Катерина Корнеева: Главный навык сегодня – уметь преподнести себя

Она – молодая мама, счастливая жена и душа дружного сообщества таких же, как она, молодых энергичных женщин, которые сами строят свое будущее, хотят быть успешными, красивыми и модными.

О том, как начинался и развивается «нежный бизнес», рассказывает сама Катерина Корнеева.

Делать первые шаги в бизнесе без минимального опыта работы, наверное, вряд ли у кого-нибудь получится. Но наступает момент, и человек понимает, что хочет – от идеи до ее воплощения, ответственности, заработка. Так было со мной.

Я всегда хотела что-то свое. Правда, у нас такая систем образования, в том числе высшего, что, заканчивая институт, вообще не понимаешь, что надо делать.

Свой первый бизнес-проект я начала с сестрой. Это был онлайн-магазин по продаже бижутерии. Мы занимались им год, а потом нам стало в нем тесно. Появилось желание представлять наших российских дизайнеров и производителей одежды. Это же очень важно – поймать свое желание.

Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото. Коко Шанель

Нам хотелось сделать не просто магазин модной одежды, а объединяющее людей пространство, место для общения. Проводили девичники различной тематики, они теперь стали очень популярны – значит, есть такая потребность у девушек. Мы постарались объединить в своем шоу-руме и разные услуги: не только подбор и подгонка одежды, но и бижутерии, макияжа, прически – чтобы в одном месте можно было сразу себя преобразить.

Когда мы выбирали дизайнеров, с которыми планировали работать, оказалось, что российских дизайнеров не так уж и много. Вернее, тех, кто работает в средней ценовой категории, мало. Ведь Тула не столичный город, и доходы у населения невелики. Мне хотелось создавать и продавать платья для таких девушек и молодых женщин, как я сама, – для тех, кто работает, стремится чего-то добиться в жизни, воспитывает малышей и при этом хочет хорошо выглядеть. Платье должно быть доступно им по цене и в то же время быть качественным и модным.

Хорошо выкроенное платье идет любой женщине. Точка! Коко Шанель

Возможность получить грант от правительства двинула наш бизнес на новую ступеньку. Нам хотелось, чтобы ассортимент в нашем магазине был отличный, но без своего производства сделать это практически невозможно. Конечно, идея запустить свое швейное производство была очень амбициозной. Но ведь и гранты дают в основном на запуск и развитие производства. Мы написала бизнес-план по запуску швейного цеха и собственной марки одежды. Желающих получить грант было много, но мы его все-таки выиграли!

У меня высшее техническое образование. Но я постоянно учусь. Получила грант – записалась на онлайн-курс по дизайну одежды.

К сожалению, сейчас в России практически нет производства тканей. А те, что остались, очень неповоротливы в части изменений. Мода меняется быстро, и производство тканей должно соответствовать этим изменениям. Сейчас век цифровых технологий, на международных выставках представляют современное цифровое оборудование, но оно стоит миллионы долларов. Как мы выходим из положения? О, это целый квест. Ищем и в Европе, хотя там дорого, и в Турции.

Конечная цена платья зависит не только от материала и фурнитуры, которую, кстати сказать, в России тоже не выпускают. Многое определяет еще и цена труда швей. Мне хотелось, чтобы мои сотрудницы получали хорошую зарплату, чтобы на нее можно было вполне достойно жить. Но когда складываешь все затраты, понимаешь, что выпустить платье по цене 7 тысяч рублей практически нереально.

Когда ты начинающий производитель с небольшими объемами продукции, то у тебя очень мало шансов пробиться в торговые сети. Конечно, есть мультибрендовые магазины, куда можно поставить свои платья. Но если имя еще не работает на тебя, то часто слышишь: «Окей, мы возьмем ваши платья на реализацию». И ты попадаешь в замкнутый круг – твою продукцию берут не по предоплате, а на реализацию с отсрочкой платежа на три-четыре месяца. А если предлагать себя крупным интернет-магазинам, то им нужна большая партия товара. И тоже с отсрочкой платежа. Все это требует неподъемных для начинающего предпринимателя финансовых вложений. И когда они вернутся и вернутся ли, это еще вопрос.

Чем нам, предпринимателям в сфере моды, может помочь государство? Я считаю, прежде всего образованием. Конечно, у нас есть образовательные центры для предпринимателей, но там столько теории, мало применимой в реальной жизни! Это и вузов касается тоже. Устаревшие учебники, устаревшие методики, много времени тратишь на то, что невозможно применить на практике. А хочется послушать и поучиться у реальных успешных предпринимателей и бизнесменов-практиков! И они, кстати, готовы делиться знаниями.

На курсах по дизайну учат «главному» – рисовать. А надо учить презентовать и продавать себя, заниматься брендированием, продвижением в соцсетях! Это сейчас самый важный навык.

Мы набили много шишек, запуская свой проект. Например, когда выбрали для старта площадку в «Ликерке». Вроде модное место, но совершенно неправильно организованное для нас, арендаторов. Нет необходимого потока посетителей, потому что нет «якорных» арендаторов – известных брендов одежды и косметики. Мы не имели достаточно знаний и опыта работы с арендодателем и приняли эмоциональное решение. Думаю, мы не одни такие. Получается, что все мы, предприниматели, продираемся сквозь дебри, ошибаясь, теряем деньги и время, нарабатываем свой собственный опыт, а нужно делиться им и учиться на чужих ошибках. Кстати, совсем недавно мы переехали из «Ликерки» в ТЦ «Макси». Решение далось трудно – мы много сил, средств и души вложили в свой магазин. Да, у нас есть свои постоянные клиенты, свое комьюнити, но когда стоит вопрос – сохранить бизнес или закрываться – приходится чем-то жертвовать. Пока будем проводить свои эвенты и общественные активности на других площадках. Но я верю, что когда-нибудь у нас будет свой собственный бутик.

Дать деньги в виде гранта начинающему предпринимателю, конечно, хорошо. Но этого недостаточно. Нужны юридическое сопровождение и поддержка, особенно в части проработки договоров с арендодателями.

Мы закупили два комплекта оборудования, начали выпускать первые коллекции. Мне приходится заниматься помимо производства еще и магазином. Я учусь дизайну, занимаюсь с дочкой, она не ходит в детский садик и везде со мной. Погрузилась с головой в тайм-менеджмент – и личный, и производственный. Ведь швейное производство – это не то же самое, что сшить дома платье на заказ. Тут тоже нужны специальные знания, которые, к сожалению, не дают ни вузы, ни курсы.

У нас, увы, довольно часто меняются «правила игры», которые устанавливает государство для предпринимателей. Вот взять, к примеру, кассовые аппараты. Мы купили кассу год назад, а теперь выясняется, что нужна другая, с выходом в интернет. Это новые, непредвиденные, расходы. А еще программное обеспечение, про которое вообще ничего неизвестно. Реформы должны быть продуманными, последовательными и о них нужно сообщать заранее.

Мне кажется, что чиновничий аппарат и предприниматели стоят по разные стороны одной большой стены. Одни придумывают инструменты, а другие ждут совсем другое.

Развиваться в атмосфере сжатого потребления – а люди реально экономят и на одежде, и даже на еде – вдвойне тяжелее, чем на растущем рынке. Но я верю, мы пробьемся.