отделки салона и удобное расположение кресел позволяет путешествовать сколь угодно долго.

Эта модель предлагается в вариантах с двигателем 1,8 л и 5-ступенчатой механической трансмиссией или 2,0 л в сочетании классическим 6-ступенчатым автоматом. Богатая комплектация предлагает все возможные слагаемые комфорта, вплоть до функции MirrorLink, которая «объединяет» автомобиль с телефоном, и панорамной крыши.

Emgrand X7 идеален для тех, кто ценит комфорт, надежность, уверенность.

Благодаря вместительному салону и большому багажнику он станет верным помощником в семейных делах, поездках на дачу, а удобство посадки и функциональный эргономичный интерьер обеспечат вам комфорт в путешествиях на любые расстояния.

Geely Emgrand X7 сейчас можно купить по цене от 1 029 990 рублей с выгодой по трейд-ин до 170 000 руб. Специальные условия кредита от 0,01% также доступны для покупателей этой модели.

Как купить автомобиль онлайн?

В период эпидемии всем нам важно сохранить здоровье и уберечь от вируса себя и близких. Дилерский центр Geely разработал удобную и понятную систему онлайн-покупки автомобиля.

Как проходит процесс онлайн-покупки?

- Покупатель выбирает модель на сайте или звонит в дилерский центр, где менеджер помогает ему определиться с цветом, комплектацией, информирует о скидках, кредитных программах и т. д. В назначенное время автомобиль будет ждать клиента на площадке у автосалона: здесь можно осмотреть машину, изучить ее снаружи и внутри, оценить удобство салона и опции.

Далее покупатель получает на электронную почту счет на оплату, оплачивает его, и на следующий день машину на эвакуаторе доставят к его дому вместе с комплектом документов.

А если я хочу сдать в трейд-ин свой нынешний автомобиль?

- Это также можно сделать бесконтактно. Вы приезжаете к ДЦ на вашей машине, оценщик осматривает ее (в перчатках и с обработкой всех поверхностей антисептиком), сообщает цену по телефону, и если она вас устраивает, вы осматриваете ваш будущий автомобиль, который находится на парковке дилерского центра. Вы уезжаете домой на такси, и уже на следующий день после оплаты счета ваш новый Geely на эвакуаторе приезжает к вам.

Как оформить кредит на новый Geely дистанционно?

- Клиент определяется с моделью Geely, осматривает ее у дилерского центра, отправляет документы по электронной почте в автосалон, где кредитный менеджер отсылает его заявку в банки. После одобрения кредита и оформления документов новый автомобиль доставляется к клиенту.

Такая дистанционная покупка позволяет полностью избежать лишних контактов. Если же вы хотите получить очную консультацию специалиста в автосалоне, приезжайте: в дилерском центре соблюдены все актуальные стандарты безопасности – социальная дистанция, обработка поверхностей, минимальное количество сотрудников и посетителей в шоуруме и др.

Выберите свой кроссовер Geely, получите богатство опций и инноваций по доступной цене и наслаждайтесь каждой поездкой. На своем автомобиле – безопасно, а на своем Geely – еще и комфортно, с драйвом и хорошим настроением!

Тула, ул. Октябрьская, 308.

Телефон (4872) 33-70-41.

geely-korsgroup.ru

*Выгода предоставляется (дисклеймер об условиях)

**Условия кредита



