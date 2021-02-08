Молодые ученые ТулГУ о науке, достижениях и утечке мозгов

Фото Алексея Пирязева и из архива героев публикации.

8 февраля российское научное сообщество отметило свой профессиональный праздник – День российской науки. Кто они, чем увлечены и о чем мечтают – в нашем материале.

Виолетта Кузнецова, 24 года, аспирантка по специальности «Строительная механика». Строительство и архитектура, строительная механика, механика деформируемого твердого тела:

– Мой путь в науку начался пять лет назад. Научный руководитель дал мне задачу, которая меня заинтересовала. Мне показалось, что я смогу решить какие-то проблемы на масштабном, всероссийском уровне. Я как маленький винтик в большом механизме науки. А делать что-то большое для страны и мира так здорово!

Строительство – это большой полет фантазии. Я инженер-проектировщик, и это дает большие возможности сейчас, когда так много новых строительных материалов и можно создать дом своей мечты.

Через полтора года я защищаю кандидатскую диссертацию, и эти результаты уже планирую применять на практике. Речь идет о пологих сферических оболочках или цилиндрических оболочках из титанового сплава. Это детали ракет, трубопроводы, нефтегазопроводы – масштабное исследование для разных отраслей. Я изучаю, как водород влияет на титановые сплавы, делает их хрупкими. Моя задача – предусмотреть, как это можно исправить, чтобы это спасало жизнь нефтяникам, космонавтам...

Я была удостоена гранта ЮНЕСКО. В 2020 году в Санкт-Петербургском государственном университете прошел 16-й международный форум-конкурс студентов и молодых исследователей «Актуальные проблемы недропользования». По итогам выбрали десять победителей из России, и я вошла в их число. В этом году снова планирую принять в нем участие.

Собираюсь свой ум, талант и знания применить в родной Туле. Мне здесь удобнее и комфортнее. Пандемия показала, что ничего не мешает общаться с иностранными коллегами в Zoom, участвовать в конференциях. Но если кто-то ищет себя за границей – никого не осуждаю.

Наука – это не скучно, потому что это наше настоящее и большой задел на будущее. А составлять планы на будущее всегда интересно.

Мечтаю стать большим ученым в своей отрасли, я к этому прикладываю много сил. Хотелось бы стать академиком. И эта цель достижима, я в это верю!

Владислав Пышный, 31 год, доцент кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства. Исследование и моделирование функционирования городских транспортных систем, управление транспортными потоками:

– Почему я выбрал науку? Мне очень интересно саморазвитие, а наука – это познавательный процесс, который связан в первую очередь с познанием каких-то новых фактов. Мой научный руководитель предложил мне развивать данную тематику. Плюс мне небезразличен родной город. Хотелось бы, чтобы транспорт был достаточно жизнеспособным, людям было удобно перемещаться и чтобы у нас было качественное обслуживание населения.

Наша кафедра тесно сотрудничает с городской администрацией, с правительством Тульской области. Мы помогали им в разработке некоторых частей генерального плана города Тулы, в моделировании транспортного раздела. Помогаем управлению по транспорту, когда они к нам обращаются, при решении задач организации дорожного движения. На данный момент кафедра активно продвигает свою позицию по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Туле.

Темой транспорта я занимаюсь уже более 10 лет, думаю об этом каждый день 24 часа в сутки – иначе не получается.

Я выпустил уже больше 20 студентов в качестве научного руководителя – как из бакалавриата, так и из магистратуры. Считаю, что мое место – в родной Туле. Если человек не может найти себя там, где он есть, он себя не найдет нигде. И если он не умеет зарабатывать деньги здесь, то кто ему даст заработать их в другом месте? Зачем куда-то уезжать? Там, где нас нет, не лучше. Мечтаю заниматься любимым делом и дальше. И чтобы рядом всегда были профессионалы!

