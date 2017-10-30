Валерий Тодоровский: «Если в 21 год ты не прима балета – всё, до свидания!»

Фото Алексея Пирязева.

О фильме Валерия Тодоровского «Большой» даже профессиональные танцовщики говорят: «Так всё и происходит, это про настоящий балет». Многие сцены фильма снимались на исторической сцене Большого театра. Съемочный процесс занял 80 дней, из них 14 – в Большом.

После показа фильма в ДК «Ясная Поляна» Валерий Тодоровский ответил на вопросы зрителей.

– Валерий, были ли у Вас прототипы к фильму «Большой»?

– Не существует никаких прототипов, такие фильмы обычно делаются, когда есть не прототипы, а архетипы (универсальные базовые врождённые психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте). Есть вечные девочки и мальчики, которые приходят заниматься балетом. Их тысячи, они были, есть и будут…



Маргарита Симонова в роли Юлии Ольшанской.

– Где Вы нашли артистов для фильма?

– Двух главных героинь – Юлю и Карину – сыграли профессиональные балерины Маргарита Симонова и Анна Исаева. Они оказались, на мой взгляд, вполне достойными актрисами. На поиски этих людей у меня ушел ровно год. Также нужно было найти маленьких девочек, хоть как-то похожих на больших. Ребус был такой: нужно было найти балетных героинь,

способных быть драматическими актрисами, и детей под них тоже балетных, которые способны быть артистками.

Актриса, которая играет Юльку, сейчас танцует в Варшаве, в театре оперы и балета, который, кстати, называется Большой театр.

Она там вполне успешная балерина, солистка. Актриса, которая играла Карину, к моему огромному сожалению, из балета ушла, притом что у нее на самом деле выдающиеся данные.



Анна Исаева в роли Карины Курниковой.

Она окончила МГАХ, это академия при Большом театре, главное балетное учебное заведение в стране. Аня попала в театр, но что-то не пошло и она ушла. Думаю, что что она совершила ошибку, потому что у нее было большое будущее. Актер Андрей Сорокин, который играет Митьку, сейчас танцует в Петербурге. Про него всё время забывают спросить (улыбается).



– Очень яркую роль в этом фильме сыграла Алиса Фрейндлих. Она сейчас редко снимается в кино, как Вам удалось ее уговорить?

– Артисток такого масштаба никогда не надо уговаривать. Уговаривать приходится писюх, которые только окончили театральное училище и странным образом решили, что они уже звезды. У них в работе 200 сериалов одновременно, и их приходится уговаривать. Я от них стараюсь держаться подальше.

А вот Алиса Фрейндлих берет сценарий, садится, читает роль, и если видит, что роль там есть, то она еще сама будет уговаривать.

Снимается она и правда немного. Во-первых, потому что она переборчивая, не хочет себя разменивать. Во-вторых, у нее тот возраст, когда она с утра до вечера не может торчать на съемках, лишь бы ее снимали.

Она по-прежнему работает в БДТ. Мне очень повезло, что она согласилась со мной работать, она русская гениальная актриса. Мне посчастливилось дважды – я уже снимал ее в фильме «Подмосковные вечера» в 1994 году.



– Получается, Вы сняли фильм про этакое балетное закулисье?

– Мне не нравится это слово, я снял просто жизнь. Закулисье — это когда начинается история про толченое стекло в пуантах, которое, кстати, никто ни разу в жизни не видел. Это – миф. Балет – мир жестокий, но не такой примитивный. Когда мы стали снимать фильм, выяснилось, что я ничего не знаю про балет. Я потратил три года жизни на этот фильм, и теперь могу отличить среднюю балерину от хорошей, хорошую от очень хорошей и очень хорошую от примы. И это мое большое достижение.

Как вы думаете, почему в балетном мире царят такие дикие страсти, почему возникают конфликты, почему так болезненно складываются судьбы?

В балете идет беспрерывная страшная война со временем. Эти люди должны все успеть к 34 годам. Дальше — пенсия. Если в 21 год ты не солистка – всё, до свидания, уже ничего не будет. И от этого накал и градус очень высок. Только здесь и сейчас, сегодня. Это постоянное напряженное адское тиканье часов.



– Расскажите, как происходила съемка Юлиного прыжка с крыши на крышу?

– Это компьютерная графика. Она не смогла бы так прыгнуть никогда. Человек не способен это сделать. Мы нашли две крыши относительно близко друг к другу. Мы сняли отдельно ее прыжок на зеленом фоне, а потом вписали туда город. Это была очень сложная техническая история, которой люди занимались полгода. В общем, всё нарисовали, всех обманули (смеется).

– Наверняка много хороших моментов не вошло в фильм и их пришлось вырезать. Увидим ли мы полную телеверсию?

