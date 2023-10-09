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Второй полуфинал Оружейной лиги КВН: восемь команд, Пушкин и много Барби

Второй полуфинал Оружейной лиги КВН: восемь команд, Пушкин и много Барби

Делимся фото, впечатлениями и рассказываем, кто вышел в финал.

В воскресенье, 8 октября, в Тульском городском концертном зале состоялся второй полуфинал Оружейной лиги КВН. За путевку в финал боролись целых восемь команд. Игра была долгой, и многие шутки, особенно в начале игры, уходили в пустоту.

Спасибо командам «Таков путь», «Парк им. Тимирязева» и нескольким другим, которые все-таки напоминали зрителям, что на КВН ходят смеяться.

Но не будем забегать вперед. Итак, выступали команды:

  • «В активном поиске», Тула;
  • ﻿«Объективно», Московский государственный педагогический университет;
  • ﻿﻿﻿«Туш», п. Прохоровка, Белгородская обл.;
  • ﻿﻿﻿RunHub, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург;
  • ﻿﻿﻿«Короче», Серпухов;
  • ﻿﻿﻿«Таков путь», Российский государственный аграрный университет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева;
  • ﻿﻿﻿«ДоМа», подростковый клуб «Космос», Ясногорск;
  • «Парк имени Тимирязева», Российский государственный аграрный университет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

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Оценивало действо жюри: Дмитрий Валеев из команды «Северяне» (Высшая лига), редактор Оружейной лиги, сборная Тульской области Евгений Лазукин, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Манучар Пипия, участник Высшей лиги КВН в составе «Без консервантов», а также участница музыкальных телешоу Ольга Савосина.

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Первым конкурсом по традиции было приветствие. Начала игру тульская команда «В активном поиске». Если вы следите за играми, то увидите, что на фото участники другой команды с прошлого полуфинала. Миграция в тульском КВН. Впрочем, такое не запрещено.

Шутят про сильно изменившуюся девочку из «Голос. Уже не дети» и надоевшие песни Анны Асти. Зрителям не заходит. В зале тишина.

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Второй была команда «Объективно» из МГПУ. Харизматичный персонаж, решивший стать коучем и учить успешному успеху. Была пара удачных шуток, остальное — тоже мимо.

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Третьи — «Туш». Решили выйти мушкетерами, но, видимо, не все читали книгу.

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Седая девочка, которой на лето задали прочитать все телеграм-каналы, и тема Барби, которой на этой игре было очень много. В зале стало веселее.

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RunHub из Питера появились на сцене эффектно, бодро и в шортах. Прочитали рэп и, наконец, немного рассмешили зал.

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Из яркого — загадочный бомж, который просит деньги «на кое-что», мужчины, поссорившееся в магазине «Подружка», и переделка на песню Don’t Worry, Be Happy. Харизматично.

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«Короче» из Серпухова много шутили над самой крупной участницей команды. Миниатюра «Внучка на каникулы к бабушке приехала уже полной» немного повеселила зал. В целом — очень средненько.

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«Таков путь» стали любимчиками публики в этот вечер. В центре внимания оказался Женя, которого мы запомнили из предыдущих игр. В этот раз он решил стать бизнесменом. Хотел продавать матрас с эффектом памяти, который напоминал год Крещения Руси, резиновые перчатки бесконечности и др. Было смешно.

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Команда «ДоМа» — тандем молодых девчонок и их мам из Ясногорска. Шутки на грани: про одноразовые подсы, про то, что не могут вспомнить, кто отец ребенка, и очень много про Барби. В Барби здесь облачилась бабушка. Сначала было смешно, но образ эксплуатировался так много раз, что наскучил публике.

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«Парк имени Тимирязева» был хорош. Удался манифест против стереотипного мышления о казахах и сдача съемной квартиры после тусовки. Нескучно!

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Конкурс ситуаций больших оваций в зале не вызвал. Музыкалка была куда лучше. Питерская команда решила сыграть «Импровизацию» под гитару, потому что «сценарий съела собака». Слабовато.

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«Объективно» показали номер про Запад, когда он был не загнивающим, а Диким.

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Были злободневные шуточки:

— Говорят, что у вас убивают много людей.
— Говорят, что отопление везде дали. Что теперь, всему верить?

Местами неплохо.

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Команда «ДоМа» пели под Macan и Лолиту, «Объективно» показали историю про «Белоснежу и 7 гномих», «В активном поиске» — номер про Пушкина, а «Туш» пытались пригласить настоящую рок-звезду. Про Пушкина местами было на грани.

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Смешной номер «Драконий оберег» показал «Таков путь», а «Парк им. Тимирязева» — фантазии на тему сериалов. Однозначно эти две команды — фавориты конкурса и игры в целом.

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Итог игры:

  • «Короче» — 12 б.,
  • RunHub — 12,6 б.,
  • «В активном поиске» — 13,2 б.,
  • «ДоМа» — 13,2 б.,
  • «Объективно» — 13,6 б.,
  • «Туш» — 13,8 б.,
  • «Таков путь» — 14,8 б.,
  • «Парк им. Тимирязева» — 14,8 б.

Так, финалистами сезона стали:

  • «Светофор»,
  • «Команда 212»,
  • «Джексон, Шилов и Толян»,
  • «Туш»,
  • «Таков путь»,
  • «Парк им. Тимирязева».

Финал Оружейной лиги КВН пройдет 3 декабря. Анонс мероприятия ищите на портале Myslo.

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вчера, в 18:17 0
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