Странные цифры на деревьях в лесу: Кто и зачем их рисует?

Фото Алексея Пирязева.

Лесопатолог или попросту лесной доктор — не самая распространенная, но очень важная профессия. В Туле располагается подразделение федерального бюджетного учреждения «Рослесзащита» Центра защиты леса, которое следит за здоровьем зеленых легких сразу трех регионов — Липецкой, Тульской и Орловской областей. Специалисты этого же Центра контролируют уровень радиации в лесах этих трех регионов и еще в Брянской области.

Директор Центра защиты леса Тульской области Татьяна Булатова:

Татьяна Булатова - В Центре трудятся практически одни женщины, хотя работа, безусловно, тяжелая. В полевой сезон (он длится с мая по октябрь) наши сотрудники всё время в командировках, за день проходят до 10 и более километров. Это притом что, например, Тульская область вся изрезана оврагами, и путь получается нелегкий. А если еще непогода… За полевой сезон надо успеть обойти леса, на контрольных участках определить их состояние, выявить вредителей, если таковые есть, и принять меры для недопущения их распространения.

Именно лесопатологи вовремя заметили короеда-типографа в лесах музея-усадьбы «Ясная Поляна» и остановили его распространение. Они же в 2016 году выявили инвазивного (не свойственного) вредителя — изумрудную узкотелую ясеневую златку в парках Тулы — Центральном и Комсомольском, а также на улице Дм. Ульянова. Кроме этого в 2006 году спасли леса Липецкой области от соснового пильщика. В последнем случае даже пришлось применять обработку биологическими препаратами.

У каждого вредителя свое время вылета и кладки яиц. Например, выявить дубовую листовертку легче всего в октябре.



Инженер Тульской лесосеменной станции Надежда Ульвицкая определяет, какие семена деревьев не годятся для посадки.

Начальник отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Елена Бутусова:

Елена Бутусова - Мы собираем в лесу образцы веток и исследуем их в лаборатории. Сама по себе листовертка не способна привести к гибели дерева, хотя гусеницы питаются листьями. Если таких вредителей много, то в зиму дерево уходит более ослабленным и может «подцепить» другие болезни.



Кроме анализа материала на наличие вредителей в Центре проводят и замеры уровня радиации на радионуклид цезия-137.

Начальник отдела радиологии Людмила Царенкова:

Людмила Царенкова - Для исследования на радиацию образцы собираются круглый год. Исследование ведется на наличие цезия-137. Берутся образцы с верхушки, середины дерева и нижней части, измельчаются и помещаются в спектрометрическую установку «Гамма плюс». В целом в Тульской области радиационный фон удовлетворительный. С момента аварии на Чернобыльской АЭС 15 тыс. га уже перешли в свободную зону, где можно вести лесхозработы. На данный момент загрязненными остаются 62 тыс. га.

Чистые от радиации Алексин, практически весь Венев, Чекалин, Суворов. Арсеньево и Плавск — самые напряженные по радиации.



В целом же обстановка нормальная, поводов для беспокойства у людей не должно быть.

Лес у лесопатологов состоит из ППН (пункт постоянного наблюдения) и страт, выделов и кварталов. Это внутренняя терминология, которая позволяет лучше понимать, о какой именно части леса идет речь.

И. о. начальника отдела Анна Корешкова:

Анна Корешкова – Собранную и обработанную лесопатологами информацию мы заносим в специальную базу, к которой есть доступ у вышестоящих ведомств и лесничеств. В ней есть вся информация о том или ином участке леса: в какой области, лесничестве, координаты, квартал, возраст, состав, его таксационное описание.



Лесопатологи не только определяют в случае необходимости объемы санитарной рубки, но и места для посадки новых деревьев. Перед посадкой обязательно проводится исследование семян.

Инженер Тульской лесосеменной станции Надежда Ульвицкая:

Надежда Ульвицкая - Мы определяем кондицию, то есть всхожесть семян. Процедура проводится на специальном столе для проращивания. Он выглядит как ящик, внутрь которого наливается вода, а сверху на специальные отверстия на поверхности укладываются матерчатые подкладки с веревочками, опущенными в воду. На них помещаются семена и накрываются сверху стаканом. Над столом находится лампа, которая поддерживает тепло и дает свет. Семена прорастают, и мы смотрим, насколько они подходят для того, чтобы дать жизнь новым деревьям.

Ложный трутовик – медленный разрушитель деревьев.

Также лесосеменная станция определяет, не заражены ли семена паразитными грибами плесени. Для этого исследуемый материал укладывают в чашки Петри и помещают в специальный шкаф. Появившаяся плесень изучается под микроскопом. Если выявляются вредные грибы, то такие семена бракуются — очень вероятен риск, что они просто сгниют сразу после посадки и не дадут всходов.



Грибы плесени в тестируемых образцах расскажут, стоит ли сажать эти семена.



Поскольку половину своего рабочего времени лесопатолог проводит в лесу, то знакомство с Центром не могло ограничиться лишь беседой в кабинетах. Для ориентации в лесу взяли планшет с программой с данными о том участке леса, в который мы направились.



Сотрудники Центра оценивают разные участки леса с помощью специальной программы.



Первое, что увидели в лесу, — цифры на стволах деревьев. Оказалось, что это один из пунктов постоянного наблюдения, в котором ведутся работы по ежегодному наблюдению за санитарным лесопатологическим состоянием деревьев, растущих на данном участке.



Обычные посетители, возможно, из заботы о лесе стирают нанесенные на стволы цифры, но таким образом они только повреждают кору деревьев.

- По незнанию люди цифры срезают или счищают с коры, но этого делать не стоит. Краска не вредит деревьям, но без пометок намного сложнее работать, — рассказывает Елена Бутусова. — Обход лесов мы делаем регулярно: раз в два года осматриваем лес с высокой лесопатологической угрозой (там, где рядом проходит больше крупных автомобильных дорог или находятся другие источники загрязнения) и раз в три года — леса со средней угрозой.



Специалисты говорят: кронирование нужно проводить ранней зимой или весной.

В городе растут деревья или в лесу, лесопатологи ко всем относятся трепетно. По словам специалистов, кронирование, которое в Туле проводится практически круглый год, не лучшим образом сказывается на облике города.

- Это нужно делать до начала сокодвижения, то есть зимой или ранней весной. После обрезки необходимо либо садовым варом, либо краской обработать срез. И до ствола нельзя спиливать ветки. Тополь, конечно, выживет, липа тоже может. Остальные деревья нет, — пояснила Татьяна Булатова.