– Да, мне сказали, что она выйдет на экраны где-то в марте. Очень пострадал, конечно, Домогаров, потому что в сюжете была целая история с ним, очень яркая, хорошая, как мне кажется. Но надо было сохранять главное и чуть-чуть избавляться от вторых и третьих линий. Была еще прекрасная линия у Яны Сексте, которая играет стриптизершу в детстве героини, в клубе, в котором она репетирует. Эта линия тоже пострадала очень сильно. Но всё это войдет в телеверсию. Она будет длиннее фильма на час.



Маргарита Симонова и Анна Исаева.

– Валерий, в прокат вышел фильм Алексея Учителя «Матильда», о котором так много говорили. Вы его уже посмотрели?

– Фильм «Матильда» я посмотрел, его показывают в кинотеатрах, и посмотреть его может каждый. Я не понимаю, как в XXI веке можно что-то осуждать, обсуждать, пытаться запретить, не глядя. Воевать с чем-то, что ты не видел. Мне кажется, что это какой-то абсолютно дремучий каменный век. Я вообще не думаю, что фильм может оскорбить чьи-то чувства. Мне кажется, что смысл любого фильма — провокация. Ты должен что-то провоцировать в людях, какие-то чувства. То, что целый год происходило вокруг фильма «Матильда», это безумие.



– Вы сняли фильм «Стиляги», а затем сериал «Оттепель». Откуда такая любовь к ретро? Вы очень молоды, чтобы ностальгировать по тем временам…

– Ностальгии у меня, действительно, нет, потому что я тогда не жил. У каждого из этих проектов есть своя причина появления. Что касается «Стиляг», то я всю жизнь мечтал сделать мюзикл. Идея этого фильма пришла, когда я учился во ВГИКе. Знакомые моего отца (отец Валерия — знаменитый режиссер Петр Тодоровский. – Прим. авт.) мне показали рентгеновские снимки, на которых была записана музыка. Отсюда и пошло выражение «буги на костях». Кстати, именно так изначально и назывался фильм «Стиляги». И я понял, что это идеальная история для мюзикла как жанра. А сериал «Оттепель» — про моего папу. Я маленьким ребенком видел жизнь отца и его друзей, как они работали, как отдыхали. Так называемое поколение шестидесятников.

Мне было мало лет и я ничего не понимал, но ощущение свободы, творчества, любви, страстей было.

И мне очень хотелось про это снять фильм. Не столько про время, сколько про этих людей. Папа не дожил до выхода этого сериала три месяца.



29 октября 2017 г. Валерий Тодоровский в ДК «Ясная Поляна».

– Сейчас сериалы очень популярны. Какие сериалы Вы высоко оцениваете и есть ли такой сериал, про который Вы думаете: «Жаль, что это снял не я»?

– Сейчас в мире невероятный сериальный бум, и я получаю колоссальное удовольствие от некоторых вещей. Для меня как зрителя сериал интереснее, чем кино.

Из совсем нового посмотрел сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом» про то, как в 70-е годы люди ездили по тюрьмам и брали интервью у разных маньяков. Я всем рекомендую этот сериал – получите большое удовольствие. И я бы, конечно, хотел такой снять.

Еще один сериал — «Двойка». Это очень артхаусный странный сериал про то, как в Нью-Йорке создавали порноиндустрию. При этом никакой порнографии на экране нет. В Америке и в Англии существует множество каналов и интернет-платформ, на которых нет никакой цензуры и они могут позволить себе все. А я как раз люблю свободное творчество. Из наших хорошие сериалы снимает Сережа Урсуляк — «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Ликвидация». Мой друг Алексей Попогребский снял сериал «Оптимисты». «Озабоченные, или Любовь зла» Бориса Хлебникова. Это все режиссеры первого уровня.



– А с каким бы режиссером, которого уже нет в живых, Вы хотели бы сесть выпить и поговорить?

– С Альфредом Хичкоком и Франсуа Трюффо. Они не случайно работали вместе. Вот я на троих с ними и сообразил бы (смеется).

Из досье Myslo

Валерий Петрович Тодоровский

Родился 8 мая 1962 г. в Одессе.

Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Сын кинорежиссёра Петра Тодоровского.

Окончил сценарный факультет ВГИКа.



Валерий Тодоровский и Евгения Хиривская.

Семья: вторая жена — актриса Евгения Хиривская (Брик), дочь Зоя (2009 г. р.), двое детей от первого брака: сын Петр, дочь Екатерина. От сына — двое внуков Сергей и Анна.

Снял фильмы и сериалы: «Катафалк», «Любовь», «Подмосковные вечера», «Страна глухих», «Любовник», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Тиски», «Стиляги», «Оттепель», «Большой».