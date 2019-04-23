10 вопросов о лечении зубов

1. Что вызывает зубную боль?

- Зубная боль возникает в результате химического, механического, термического воздействия на нервный аппарат зубочелюстной системы. Боль возникает из-за поражения твердых тканей зуба, при воспалительных заболеваниях надкостницы челюстей или мягких тканей, окружающих челюсть, а также невралгиях тройничного нерва, иногда она появляется при заболеваниях внутренних органов.

Чаще зубная боль бывает при кариесе и его осложнениях (пульпит, периодонтит).

Кариес характеризуется незначительной болезненностью от сладкого и холодного.

При пульпите у человека возникает острая, самопроизавольная, приступообразная боль в зубе, усиливающаяся ночью. А периодонтит представляет собой воспаление окружающих зуб тканей. Он возникает при распространении воспаления за верхушку зуба при нелеченом пульпите. Боль в зубе постоянная, она усиливается при накусывании на него. Появляется головная боль и недомогание. Если на этом этапе не обратиться к стоматологу, то возникает более серьезное заболевание - периостит.

2. Как быть с болью при прорезывании зубов мудрости?

– Действительно, достаточно интенсивные боли беспокоят при затрудненном прорезывании зуба мудрости. Этот процесс называется перекоронарит. Кроме сильных болей появляется также боль при глотании. Если вовремя не оказать помощь и не начать лечение, гной распространится глубже и возникнет грозный воспалительный гнойно-некротический процесс в челюсти. Он требует длительного лечения в стационаре.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом 3. Влияют ли заболевания десен на зубную боль?

— Да, нередко боль в зубах появляется при заболеваниях десен - пародонтите воспалительного характера и пародонтозе (деструктивном заболевании костной ткани). В этом случае пациента беспокоят боль и подвижность зубов, кровотечение и гноетечение из десневых карманов. Еще одно заболевание, при котором боль возникает при термических и химических раздражителях, - это гиперестезия (повышенная чувствительность) твердых тканей зуба. Она возникает при обнажении шеек зубов при пародонтите, повышенной стираемости эмали, клиновидных дефектах и травмировании эмали зуба.

4. Что делать, если боль возникла после лечения зуба?

— Боли после лечения кариеса выражаются в виде реакции на горячую или, наоборот, холодную пищу, а также могут ощущаться при накусывании. Такие боли имеют слабый характер и быстро проходят. Возможен и другой вариант, когда после начатого лечения кариеса и постановки пломбы появляется острая боль, доставляющая человеку множество неприятных ощущений. Это происходит когда, когда врач не был до конца уверен, удастся ли сохранить зуб живым или же необходимо будет прибегнуть к удалению нерва. В такой ситуации врач обязан предупредить пациента о возможности появления острой боли и дать указания, как вести себя в этой ситуации.

Боли после лечения и пломбирования корневых каналов стоматологи называют постпломбировочными. Возникают они далеко не всегда и могут иметь различную интенсивность. Причиной появления боли после пломбирования каналов чаще всего является сам факт вмешательства. Помимо этого причина может быть в появлении аллергической реакции на используемый при пломбировании материал.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

5. Как долго человек может испытывать эту боль?

- Такие боли могут пройти за 2—3 дня, а могут продолжаться до двух

недель, что также является вариантом нормы, но только в том случае, если боль не острая и не сильно беспокоит пациента. После посещения стоматолога необходимо внимательно следить за своим самочувствием и в случае появления каких-либо значительных болезненных ощущений, особенно если врач не предупредил о том, что может возникнуть боль, обязательно повторно обращаться за консультацией к стоматологу. В этом случае необходимо будет определить причину появления боли, а также решить, требуется ли проведение каких-либо дополнительных процедур для облегчения состояния пациента.

6. Когда следует посещать стоматолога?

– Когда человек идет к врачу из-за того, что у него болит зуб, то он уже опоздал. Это значит, что он уже упустил тот момент, когда необходимо было

обращаться к специалисту. Поэтому ходить на осмотры к врачу стоматологу необходимо не реже одного раза в полгода. К сожалению, пока в нашей стране не сложилось как таковой культуры по уходу за здоровьем зубов. За рубежом, например, использование зубной нити, ополаскивателя и запись к стоматологу за полгода - это привычная норма. Ведь все находится в ваших руках. Чем бережнее вы относитесь к своим зубам, тем дольше они вам прослужат. Ни один пациент не уходит от нас, не получив рекомендаций. Очень многим требуется коррекция питания. Нередко об этом говорит первый же осмотр у врача. Так, например, у многих людей разрушена или повреждена зубная эмаль и прогрессируют сопутствующие заболевания, это становится следствием любви к контрастной пище. Например, мороженого и горячего кофе.

Еще одна причина — пристрастие к карамели и сахару. Как правило, чем раньше выявляются подобные нарушения, тем легче предотвратить их последствия, поэтому поход к стоматологу нужно сделать регулярной процедурой.

7. От какой пищи следует отказаться, чтобы сохранить зубы?

— Коррекция питания заключается в том, чтобы все вредное заменить полезным. Так, например, отказавшись от сладкого и контрастного, старайтесь употреблять кальций, белок, фосфор. Эти вещества укрепят зубы и продлят их долговечность. Кроме того, следует бросить такую вредную привычку, как курение, так как оно является причиной возникновения многих заболеваний.

Чаще всего первым проявлением кариеса является пятно на зубной эмали, которое почти не отличается по цвету от цвета зуба.

Если его не лечить, со временем пятно темнеет, и в этом месте зуб начинает разрушаться. Чтобы не допустить развития такой болезни, я рекомендую чаще посещать стоматолога.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

8. Как правильно подобрать зубную пасту?

- Для этого ее нужно проверить. Прежде всего, важно, чтобы она вспенивалась, давала плотную пену и не раздражала слизистую рта. В остальных случаях следует оценивать состояние полости рта. Правильно подобрать зубную пасту вам поможет ваш врач-стоматолог, у которого вы наблюдаетесь.

Впрочем, сама зубная паста не так важна, как манера чистить зубы.

С этим вопросом также можно обратиться к доктору. По подсчетам ученых, лишь единицы из числа современных людей уделяют уходу за зубами достаточное внимание.