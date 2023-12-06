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Всё, что вы хотели знать об уборке снега, но стеснялись спросить

Всё, что вы хотели знать об уборке снега, но стеснялись спросить

Наступила зима, а это значит, что в ближайшие несколько месяцев улицы и дворы Тулы будут заметены снегом.

В новой «разъяснялке» мы собрали всё, что вы хотели знать об уборке снега, но стеснялись спросить. А помогла нам в этом волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская.

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Основной документ, утверждающий порядок уборки снега на городских улицах и во дворах многоквартирных домов, — «Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула», утверждённые решением Тульской городской Думы № 47/1156 от 31.01.2018. Ниже мы подробно рассмотрим положения этого документа, касающиеся уборки городских территорий в зимние месяцы.

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля.

В это время проводятся следующие работы:

  • ежедневная уборка от мусора, снега и льда;
  • обработка противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных зон и т. д.;
  • сгребание и подметание снега;
  • вывоз снега и льда.

Садово-парковые дорожки и площадки нужно очищать от снега, пока он рыхлый. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада.

Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены собственниками территорий или управляющими компаниями. При возникновении наледи должна производиться обработка реагентами. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, должен вывозиться для свободного проезда транспорта и движения пешеходов. При временном складировании снежных масс во дворах должен быть предусмотрен отвод талых вод.

Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, убираются малой снегоуборочной техникой или вручную. Очистка от снега крыш и сосулек должна производиться ежедневно.

С момента обнаружения наледи и сосулек на крышах зданий до их удаления зона возможного падения сосулек должна быть обозначена яркой светоотражающей лентой.

Пара слов о безопасности

При очистке крыш от снега или сосулек должны назначаться дежурные, а лица, работающие на высоте, обязаны использовать страховку. Движение по проезжим частям и тротуарам, расположенным в зоне проведения работ, должно быть ограничено. Также должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, проводов и т. д.

Лица, осуществляющие расчистку крыш, обязаны немедленно вывозить сброшенный снег и сосульки на снежные свалки. Дорожки, лавочки, урны и элементы благоустройства, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним тоже должны быть очищены от снега и наледи.

Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с территории вокруг торговых объектов.

Ответственность за уборку снега и наледи на детских и спортивных площадках возлагается на лиц, обслуживающих территорию, на которой они установлены.

Сколько времени даётся коммунальщикам на уборку снега?

Время, необходимое на подметание всех улиц и проездов, обработанных реагентами, отсчитывается с момента окончания снегопада или метели и составляет:

  • для дорог II категории — 4 часа,
  • для дорог III–IV категорий — 6 часов,
  • для дорог V категории — 12 часов.

Уборка тротуаров и пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта проводится с учетом интенсивности движения пешеходов в срок не более 2 часов после окончания снегопада или метели. При обильных и длительных снегопадах — по мере необходимости.

Уборка снега с тротуаров, остановок общественного транспорта и территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, должна производиться собственниками или обслуживающими организациями в течение 2 часов с момента окончания снегопада.

После уборки пешеходные зоны должны быть полностью очищены от снега и льда. Сбор мусора и опорожнение урн проводится дважды в день.

Во время интенсивного снегопада тротуары и лестницы мостов и подземных переходов должны обрабатываться противогололедными материалами, а проходы — расчищаться для движения пешеходов.

При уборке снега и сосулек не допускается:

  • укладка снега и сосулек, сброшенных с крыш, в валы и кучи,
  • перемещение на проезжую часть снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, дворов, территорий предприятий, организаций, стройплощадок, торговых объектов, парковок и стоянок,
  • применение пищевой, технической, других солей и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на искусственных сооружениях, тротуарах, остановках пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах,
  • сброс и перемещение грязного и засоленного снега и льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения,
  • вывоз и сброс снежно-ледяных масс и снега в реки и другие водоёмы,
  • вывоз и сброс снега и льда в неустановленных для этого местах.
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