9 новинок и бестселлеров для чтения в августе

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Не знать про классные новинки и мировые бестселлеры обидно! Сеть книжных магазинов «Читай-город» позаботилась о том, чтобы вы были в курсе всего самого интересного.

У вас в запасе еще месяц тепла, а вы уже перечитали все книжные запасы? Или, наоборот, не открыли за лето ни одной книжки и думаете, с чего бы начать? «Читай-город» предлагает произведения, которые по-настоящему увлекут и вдохновят. Представляем топ-3 книг для мужчин, для женщин и для детей. Знакомьтесь и выбирайте свою книгу!

ТОП-3 ЛУЧШИХ КНИГ ДЛЯ МУЖЧИН

Юваль Ной Харари «Homo Deus»

«Homo Deus» — это попытка заглянуть в будущее. Что произойдет, когда Google и Facebook будут лучше, чем мы сами, знать наши вкусы, личные симпатии и политические предпочтения? Что будут делать миллиарды людей, вытесненные компьютерами с рынка труда и образовавшие новый бесполезный класс? Как воспримут религии генную инженерию? Каковы будут последствия перехода полномочий и компетенций от живых людей к сетевым алгоритмам? Главное сейчас, полагает Харари, — осознать, что мы находимся на перепутье, и понять, куда ведут пути, простирающиеся перед нами.

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Том Хэнкс «Уникальный экземпляр»

Известный актер Том Хэнкс оказался писателем с большой буквы «П». Одни рассказы в этой книге заставят вас хохотать в голос, другие — растрогают до слез. Герои Хэнкса отправляются на Луну в самодельной ракете, застревают в Париже во время промотура блокбастера «Кассандра Рэмпарт III: Страх на пороге», раз за разом возвращаются в один и тот же день «Мира будущего» на Нью-Йоркской Всемирной выставке 1939 года, предпочитают компьютеру винтажную пишущую машинку…

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Игорь Манн «Номер 1»

Есть известное упражнение — «Кем я вижу себя через пять лет». Оно хорошо отражает уровень амбиций человека. Нередко люди дают ответ «Хочу быть номером 1, главным авторитетом в отрасли», но мало кто действительно делает что-то для достижения этой цели в оговоренный срок. И только предпринимаемые действия (и их результаты) дают представление о реальном масштабе личности.

Эта книга предлагает план, который легко модифицировать под вас лично. После прочтения и заполнения специальных таблиц вы получите пошаговый алгоритм, как от точки, в которой вы находитесь сейчас, добраться до точки, в которой хотите оказаться.

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топ-3 ЛУЧШИХ книг для женщин

Колм Тойбин «Бруклин»

Девушка из ирландской глухомани оказывается в никогда не затихающем нью-йоркском Бруклине с его роскошными универмагами, широченными улицами, сверкающими автомобилями. Эйлиш тоскует по дому, грустит от одиночества, но время идет, и постепенно она привыкает к Бруклину, становится его частью, и вот она уже своя в Америке, она уже ухватила птицу счастья. Пока не происходит событие, заставляющее ее вернуться в Ирландию.

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Анжелик Барбера «Бертран и Лола»

История Бертрана и Лолы началась в парижской квартире на улице Эктор. Забавная случайность привела Лолу к соседям, где она и встретила Бертрана. Фотограф, чья работа — съемки по всему миру, и стюардесса, что провела полжизни в небе, — они словно созданы друг для друга. Бертран и Лола гуляют по Парижу, едят сладости и пьют кофе, рассказывают друг другу сокровенное. Однако их роман — всего лишь эпизод. Вскоре Бертран отправится в очередную командировку, а Лола — на собственную свадьбу.

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Ирина Хакамада «РеСтарт»

Что делать, если всё вокруг потеряло смысл, раздражает или просто надоело? Как начать сначала, когда нет сил, вдохновения и кажется, что всё пошло не так? Ирина Хакамада предлагает свои знания и опыт. Она рассказывает о потерях и обретениях, о мотивации и энергии, о том, как включить кнопку «перезагрузки» и не бояться начинать с нуля. Цель этой книги — помочь вам очистить сознание от прошлого, от негативного опыта, включить интуицию на максимум и настроиться на крутые, кардинальные, смелые перемены.

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ТОП-3 ЛУЧШИХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Эйко Кадоно «Ведьмина служба доставки»

Юной ведьме Кики исполнилось тринадцать, а это значит, пришло время начинать самостоятельную жизнь: выбрать город, где нет других ведьм, найти дело по душе и научиться справляться с трудностями. В ясную ночь полнолуния Кики улетает в новую жизнь. Она решает начать её в большом приморском городе, где о ведьмах едва слышали. И теперь ей нужно устраиваться и зарабатывать на жизнь каким-нибудь ведьминским ремеслом, из которых Кики в совершенстве освоила только полеты на метле да болтовню со своим черным котом. Но решение приходит довольно быстро, ведь людям всегда пригодится расторопная служба доставки!

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Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги»

Веселая повесть про Эмиля из Лённеберги полюбилась и взрослым, и детям всей планеты. Этот вихрастый мальчуган — ужасный озорник, он и дня не проживет, не напроказничав. Ну кому придет в голову гонять кошку, чтобы проверить, хорошо ли она прыгает?! Или надеть на себя супницу? Или поджечь перо на шляпе у пасторши? Или поймать в крысоловку родного отца, а поросенка накормить пьяными вишнями?

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Кир Булычев «Алиса Селезнёва и все-все-все»

Алиса Селезнёва живет в самом обыкновенном будущем. Она ходит в школу, терпеть не может манную кашу, зато обожает приключения и мечтает стать космобиологом, как папа. А еще Алиса изучает марсианский язык, водит дружбу с драконом по имени Змей Гордыныч и разговаривает с дельфинами. Ей ничего не стоит отправиться на машине времени в эпоху легенд или обнаружить подземный город на загадочной планете Бродяга. И Алиса совсем не виновата, что ей то и дело приходится кого-то спасать или самой спасаться… Просто так уж устроена эта девочка — не может прожить без приключений!

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