Топ-10 самых женских книг: романы, от которых не оторваться

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Какой должна быть книга, чтобы понравиться женщине? Реалистичной, но полной надежды. Нежной, но не слишком сентиментальной. С глубокими мыслями о жизни, но, непременно, с тонким юмором.

Портал Myslo и сеть книжных магазинов «Читай-город» представляют вашему вниманию увлекательные новинки и бестселлеры, которые обязательно понравятся женщинам, а мужчинам помогут лучше понять свою прекрасную половину.

Ринат Валиуллин «Где валяются поцелуи. Венеция»

«Где валяются поцелуи. Венеция» — это кино, которое снимается в Венеции на ваших глазах. Вместе с кадрами фильма, сцена за сценой, с героев картины снимаются маски по одной простой причине — в масках невозможно целоваться. То есть невозможно дать волю настоящим чувствам. Что может быть лучше, чем долгожданная встреча, только случайная? Благодаря последней Фортуна отправляется в город-маскарад, город-корабль, город-Ноев ковчег, созданный своей красотой спасти мир от потопа однообразия, скуки и лжи, где каждой твари по паре, а каждому жителю — по маске. Где, прогуливаясь вдоль каналов, всегда можно зайти в лицемерочную. Одни приезжают сюда, чтобы примерить маску, другие — чтобы ее сорвать.

Марк Леви «Не такая, как все»



На Пятой авеню в Нью-Йорке стоит небольшое здание, ничем не отличающееся от других. Его жильцы шагу ступить не могут без своего лифтера Дипака, который управляет механическим лифтом — диковинным старинным механизмом. Беззаботная жизнь обитателей дома заканчивается в тот день, когда коллега Дипака, ночной лифтер, падает с лестницы. Санджай, племянник Дипака, неожиданно приехав в Нью-Йорк из Мумбаи, спасает положение, заняв место пострадавшего. Никому и в голову не приходит, кто он такой на самом деле… Не догадывается об этом и Хлоя, живущая на последнем, девятом этаже.

Фредрик Бакман «Здесь была Бритт-Мари»

Бритт-Мари не выносит беспорядка. Она всегда ужинает в шесть вечера, поскольку именно в шесть ужинают приличные люди, и встает в шесть утра, потому что только сумасшедшие встают позже. Но однажды привычный мир Бритт-Мари дает трещину, и она решает все изменить. Оставив мужа после сорока лет брака, Бритт-Мари перебирается в Борг, крохотный придорожный поселок, медленно умирающий под гнетом финансового кризиса, чтобы работать в местном молодежном центре. Неожиданно для себя Бритт-Мари, поборница идеальной чистоты, заводит дружбу с крысой — и становится тренером местной футбольной команды (хотя футбол она не выносит едва ли не сильнее, чем беспорядок). Взяв на себя заботу о мальчиках и девочках Борга, Бритт-Мари невольно вникает во все тонкости поселковой жизни. Неужели в мире выброшенных на обочину чудаков она наконец найдет свое место?..

Джоджо Мойес «Все та же я»



Лу Кларк знает много всякого. Она знает, сколько миль от ее дома в Нью-Йорке до Лондона, где живет ее новый парень Сэм. Она знает, что ее начальник — хороший человек и что у его жены есть свои секреты. Но Лу не знает, что она вот-вот встретит Джоша, который перевернет ее жизнь с ног на голову. Просто потому что Джош так похож на того, кто однажды причинил ей боль. И какое бы решение Лу ни приняла, оно изменит все.

Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин»

«Главное в этой книге — любовь. Такая, какая выпадает не каждой паре, снести которую не каждому дано. Аристарх и Надежда встречаются в детстве, вырастают в этой огромной любви, …пока не сталкиваются с предательством, сломавшем их жизни, перевернувшем все намерения и планы. Жизнь вышвырнула каждого за пределы круга любви, чтобы спустя двадцать пять лет, полностью изменившихся, вернуть друг другу».

Карен Уайт «Музыка ветра»

Полвека назад в ночном небе над Бофортом взорвался пассажирский авиалайнер. Это событие обросло многочисленными слухами, которые и спустя десятилетия по-прежнему бередят умы местных жителей. Гиббс Хейвард и жена его покойного брата Мерит оказываются втянуты в необычное расследование, которое напрямую связано с этим давним происшествием. Прошлое и настоящее переплетутся в этой магнетической, почти нуаровой истории, где любовь способна перевернуть жизнь, а эгоизм становится спусковым крючком для цепи роковых, неоднозначных событий?

Фэнни Флэг «Жареные зеленые помидоры«



«Жареные зеленые помидоры» — это классика американской и мировой литературы. Если приблизить роман Фэнни Флэгг, то наверняка можно услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через обложку, и вы узнаете историю одного маленького американского городка, в котором, как и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. Героиня романа Иджи всегда была сорванцом с обостренным чувством справедливости. Такой она и осталась, когда выросла и вместе с любимой подругой открыла кафе «Полустанок», в котором привечает всех: бедных и зажиточных, черных и белых, веселых и печальных.

Дарья Сойфер «На грани серьезного»



Кира привыкла обходиться без мужчин. Она и сама даст фору любому из них. Программист и стендап-комик, она смотрит на мир с иронией. Но жизнь ставит перед ней сложную задачу: стать матерью сейчас или никогда. И тут уже без мужского вмешательства никак. Где взять отца будущему ребенку? И годится ли на эту роль коллега по комедийному цеху, который попросту не умеет быть серьезным?

Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени»



Они познакомились, когда ей было шесть, а ему тридцать шесть. Они поженились, когда ей было двадцать три, а ему тридцать один. Потому что Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени; его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления — комичны, травматичны и трагичны одновременно. Эта невероятная история невероятной любви стала, пожалуй, самым поразительным международным бестселлером нового века. Она могла бы быть идеальной и была идеальной, но только в те моменты, когда Генри и Клэр совпадали во времени.

Элена Ферранте «Моя гениальная подруга»

Это история двух подруг, Лену и Лилы, живущих в 50-е годы в одном из бедных кварталов Неаполя. Их детство и юность проходят на суровых улицах, где девочки учатся во всех обстоятельствах полагаться только друг на друга. Идут годы. Пути Лену и Лилы то расходятся, то сходятся вновь, но они остаются лучшими подругами. Через историю Лилы и Лену Ферранте рассказывает о драматических изменениях в жизни квартала, города, страны — от фашизма и господства мафии до расцвета коммунистического движения, и о том, как эти изменения сказываются на отношениях между героинями. Это уникальная эпопея о женской дружбе, которую литературный критик Галина Юзефович назвала чуть ли не главным международным бестселлером 2010-х годов.

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