«Серебряные» волонтеры Тульской области: «Делай добро – и оно к тебе вернется»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В России 5 декабря отмечают День добровольца. Они активны, инициативны и неравнодушны. «Серебряные» волонтеры каждый день доказывают, что делать добро можно в любом возрасте!

Нина Бырдина, пос. Грибоедово, Куркинский район, 60 лет

— Волонтер я уже 15 лет. В своей жизни я сменила несколько профессий. Работала продавцом, уборщицей, и вот уже 15 лет — культорганизатором в Никитском сельском клубе. Там я встретила единомышленников, и у нас все получилось.

Мы ухаживаем за брошенными могилами, убираемся там, содержим в порядке. Нас трое: я, библиотекарь Валентина Владимировна Камышина и Надежда Ивановна Игнатьева. У нас такой девиз: «Если не мы, то кто?»

Среди наших подопечных есть пожилые люди — мы помогаем престарелым и инвалидам «Палаты милосердия» в селе Никитском Куркинского района. Там живут одинокие брошенные старики. В «Палату милосердия» мы ходим с Валентиной Владимировной. Общаемся с бабушками и дедушками, читаем им книги, приносим сладкие подарки: конфеты, печенье. Старики очень рады нашим визитам, они нам благодарны! Ведь самое страшное для человека — одиночество. А мы его скрашиваем.

Сейчас наступило такое время, что надо помогать нашим солдатам. Делаем это с удовольствием.

Волонтерство дает мне силы, это правда! Дает большую радость. Вот собираем посылки солдатам и испытываем при этом невероятное счастье — мы помогаем, мы нужны! Очень важно быть полезными!

Пока я живу, буду делать добрые дела. У меня и внучка со мной везде ходит, помогает. Ей 12 лет. Я собираюсь, а она мне: «Бабушка, и я с тобой!» Так что молодежь тоже подтягивается!

Ирина Артамонова, Тула, 60 лет

— Волонтером я стала год назад. Мне подсказали, куда обратиться, и я примкнула к «серебряным» волонтерам. Я очень творческий человек, дома занимаюсь разным рукоделием, например кинусайгой (мозаика из разноцветных кусочков ткани). И я готова делиться своими знаниями с другими людьми.

Нас приглашают в дома инвалидов, в центры временного пребывания, в школы к ребятам — и везде и взрослые, и дети с удовольствием занимаются рукоделием. Можем мастерить поделки на различные темы, сейчас самые актуальные — военная и новогодняя. Мастерим из всего, что есть: бумага, ткань, бисер, природные материалы… В прошлом году делали для наших ребят-защитников, которые лечились в госпитале, новогодние поделки — милых зверушек, чтобы поднять им настроение и бодрость духа.

Я работала главным бухгалтером. Сейчас я на пенсии, и сердце подсказало мне, что надо идти и помогать людям. На самом деле, я всю жизнь всем помогала — это потребность моей души. Меня так воспитали.

Не могу сидеть дома и просто смотреть сериалы. Я, безусловно, их смотрю, но в это время делаю перевязочный материал для госпиталей, сухие души для наших ребят, фасую продукты для проекта «Тульская Самоварочка». И я очень рада и счастлива возможности помогать. Наша помощь идет от сердца!

Волонтерство дает мне много общения с людьми, а это очень важно. Дружба, понимание, взаимовыручка…

Мы все — «серебряные» волонтеры — как сестренки. Обязательно буду продолжать это дело.

Галина Конаныхина, Тула, Ефремов, 57 лет

— Я работала методистом в Тульском областном медицинском колледже, и у наших студентов был проект помощи пожилым людям. Им потребовалась помощь взрослого, и я им помогла. Первым нашим добрым делом стал новогодний праздник для пожилых людей в комплексном центре социального обслуживания. Я видела, какую радость им все это принесло. Это было в 2017 году.

Еще одним запоминающимся моментом для меня стало, когда мы сделали ремонт моей пожилой соседке — одинокой женщине. Это было под Новый год, и ее радость была такой искренней, мы почувствовали себя настоящими Дедушками Морозами. И я поняла, что волонтерством надо заниматься. Это приносит нам радость, а людям — пользу.

Мы работаем и с детьми. Сейчас наш проект называется «Передовой опыт», мы передаем свой опыт молодежи. Это различные мастер-классы (декупаж, кинусайга, панно из пуговиц). Среди наших подопечных в том числе дети из семей участников СВО, дети, которые находятся в социальном центре для несовершеннолетних. Мы видим, что им это интересно.

Сейчас по семейным обстоятельствам я живу в Ефремове и работаю уже в Ефремовском медицинском колледже. Там тоже есть «серебряные» волонтеры.

Волонтерство меня очень подпитывает энергетически, и это важно. Испытываю душевный подъем от того, что делаю доброе дело. Хотя мне даже ближе слово «доброволец» — ты делаешь что-то по доброй воле. И правильно: делай добро, и оно к тебе обязательно вернется!

Чтобы стать «серебряным» волонтером, можно зарегистрироваться на портале добро.рф, выбрать интересные для себя направления, пройти образовательные курсы. Также можно обратиться в ресурсный центр по развитию добровольчества ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» за получением консультации. Тел. 77-32-65.

