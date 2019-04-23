Солист «Морального кодекса»: о 30-летии группы, алкоголе и кислотно-щелочном балансе

Фото Александра Каналина.

Спустя четыре года в Тулу с концертом приехал «Моральный кодекс». Новость о грядущем выступлении туляки приняли на ура.

А это говорит о том, что за 30 лет существования группа не теряет своей популярности.

Перед концертом бессменный солист «Морального кодекса» Сергей Мазаев дал интервью корреспонденту Myslo. Беседа вышла интересной и местами откровенной.

— Вы в Туле нечастые гости. До этого с концертом вы были у нас четыре года назад. Чем порадуете туляков? Какую программу представите?

– Для туляков прозвучит пара новых песен, но в основном мы играем наши старые хиты. Вместе с ними состарилось много наших поклонников.

— В последнее время Вам не так часто удается собраться вместе с музыкантами «Морального кодекса», ведь у каждого какие-то сольные проекты…

– В основном мы работаем как раз вместе. Есть какие-то сольные проекты, но ими занимаемся в свободное время.

— В этом году группе исполняется 30 лет. Что было сделано за эти годы? Чем гордитесь, а что, может, по-другому нужно было сделать?

– Я горжусь абсолютно всем и ничего не хотел бы менять. Изменить хотелось бы только себя.

— Как именно?

– Помолодеть, отказаться от всего вредного. Например, от вредной еды, которую мы потребляем всю жизнь. Из-за этого мы стареем и умираем почти вдвое раньше. Я сейчас начал изучать эти вопросы и понял, что мы находимся в страшном заблуждении по поводу алкоголя и еды. И я в нем находился всю жизнь, и мне, конечно, очень жаль. Я вижу, как люди уродуют себя, и начинается всё это с детства, с неправильного питания.

— Недавно в одном из интервью Вы признались, что преодолели свои пагубные привычки.

– Алкоголь — это один из самых тяжелых наркотиков для человечества. И его нельзя употреблять совсем. Единственное позитивное действие алкоголя — это кайф, который приводит людей к смерти, к тюрьме и авариям на дорогах. Делайте выводы, насколько это необходимо.

— Дайте совет людям, которые оказались в этом «плену». Как из него выбраться?

– Если существует жесткая зависимость, самим ее не удастся преодолеть, нужно обращаться за помощью к врачу. Мне потребовалось на это четыре года. Я общался с врачами и читал много книг на эту тему. Если человек употребляет от нервов рюмочку-другую, то стоит просто отказаться от этого и посмотреть, что будет. Это всё происходит, когда человек не самореализован. Я бросил пить 15 лет назад и, к своему счастью, дожил до сих пор.

— Когда поклонникам вашего творчества ждать выхода нового альбома?

– Это сложный вопрос. Дело в том, что Коле (гитарист и автор песен группы Николай Девлет-Кильдеев. — Прим. авт.) сейчас не идут песни. Пока они нам не очень нравятся, и мы не готовы со сцены делиться этим.

— Есть ли у Вас любимая песня в исполнении «Морального кодекса»?

– Раньше была «Я тебя люблю». Это первый клип с самого первого альбома. Текст был написан на музыку. По конструкции, по гармонии, по эмоциям она очень неординарна.

— Как за эти годы поменялась ваша аудитория? Кто он — ваш слушатель сейчас?

– Нас слушает очень разная аудитория — от 17 до 70 лет. Рок-н-ролл — жанр молодежный, но большинство наших поклонников состарились.

— Следите ли за современной музыкой, новыми исполнителями?

– Сейчас слушаю пластинку одной французской группы. Это из области легкой танцевальной лаундж-музыки. У них невероятно технично всё сделано. И у нас очень много новых хороших исполнителей.

— Кстати, в 2013 году вы записали трек GQ. Расскажите о своем опыте сотрудничества с Black Star?

– Тимати пригласил меня спеть маленький отрывок, а потом я снялся еще и в клипе. Мне было приятно работать с современным массово популярным исполнителем.

— Недавно в Москве Вы с супругой были на премьере фильма «Миллиард», где в главной роли снялся Владимир Машков. Как вам кинокартина?

– Очень легкая хорошая комедия, я в первый раз видел своего друга Владимира Машкова в комедийном амплуа, и получилось неплохо. Прежде мне казалось, что он тяжеловат для таких ролей и больше драматический актер. В фильме много искрометных шуток.

— Чем занимаются Ваши дети? Поддерживаете ли Вы их увлечения?

– Младшему сыну Пете будет уже 10 лет. Он учится играть на фортепиано в музыкальной школе. Дочь Анна учится вокалу. Я бы хотел, чтобы они чем-то увлеклись и добились в этом успеха. Но музыка также необходима для развития. Я стараюсь воспитывать детей так, чтобы не приходилось быть с ними строгим.

— Возвращаясь к сольным проектам, спрошу про проект QUEENtet. Недавно в Москве Вы представили новую программу. Как на такое творчество реагирует публика?

– Я очень волновался, потому что все-таки не такого уровня классический музыкант. Но публика отреагировала неплохо.

— Востребован ли Ваш проект? И как он изменился с момента создания?

– В целом всё неплохо идет, например, вышла наша авторская программа «Картинки с выставки» по произведениям М. Мусоргского. Наша основная звезда Анечка Ким вышла замуж за своего одноклассника и уехала в Швейцарию. И мы сейчас в поиске первой скрипки.

— Есть ли у Вас мечта, связанная с музыкой?

– Я мечтаю построить еще один коллектив на базе моего коллектива и QUEENtet.

— Сергей, Вы сами ведете страничку в Instagram, но, судя по публикациям, Вы не очень активный пользователь. Не поддались всеобщему тренду?

– Чаще всего я захожу в Facebook. А вообще у меня не хватает на это времени.

— Как Вы отдыхаете от работы? Куда ездите в отпуск?

– Отпуск у меня бывает один раз в год. На протяжении 15 лет мы вместе с семьей отправляемся на море. Очень любим итальянские курорты, они дают возможность пожить в немного другой цивилизации. Я регулярно занимаюсь плаванием, это помогает поддерживать здоровье суставов.

— И напоследок — пожелание Вашим тульским поклонникам.

– Желаю всем тулякам кислотно-щелочной баланс 7,5. Если ниже, то в вашем организме развивается благоприятная среда для развития бактерий и заразы. Любите себя и свое туловище. Состояние вашей души зависит от состояния вашего здоровья.

из досье myslo

Сергей Владимирович Мазаев

Родился 27 ноября 1963 года.

Окончил музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова по классу кларнета, экономический факультет МГУ.

В 80-х работал в группе «Автограф», ВИА «Музыкальный семестр», ВИА «Здравствуй, песня», «Шаровая молния».

С 1989 года солист группы «Моральный кодекс».

Имеет тульские корни: его дед по линии отца родился в деревне Баранцево Тульской губернии, а родной дед по линии матери – в Одоевском районе и был другом Поддубного.

Любимая музыка: лаундж.

Семья: жена Галина, сын Илья (от первого брака), дочь Анна, сын Петр.

Интересный факт: Сергей Мазаев — рублевый миллионер, у него есть два дорогих автомобиля Range Rover и Daimler LSX.