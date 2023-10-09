Квест, искусство и купеческое чаепитие: что посмотреть в Крапивне

Фото Маши Сапог

Уездный городок Крапивна — уникальное место. А теперь поводов посетить село стало еще больше.

В Крапивне появилась новая экскурсионная программа в Музее Русского и современного искусства. И открылась первая гостиница. Корреспондент Myslo побывал на презентации туристических новшеств.

Прогулка по улицам музейного квартала Крапивны погружает в историю провинциальной России. Помимо привычных представлений о коллективных посещениях достопримечательностей, для гостей во время экскурсии подготовили квест «Путешествие по музею» в доме купца Прянчикова.

Квест «Путешествие по музею» рассчитан на участников разных возрастов. Группы с детьми ждет более активное прохождение, а возрастные гости могут не переживать за скорость и выполнять задание в своем темпе.

Чтобы узнать место, где спрятан приз, нужно внимательно слушать экскурсовода и составить предложение, которое укажет место и приведет команду к победе. Для этого участники квеста решают ребусы по информации, которую получили на экскурсии. В этот раз наградой стала фирменная книжная закладка.

Во время экскурсии гостям расскажут историю Крапивны в интересных фактах. Например, когда Крапивна была еще уездным городом, а не селом, в ней не было нищих. Никто не стоял на паперти с протянутой рукой. Потому что девять предпринимателей уездного городка организовали банк для поддержки беднейшего населения. Также они разыгрывали по пять билетов номиналом 100 рублей (в те времена за 5 руб. можно было купить корову) для девушек-бесприданниц, которые собирались выйти замуж.

В музее находятся подлинные работы именитых художников, таких как Шишкин, Левитан, Саврасов и Айвазовский. В одной из картин Исаака Ильича засомневались эксперты из Третьяковской галереи, но после проведения экспертизы все сомнения отпали.

Одним из туристических нововведений Крапивны стала интерактивная программа «Купеческое гостеприимство» в доме купца Астафьева, в ходе которой 6 октября прошла театрализованная экскурсия «Купеческое чаепитие по-крапивенски».

Сейчас в этом доме располагается Музей Русского и современного искусства. В выставочном зале находятся работы, посвященные искусству СССР.

В основе экспозиции — работы конца XX и начала XXI веков, выполненные художниками из РСФСР, Грузии, Армении, Украины, Латвии, Литвы, Азербайджана и других Союзных республик.

Работы творцов уникальны и самобытны. Картины приковывают внимание зрителя различными художественными направлениями и стилевыми приемами.

В завершении программы «Купеческое гостеприимство» гостям показали, как выглядят номера в новой гостинице. Она находится в доме Астафьева, во времена Л. Н. Толстого там располагалось местное дворянское собрание. В гостинице пять номеров, они сделаны в классическом стиле со всеми удобствами для проживания. В следующем году в Крапивне планируют открыть кафе.

В провинциальных городках есть что посмотреть. И Крапивна — явное тому подтверждение. Отвлечься от суеты большого города, вспомнить историю и насладиться природой можно, не уезжая далеко от Тулы. Если своей машины нет, то добраться до Крапивны можно с автовокзалов оружейной столицы и Щекино.

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