Анна Маслова, 40 лет, доктор технических наук, доцент кафедры охраны труда и окружающей среды. Разработка автоматизированной системы мониторинга загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха предприятиями химической промышленности:

– После университета я начала работать преподавателем и совмещать это с наукой. Мне так это понравилось! Экологией я занимаюсь с 2001 года. Мы работали совместно с МЧС Тульской области, разрабатывали программные модули. Вместе с Тулачерметом проводили мониторинг загрязнения атмосферы. Сейчас мы плавно перешли к мониторингу водных объектов. Но тут у нас в основном пока теоретическая часть, к практической еще не приступали. В 2020 году мы выиграли грант правительства Тульской области по этой тематике, к концу года уже появится какой-то результат, будут разработаны автоматизированные системы мониторинга.

Невозможно даже представить, что я куда-то уеду из Тулы. Мне предлагали стажировку в Америке, в других странах. Но у меня здесь семья, коллектив. Если молодые люди уезжают из Тулы на стажировку, за получением опыта, и возвращаются сюда его применять – это очень здорово. Когда просто уезжают, то я негативно к этому отношусь. Видимо, так происходит, когда недооценивают людей, и они ищут там, где лучше.

Совершенствоваться, изучать что-то новое всегда интересно. Хочется быть на передовой, и это не может быть скучно. А когда случаются какие-то открытия, это вдвойне приятно.

Я мечтаю о том, чтобы все мои родные и близкие люди были здоровы. А в профессии я всего добилась. Даже больше, чем ожидала. В дальнейшем я хочу стать профессором, воспитывать новых учеников.

Александр Анцев, 34 года, доцент кафедры технологии машиностроения. Цифровизация и интеллектуальное управление передовыми производственными технологиями:

– Я пошел по семейным стопам – у меня отец работает в университете и занимается наукой. Мне с дет­ства нравилось работать с различным оборудованием. Современное станочное оборудование очень сложное, там много различных электронных компонентов. Сейчас к тому же наблюдается промышленная революция, компьютерные технологии приходят в промышленное производство. На этом стыке мне нравится заниматься научной деятельностью. У меня сейчас есть разработка для одного из оборонно-промышленных предприятий, она проходит опытное внедрение. Но подробнее я не могу об этом говорить. Буду продолжать работать в своей области.

Вопросом цифровизации я занимаюсь уже больше 10 лет. Каждый день я стараюсь тратить на науку минимум 4-5 часов. Я доцент кафедры технологии машиностроения, с 30 ноября 2020 года исполняю обязанности зав. кафедры сварки, литья и технологии конструкционных материалов. Сейчас на науку остается не столько времени, сколько хотелось бы.

Грустно смотреть, что достаточно талантливые молодые ребята уезжают в другие города и страны, где есть более благоприятные условия для развития. Мне есть чем заниматься здесь, учитывая сферу моей деятельности и промышленный потенциал Тульского региона. Я здесь востребован и переезжать куда-то смысла не вижу.

Наука – это не скучно, потому что постоянно появляется что-то новое, новые вызовы, над которыми очень интересно работать.

Светлана Савинкова, 24 года, аспирантка по специальности «Охрана труда». Системы экологического мониторинга рекультивируемых объектов:

– Мне всегда очень нравилось учиться. В определенный момент это перестало быть для меня рутиной, начало всё больше увлекать. Я выбрала для себя экологию. Проблемы с мусором, свалками у нас в стране существуют давно, и хочется найти решение этих проблем. Наша система комплексного мониторинга уже установлена в Судаково на свалке, которую рекультивировали в 2017 году, также на полигоне в Узловой. Мы наблюдаем, контролируем процессы на полигоне, прогнозируем возгорание, если увидим резкое повышение температуры. Этой работой я занимаюсь три года и планирую посвятить экологии всю жизнь.

У нас в стране очень много умных, заинтересованных, увлеченных своими идеями людей, и хочется, чтобы у них было побольше инструментов для реализации.

Благодаря науке можно воплотить в жизнь свою любую, даже самую безумную идею. Всегда будут люди, которые смогут тебя поддержать, поверят в тебя, придадут сил, оценят твои труды и скажут: «Да, это круто. Ты молодец!»