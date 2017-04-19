Тульских велосипедистов стали штрафовать гаишники

Весна — самое время доставать велосипеды. Как не нарваться на штраф от сотрудников ГИБДД, рассказывают специалисты юридической компании «Решение».

Большинство туляков не задумываются, что за езду на велосипеде можно получить штраф или быть остановленным Госавтоинспекцией. И я, корреспондент Myslo, тоже всегда была среди этого большинства, пока мой знакомый однажды не попал в досадную ситуацию. Молодой человек, не задумываясь, переехал дорогу по пешеходному переходу, в итоге — неприятный разговор с сотрудником ГИБДД, штраф и напрочь испорченное настроение.

В преддверии нового велосипедного сезона я решила узнать, за что еще можно попасть под пристальное внимание Госавтоинспекции. Оказалось, что таких нарушений немало.

В группе ВКонтакте специалисты юридической компании «Решение» подробно рассказывают о правилах езды на велосипеде — как не нарушать Правила дорожного движения, находясь за рулем двухколесного железного коня.

За что чаще всего штрафуют?

Пересечение проезжей части по пешеходному переходу. Помните, что велосипед — это транспортное средство и проезд на нем по пешеходному переходу запрещен.

Проезд на запрещающий сигнал светофора.

Езда в нетрезвом виде. При подозрении на алкогольное опьянение водителя велосипеда могут заставить дунуть в трубочку.

Причинение вреда здоровью пешеходам и иным участникам дорожного движения.

Езда на велосипеде без рук. Несмотря на увлечение многих такой экстремальной ездой, это тоже считается нарушением.

Практически любое нарушение ПДД велосипедистом влечет за собой штраф в размере 800 рублей.

Исключение — штраф за езду в нетрезвом виде, его размер от 1000 до 1500 рублей.

Столько же составляет санкция за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью другого участника дорожного движения.

На 1000 рублей могут оштрафовать также и за нарушение правил, «повлекшее создание помех в движении транспортных средств».





Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, достаточно соблюдать несколько правил:

На велосипедистов распространяется большинство правил, касающихся других участников движения, поэтому ездить нужно только на зеленый свет, не обгонять справа, пропускать пешеходов и так далее. И всегда следует придерживаться правого края дороги. У велосипедистов есть и особые ограничения: в ПДД существует особый раздел 24: «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов». Главное в нем — любителям передвигаться на двух колесах можно ездить по проезжей части только с 14 лет. В большинстве случаев велосипедист должен ехать по проезжей части или по обочине, если таковая имеется. А вот если вдоль улицы проложена велодорожка, велосипедист обязан переместиться на нее. Впрочем, если у велосипеда есть прицеп шириной больше метра, велодорожкой пользоваться нельзя, чтобы не мешать другим велосипедистам. Если у велосипеда нет специального прицепа для пассажиров и речь идет не о тандеме, перевозить на нем пассажиров строжайше запрещено. Усадить друга на багажник и тем более на руль — это нарушение ПДД. Перемещаться по тротуарам на велосипеде можно только в трех случаях. Первый — это если по какой-то причине выехать на проезжую часть невозможно. Второй — для тех, кто сопровождает велосипедистов до 7 лет или везет такого же малыша в качестве пассажира на дополнительном сиденье или в прицепе. А третий, собственно, для тех, кому 7 лет уже исполнилось, а по закону ездить по дороге все еще нельзя (см. правило № 2). В темноте автомобилист может и не заметить велосипедиста, поэтому обязательно нужно оснастить велосипед фонарями или катафотами. Здесь все, как у машин: белый спереди, красный сзади, а также светоотражающие детали на колесах с обеих сторон. Наличие звонка на руле — тоже обязательное условие. Запрещается управлять велосипедом или мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой. То же самое касается разговоров по телефону, а также езды в состоянии опьянения (дать покататься другу навеселе также под запретом). Нарушителям — штраф от 1000 до 1500 руб. Если велосипедисты собрались в группу и перемещаются колонной (не больше 10 человек в одном ряду), то они могут ехать только по проезжей части вместе с машинами. Если в заезде участвуют владельцы велосипедов с общим габаритом велосипеда и велосипедиста или груза не шире 0,75 метра, разрешается ехать в два ряда — то есть компанией из 20 человек. Если участников заезда больше, группам придется держаться друг от друга на расстоянии 80−100 метров. Велосипедистам нужно быть предсказуемыми. В мире действует стандартная система велосипедных сигналов, чтобы сообщать другим участникам движения о намерении повернуть или перестроиться. Вытянутая рука направо — это поворот направо, аналогично с левой рукой. А прежде чем остановиться, нужно любую руку высоко поднять вверх. Из-за правила держаться правого края дороги повороты налево на перекрестках становятся сложнее — за исключением случаев, когда на проезжей части не более двух полос во всех направлениях, тогда поворачивать налево можно, но все равно нужно быть внимательным. Закон призывает слезать с велосипеда и идти по пешеходным переходам. На Т-образных перекрестках придется выждать момент, когда вы точно не будете создавать помех другим транспортным средствам.

Полный перечень правил с указанием статей закона и другую полезную информацию можно найти в группе ВКонтакте. Здесь же специалисты компании постоянно отвечают на интересующие туляков вопросы: как оформить договор купли-продажи, можно ли записывать разговоры на диктофон, как призвать к ответу управляющие компании и что делать, если у вас фамилия из двух букв, а банки не проводят финансовые операции и т. д.

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