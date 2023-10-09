Второй полуфинал Оружейной лиги КВН: восемь команд, Пушкин и много Барби

Делимся фото, впечатлениями и рассказываем, кто вышел в финал.

В воскресенье, 8 октября, в Тульском городском концертном зале состоялся второй полуфинал Оружейной лиги КВН. За путевку в финал боролись целых восемь команд. Игра была долгой, и многие шутки, особенно в начале игры, уходили в пустоту.

Спасибо командам «Таков путь», «Парк им. Тимирязева» и нескольким другим, которые все-таки напоминали зрителям, что на КВН ходят смеяться.

Но не будем забегать вперед. Итак, выступали команды:

«В активном поиске», Тула;

﻿«Объективно», Московский государственный педагогический университет;

﻿﻿﻿«Туш», п. Прохоровка, Белгородская обл.;

﻿﻿﻿RunHub, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург;

﻿﻿﻿«Короче», Серпухов;

﻿﻿﻿«Таков путь», Российский государственный аграрный университет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева;

﻿﻿﻿«ДоМа», подростковый клуб «Космос», Ясногорск;

«Парк имени Тимирязева», Российский государственный аграрный университет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Оценивало действо жюри: Дмитрий Валеев из команды «Северяне» (Высшая лига), редактор Оружейной лиги, сборная Тульской области Евгений Лазукин, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Манучар Пипия, участник Высшей лиги КВН в составе «Без консервантов», а также участница музыкальных телешоу Ольга Савосина.

Первым конкурсом по традиции было приветствие. Начала игру тульская команда «В активном поиске». Если вы следите за играми, то увидите, что на фото участники другой команды с прошлого полуфинала. Миграция в тульском КВН. Впрочем, такое не запрещено.

Шутят про сильно изменившуюся девочку из «Голос. Уже не дети» и надоевшие песни Анны Асти. Зрителям не заходит. В зале тишина.

Второй была команда «Объективно» из МГПУ. Харизматичный персонаж, решивший стать коучем и учить успешному успеху. Была пара удачных шуток, остальное — тоже мимо.

Третьи — «Туш». Решили выйти мушкетерами, но, видимо, не все читали книгу.

Седая девочка, которой на лето задали прочитать все телеграм-каналы, и тема Барби, которой на этой игре было очень много. В зале стало веселее.

RunHub из Питера появились на сцене эффектно, бодро и в шортах. Прочитали рэп и, наконец, немного рассмешили зал.

Из яркого — загадочный бомж, который просит деньги «на кое-что», мужчины, поссорившееся в магазине «Подружка», и переделка на песню Don’t Worry, Be Happy. Харизматично.

«Короче» из Серпухова много шутили над самой крупной участницей команды. Миниатюра «Внучка на каникулы к бабушке приехала уже полной» немного повеселила зал. В целом — очень средненько.

«Таков путь» стали любимчиками публики в этот вечер. В центре внимания оказался Женя, которого мы запомнили из предыдущих игр. В этот раз он решил стать бизнесменом. Хотел продавать матрас с эффектом памяти, который напоминал год Крещения Руси, резиновые перчатки бесконечности и др. Было смешно.

Команда «ДоМа» — тандем молодых девчонок и их мам из Ясногорска. Шутки на грани: про одноразовые подсы, про то, что не могут вспомнить, кто отец ребенка, и очень много про Барби. В Барби здесь облачилась бабушка. Сначала было смешно, но образ эксплуатировался так много раз, что наскучил публике.

«Парк имени Тимирязева» был хорош. Удался манифест против стереотипного мышления о казахах и сдача съемной квартиры после тусовки. Нескучно!

Конкурс ситуаций больших оваций в зале не вызвал. Музыкалка была куда лучше. Питерская команда решила сыграть «Импровизацию» под гитару, потому что «сценарий съела собака». Слабовато.

«Объективно» показали номер про Запад, когда он был не загнивающим, а Диким.

Были злободневные шуточки:

— Говорят, что у вас убивают много людей.

— Говорят, что отопление везде дали. Что теперь, всему верить?

Местами неплохо.

Команда «ДоМа» пели под Macan и Лолиту, «Объективно» показали историю про «Белоснежу и 7 гномих», «В активном поиске» — номер про Пушкина, а «Туш» пытались пригласить настоящую рок-звезду. Про Пушкина местами было на грани.

Смешной номер «Драконий оберег» показал «Таков путь», а «Парк им. Тимирязева» — фантазии на тему сериалов. Однозначно эти две команды — фавориты конкурса и игры в целом.

Итог игры:

«Короче» — 12 б.,

RunHub — 12,6 б.,

«В активном поиске» — 13,2 б.,

«ДоМа» — 13,2 б.,

«Объективно» — 13,6 б.,

«Туш» — 13,8 б.,

«Таков путь» — 14,8 б.,

«Парк им. Тимирязева» — 14,8 б.

Так, финалистами сезона стали:

«Светофор»,

«Команда 212»,

«Джексон, Шилов и Толян»,

«Туш»,

«Таков путь»,

«Парк им. Тимирязева».

Финал Оружейной лиги КВН пройдет 3 декабря. Анонс мероприятия ищите на портале Myslo.