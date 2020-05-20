Психиатр о кризисе, самоизоляции в однушке и новостях про коронавирус

Пандемия стала испытанием для детей и взрослых. Мы публикуем для вас советы врача о том, как пережить самоизоляцию без потерь.

На вопросы туляков в ходе прямого эфира проекта «Отвечают врачи» ответила заведующая отделением «Кризисный центр» Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева , врач-психиатр Татьяна Дандыкина.





— Как влияет резкая смена образа жизни на душевное здоровье человека?

— На самом деле такая смена происходит в жизни каждого человека достаточно часто. Самый простой пример — отпуск, когда вы меняете ритм трудовых будней на отдых. Это тоже стрессовая ситуация для организма, но приятная. Самоизоляция — тоже стресс, но вдобавок еще неприятный и неизвестный. Пандемия вызвала общемировой стресс, нам всем не только пришлось сидеть дома, но и ограничить общение с близкими. В этой ситуации важно понимать, для чего мы это делаем. Наши ограничения сейчас нужны для того, чтобы не заболеть самим и не дать распространиться вирусу. Осознайте это, и всё происходящее не будет казаться таким страшным.

— Как выстроить отношения с детьми, чтобы они пережили самоизоляцию комфортнее?

— В первую очередь, вы должны понимать, что самоизоляция — это не отдых. Попробуйте провести это время продуктивно. Сейчас у вас появилось время, чтобы больше общаться с детьми, делать вместе уроки, спокойно, не на бегу, как раньше. Чтобы было проще, с вечера распределите обязанности на следующий день, укажите, когда у вас и ваших детей будет свободное время. Так ребенок с вечера будет понимать, как пройдет день. Во время самоизоляции у детей складывается ощущение, что у них нет личного пространства. А распорядок дня убережет ребенка от психотических расстройств и раздражительности.

Для вас планирование может показаться не значимым, но дети будут знать, что у них есть свободное время и что вы его цените.

А еще займитесь вместе домашними делами: приготовьте что-нибудь, наведите порядок. Эти общие дела вас сплотят, и тогда самоизоляция пойдет только на пользу.

— Живу один, чувствую себя подавленным. Как понять, не началась ли у меня депрессия?

— Подавленное состояние не длится более двух недель. Если у вас оно затянулось, нужно обратиться за помощью к врачу. Вы также можете позвонить по нашему круглосуточному телефону доверия 8−800−550−65−86. Если специалист, с которым вы будете общаться, посоветует обратиться к врачу, не пренебрегайте его советом.

Постарайтесь настроить себя на позитив. Переживания сейчас связаны с неизвестностью: что будет с работой, финансовым состоянием. Подумайте, что можно сделать, чтобы продолжать жить, не снижая запросов и прибыли. Можно изучать профессии в интернете. Найдите в себе новые ресурсы. Это кажется сложным, но когда вы заглянете внутрь себя, поймете, что многое можете, и самооценка повысится сама собой.

— У нас с мужем однушка. Мы сидим на самоизоляции, появилось раздражение, недовольство друг другом. Как быть?

— Посмотрите на ситуацию с другой стороны: в кои-то веки вам выпала возможность побыть вдвоем, уделить друг другу внимание, поговорить. Муж вызывает раздражение? Скажите ему об этом, поймите, что именно вас выводит из равновесия. Только так вы сможете узнать, что происходит в семье. Выясните, что раздражает вашего супруга и можете ли вы это преодолеть или исправить. Обсудите друг с другом ценность семьи, поймите, насколько вы нужны друг другу.

Могу посоветовать упражнение на привязанность: сядьте со своей второй половиной и напишите, какие семейные ценности видите в семье вы и какие, по вашему мнению, ваш супруг. И пусть вторая половина сделает то же самое. Потом, когда вы совместно перечитаете это, вы получите большой заряд эмоций. Это полезно для перезагрузки отношений, о которой мы часто забываем.

Ваши негативные эмоции — это не обязательно раздражение на мужа. Может, это реакция на ограничения, на то, что вы не можете увидеться с подругами, пойти в торговый центр или салон красоты. Поймите, в чем кроется проблема, тогда и решите, что с этим делать.

— Ребенок учится удаленно, отличник, старается, но стал плохо спать. Как ему помочь?

— Поговорите с ребенком, спросите, что его тревожит. Может, ему сложно пересылать задания, его тревожит большое количество заданий или он не может сразу узнать оценки и очно поговорить с преподавателем. Нарушение сна означает, что ребенок находится в состоянии тревоги. Могу посоветовать препараты, но это не решит проблему, если останутся факторы, вызывающие тревогу. Используйте возможность больше общаться с детьми, пока у нас всех появилось время. Пусть они делятся своими переживаниями. Если у вас наладится связь, дети и после карантина будут вам больше доверять.

— Читаю новости про коронавирус, и становится только тревожнее. Как преодолеть панику?

— Когда есть паника и тревога, вы, к сожалению, не всегда останавливаетесь на объективной картине. Вы подсознательно ищете ту информацию, которая подкармливает страх. Это непродуктивно. Я призываю всех: если хотите читать что-то о коронавирусе, изучайте только проверенные источники, официальные сведения. Не поддавайтесь панике! Если вас волнуют какие-то вопросы, связанные с вирусом, позвоните на горячую линию или в поликлинику и всё уточните. Поймите: ваш страх не влияет на возможность заражения, коронавирус не придет и не уйдет оттого, что вы его боитесь. Лучше сохраните психическое здоровье и не забывайте про меры безопасности.

досье myslo

Татьяна Викторовна Дандыкина

Родилась в Туле в 1970 году.

Окончила Смоленскую медицинскую академию.

Проходила интернатуру в ТОКПБ им. Каменева, где дальше и работала ординатором в общепсихиатрическом мужском отделении.

С 2000 года заведующая отделением неврозов.

С 2013 года руководитель отделения «Кризисный центр» ТОКПБ им. Каменева.

Замужем, есть сын.

Девиз: «Всё решаемо».