Трудный возраст: восемь хитростей по воспитанию дошкольников от педагога с 40-летним стажем

Фото Алексея Пирязева

Как понять ребёнка, если он пока не до конца понимает себя сам? Дошкольный возраст не менее сложен, чем подростковый, есть множество подводных камней. О них рассказывает воспитатель детского сада Ольга Зотова.

Ольга Зотова посвятила дошкольникам 43 года жизни. Она точно знает, как, что и в каком количестве нужно вложить в головы непоседам, чтобы подготовить их к школьной жизни (и сложному подростковому возрасту!).

Коллеги любят Ольгу Зотову за её артистизм на утренниках, за доброе отношение и, конечно, за профессионализм. Сама Ольга Сергеевна скромна: про награды говорит, как про обычный факт своей биографии, про профессиональные навыки — «Продолжаем работать!».

У Ольги Сергеевны много наград. Например, нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ». Его дают за большие достижения в организации образования. Ещё Ольга Сергеевна — «Воспитатель года».

Ольга Зотова — РАНО делали запросы по детским садам, просили выдвинуть кандидатов на конкурс. От нашего сада это оказалась я. Я много провела занятий, все знали, когда отправляли меня на конкурс: «Зотова опять что-то нам покажет». Так и получилось! Как говорится, если не ты, то кто? Стараюсь держать марку, быть на высоте. Пополняю знания, слежу за новинками в сфере образования. Работаю в поте лица!

Помимо этого, Ольга Сергеевна — ветеран труда. Для получения этого звания необходимо проработать минимум 25 лет и иметь почётные звания РФ.

Детей Ольга Сергеевна любит всех. Раньше, говорит, были любимчики, хотелось обнять и заласкать, но теперь к каждому ребёнку воспитатель умеет найти подход:

— Даже самые гиперактивные нуждаются во внимании. Каждого можно и нужно научить. Кто-то любит рисовать, кто-то — строить. Нужно только понять это и сразу начать работу.

Узнали у Ольги Сергеевны, как вести себя с дошколятами. Советы универсальные, дети — разные. Попробуйте подобрать к ним ключик!

1. Ребёнок остаётся ребёнком до 18 лет в паспорте. Но что отличает дошкольника от более старшего товарища?

— Нужно понимать, что дети-дошкольники отличаются от детей других возрастов тем, что вся их жизнь завязана на игре. Через неё идёт и воспитание, и обучение. Игра должна быть интересной и доступной. Более старшие дети должны иметь собственный интерес, они уже становятся личностями и крепче стоят на ногах. У них другие интересы и цель в жизни. Но, кстати, и дошколята иногда знают, кем они хотят стать. Когда ребёнок 6-7 лет приходит в школу, он только переходит от игры к другим формам обучения.

2. «Делай что хочешь» или «Делай что я тебе говорю»? Вседозволенность и тотальный контроль — как их избежать?

— Везде должны быть границы. «Делай что хочешь» нужно уметь вовремя остановить и перейти к «Делай как я тебе посоветую». Вседозволенность не доводит до хорошего: дошкольник всегда должен знать, где границы дозволенного. «Делай что говорю» — не самая плохая тактика: родители, бабушки и дедушки для ребёнка авторитет, он должен уметь к ним прислушиваться. Однако в приказном тоне требовать, чтобы он шёл делать что-то против своей воли, — в корне неправильно. Нужно убедить его сделать это разговорами, советами. Нужно, чтобы ребёнок понял необходимость и сделал всё сам. Отдельно хочу поговорить про ремень. Есть родители, которые его применяют. Сейчас это считается не только немодным, но и категорически недопустимым. Это раньше ставили на горох, розгами били. Сейчас все специалисты против такого вида наказания.

3. Каковы правильные формы взаимодействия с ребёнком? Как с ним нужно общаться, чтобы с родителями он чувствовал себя комфортно?

— Самое главное взаимодействие — разговор. Также родители и бабушки с дедушками должны как можно больше времени проводить с дошкольником — читать, ходить в парки, ездить на экскурсии. Тогда и у ребёнка не будет времени «дурить»: секции и кружки займут всё время для баловства. Смотрю на некоторые семьи и вижу идиллию: очевидно, что ребёнок всегда с родителями, они и туда с ним, и сюда… Он им нужен, и это радует. Некоторые семьи другие, но это не значит, что в менее внимательной семье вырастет, скажем, плохой человек, нет.

4. Гаджет для дошкольника — зло?

— Нельзя все гаджеты подводить под одну черту. В них можно найти, например, развивающие программы. Если ребёнок сидит в «стрелялках-убивалках» — это одно дело. Но если он занят познавательным контентом — это совсем другое. Как в интернете можно фильтровать контент, так и здесь. Даже нужно.

5. Курс английского в три года, математика с двух лет… Реальную ли пользу приносят ранние «развивашки»?

— Идти на английский в три года — вряд ли правильно. У ребёнка пока еще даже родная речь не сформирована! Хотя эксперты говорят, что в этом возрасте ребёнок — как губка — всё впитает. Но не зря же создают специальные программы в детском саду, например. В течение года мы считаем в младшей группе до пяти — и достаточно. Раньше обучали грамоте, учили детей читать. Сейчас этим занимается школа, там тоже есть своя методика обучения.

6. А спортивные секции?

— Я только за! В спортивной гимнастике сама почти дошла до разряда КМС. Продолжила бы заниматься, но получила травму, к сожалению. Любой спорт — добро. Спортсмены — труженики и целеустремлённые люди. Танцы люблю особенно — там, что называется, «под фонограмму» не потанцуешь.

7. Ребёнок случайно узнал о сексе. Что делать родителям? Пугаться или ругаться? Или стараться не наводить панику?

— Зависит от возраста ребёнка. Если это произошло, скажем, в три года, то можно в целом и не обратить внимания: психике это знание вряд ли навредит. Бывает, ребёнок невзначай зашёл в комнату в неподходящий момент. Тогда маме с папой надо объяснить, что ничего плохого не происходит, крики, которые он слышит, — не от боли. Можно постараться объяснить по-детски: «Мы, родители (или взрослые в телевизоре), делаем гимнастику, чтобы быть сильными, разминаемся».

8. «Я хотел быть космонавтом, поэтому теперь ты летаешь к потолку». Амбиции бабушки и дедушки: как не переложить их на ребёнка?

— Династии у нас никто не отменял — металлурги, спортсмены… Но дошкольник уже начинает формировать свои собственные убеждения, поэтому указывать ему категорично что делать — неправильно. Нередко случается, что с «вынужденной» работы человек уходит из-за большого нежелания ею заниматься. В саду с дошкольниками мы разговариваем о профессиях, семье, рассказываем и показываем как можно больше о разной работе. Сейчас дети уже не хотят быть космонавтами, совсем не хотят быть учителями, зато частенько говорят о полицейских. А одна девочка вообще заявила: «Хочу быть стюардессой!»