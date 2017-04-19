Победители «Перезагрузки»: До сих пор привыкаем к новому отражению

Фото Алексея Пирязева.

Конкурс «Перезагрузка» завершен. Профессионалы SPA-центра «Технология красоты» и барбершопа Top Gun хорошенько поработали над образом Ольги Колгановой и Андрея Васюнина. Смотрим, что из этого вышло.

В субботу Ольга и Андрей изменили свой образ. Конкурс «Перезагрузка» направил их в руки опытных мастеров SPA-центра «Технология красоты» и барбершопа Top Gun. Myslo рассказывает о том, как туляки привыкают к новому имиджу.

Перезагрузка в "технологии красоты"

Колгановой Ольге 29 лет. В ее жизни есть все, что только может пожелать женщина - счастливая семья, любимые увлечения. Но одна проблема: забота о маленьком ребенке отнимает слишком много времени, так что на уход за собой его практически не остается.

- Хочется успеть за день очень многое: и с ребенком позаниматься, и домашние дела успеть сделать... Тем более, у нас еще есть собака по Дик и кошка Буся. За всеми нужен уход. А помочь мне, к сожалению, некому.

Мои родители живут в небольшом поселке Грицовский, а свекровь может посидеть с внуком только на выходных. Муж работает и возвращается домой каждый день очень и очень поздно...



Так Ольга выглядела до «Перезагрузки».

И тогда Ольга решила: пора что-то менять. Тем более, к этому располагает весна. На фотоконкурс от Myslo, SPA-центра «Технология красоты» и барбершопа Top Gun она наткнулась совершенно случайно и бросила вызов судьбе. Ведь ей было, за что бороться!

- Хочу быть не только отличной мамой, но и привлекательной женой, чтобы муж увидел во мне ту красотку, которой я была более 10 лет тому назад. Тогда я выглядела прекрасно!

Не то что сейчас... Волосы - в пучок, легкий макияж, спортивный костюм...

Платья могу себе позволить только на утренники в детский садик. Я устала каждый день видеть свое неизменное отражение в зеркале, поэтому готова на любые эксперименты с внешностью!

И SPA-центр «Технология красоты» исполнил это желание!



Так Ольга выглядит теперь!

Результат работы «Технологии красоты» налицо: не женщина - просто богиня! Ольга рада настолько, что до сих пор не может поверить зеркалу. Это очень большое и яркое событие в ее жизни.

- Когда я выиграла в конкурсе, даже не могла подумать, что буду так счастлива. Мне не было страшно садиться в кресло мастера. Ведь меня заверили: в «Технологии красоты» работают только настоящие профессионалы своего дела. Тем более, я за кардинальные перемены!

Думала, что длину волос не тронут. И, если честно, заранее расстроилась: ну вот, снова по привычке буду собирать волосы в ненавистный пучок. Но меня ждало приятное потрясение.

Мастер работал, отвернув меня от зеркала. Поэтому я даже не знала, что происходит с моей внешностью. Когда увидела себя, затряслись руки, навернулись слезы...

Я не узнала красотку, кокетливо глядевшую из зеркала. Это был полный восторг!

Все родственники и друзья до сих пор отходят от шока. Ведь на столь внезапное и кардинальное преображение способна не каждая женщина.

Муж каждый день делает комплименты, не может налюбоваться на новую меня. А четырехлетний сынок вообще не узнал меня! Когда я после «Перезагрузки» вошла в квартиру, он, испугавшись, убежал в другую комнату.

Пришлось доказывать, что это я, его мама.

Потом выяснилось: он подумал, что домой пришла чужая тетя. Получается, я очень изменилась, раз любимый ребенок не узнает.

Хочу поблагодарить всех, кто организовал мою чудесную «Перезагрузку». SPA-центр «Технология красоты» и портал Myslo исполнили мою мечту.

Я вновь чувствую себя эффектной леди. Воплотить в жизнь такую красоту и грамотно подобрать образ могут только настоящие профессионалы!

Рекомендую всем не бояться перемен и обращаться в проверенные салоны. Мне повезло, что за мое преображение взялась «Технология красоты»!

Ольгу ждал еще один сюрприз. Стилисты предложили ей образ, несвойственный ее стилю. Одежда смелых цветов пришлась героине по вкусу: теперь она смотрит на себя совсем по-новому!

Тула, проспект Ленина, 76а

+7 (4872) 35-99-54

Сайт

перезагрузка в top gun

В жизни у Андрея, как и у Ольги, тоже все по высшему разряду: у мужчины хорошая работа и любимая женщина. Теперь его задача - поработать над образом. Неизменный элемент образа - борода. На ее отращивание у Андрея ушло больше года.



Так Андрей выглядел до «Перезагрузки».

- Год назад с моим эмоциональным состоянием происходило что-то неладное: эдакие карусели! Я подумал, что смена имиджа поможет мне вновь обрести себя. Я и подумать не мог, что борода способна настолько изменить человека.



А это фото после преображения. Здорово же вышло!

Когда я победил в «Перезагрузке», скрещивал пальцы на удачу: очень уж не хотелось, чтобы стилисты сбрили бороду, которую я так старательно отпускал.

За это была моя девушка: она всегда говорила, что борода мне идет, но всячески намекала на ее запущенный вид.

Но, как оказалось, я зря боялся! Top Gun - это же барбершоп. И мастера как здесь как раз специализируются на уходе за бородой. А это - целое искусство! Профессионалы облагородили мою бороду, и теперь она выглядит шикарно!

Ее сделали ровной, аккуратной, ухоженной - совсем такой, о которой я мечтал. Когда повернулся к зеркалу, сразу не узнал себя. Новый образ, все-таки, кардинально меняет человека.

Любимая тоже оценила мою «перезагрузку».

В Top Gun постарались на славу! Я готов и дальше меняться с барбершопом. Думаю, через некоторое время вновь заскочу к ребятам на новую процедуру!

Тула, проспект Ленина, 85б.

+ 7 (950) 916-44-44

Сайт

Портал Myslo благодарит мультибрендовый магазин одежды L-Джинс за предоставленную для фотосъемки одежду. Она удачно завершила образ каждого из наших героев.

На Ольге:

куртка женская кожаная (Diesel, модель Spice);

джинсы женские (Diesel, модель Kameron).

На Андрее:

джинсы мужские (Diesel, модель Narrot);

куртка мужская (Diesel, модель Blues).

Тула, ул. Пролетарская, 22в.

Тел.: +7 (963) 932-86-55

Тула, ул. Советская, 8.

Тел.: +7 (960) 599-75-92

Сайт