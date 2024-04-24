ТулГУ 2024: новые специальности, новые возможности

erid: F7NfYUJCUneLqXNWEJ2a

У абитуриентов наступает горячая пора: последние недели подготовки к ЕГЭ, а потом – подача документов в вуз. Рассказываем, что ждёт будущих студентов и как поступить в ТулГУ в 2024 году.

Готовим передовые кадры

В отдельном представлении ТулГУ не нуждается: больше 90 лет университет готовит кадры для экономики Тульской области. Большин­ство специалистов на предприятиях и в учреждениях нашего региона – выпускники ТулГУ разных лет. Университет входит в тридцатку крупнейших вузов России и реализует подготовку по более чем 150 образовательным программам. В нём учится двадцать тысяч студентов, в том числе больше тысячи иностранцев из семидесяти стран мира.

Университет постоянно развивается. Несколько лет назад он получил статус опорного вуза Тульской области, вошёл в федеральный проект «Приоритет 2030», благодаря чему появились новые специальности, открылись современные лаборатории, поменялся внешний облик корпусов и общежитий, произошла цифровая трансформация.

В этом году было принято решение о создании в Туле передовой инженерной школы «Тульская инженерная школа «Интеллектуальные оборонные системы», которая займётся научными исследованиями и практическими разработками. Здесь студенты ТулГУ смогут пройти обучение по ряду современных специальностей, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ): «разработка устройств с элементами ИИ», «информационно-измерительные системы с элементами ИИ», «мобильные робототехнические комплексы с интеллектуальными системами управления», «инерциальные и интегрированные системы ориентации и навигации подвижных объектов», «ИИ в технических системах», «информационно-измерительные и управляющие системы мобильной робототехники». Подробнее о программах и возможностях инженерной школы можно узнать на сайте ТулГУ и в День открытых дверей.



Очень нужные специалисты

Университет вносит решающий вклад в подготовку кадров для многих отраслей Тульской области. В частности, обеспечивает потребность региона в медицинских кадрах. В этом году ТулГУ во второй раз будет вести приём на специальность «педиатрия», а также традиционно на специальность «лечебное дело». Для тех, кто хочет в будущем заниматься медицинской наукой и совершать открытия, в 2024 году откроют новый профиль на кафедре биологии – «фундаментальная и медицинская биология». В учебном плане студентов появятся такие дисциплины, как «Генная и клеточная инженерия», «Биоинформатика», «Экологическая эпидемиология и паразитология», «Методы экспериментальной диагностики» и другие. Практики студентов будут проходить не только в научных организациях, но и в медицинских центрах.

Новый профиль появится по направлению «нефтегазовое дело» – «эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки». Студенты ещё не начали учиться, а Тульское управление магистральных газопроводов уже просит направить на практику молодых специалистов.

Расширился спектр направлений подготовки в рамках кластера «Креативные индустрии»: с этого года в вузе будут готовить специалистов в сфере медиакоммуникаций. «Цифровые медиапроекты», «Сторителлинг», «Медиабрендинг» – это лишь малая часть того, что изучат студенты.

И еще одна инновация от Тульского государственного университета – «педагогическое образование» («иностранный язык»).



Для тех, кто жаждет открытий

Наука в ТулГУ занимает особое место. В исследованиях участвуют студенты, начиная с первого курса, магистранты, аспиранты. Самые современные лаборатории сосредоточены в БиоХимТехЦентре

ТулГУ, который можно будет посетить во время Дня открытых дверей. В этом году запустят новую магистерскую программу «фундаментальная и прикладная химия». Это так называемая научная магистратура, которая позволит сформировать уникальную научно-образовательную траекторию обучающегося.

Ещё один новый вид магистратуры – технологическая. Студенты направления «машины и технология композиционных и функциональных материалов» научатся создавать новые материалы, востребованные в промышленности. Это перспективно и прибыльно.

Отметим, что на всех образовательных программах есть бюджетные места, то есть можно учиться за счёт государства. ТулГУ – один из лидеров по количеству бюджетных мест среди вузов Тульской области. В этом году их только по программам бакалавриата и специалитета выделено 1501. Хватит всем, кто успешно сдаст ЕГЭ!



Поступаем правильно

Приёмная комиссия ТулГУ начнёт работу 1 июня 2024 года. Приём документов на первый курс – с 20 июня, он продлится больше месяца. Подать заявление и принести необходимые документы можно лично либо направить их онлайн через портал «Госуслуги» или «Кабинет абитуриента» на сайте вуза. Можно прислать документы почтой.

В приёмную комиссию можно прийти самому или с родителями. Благодаря правильной организации работы очередей там не будет, а специалисты ответят на все интересующие вопросы, помогут правильно оформить заявление, проверят все документы. При подаче документов потребуется только паспорт, документ об образовании – школьный аттестат или диплом колледжа/техникума, СНИЛС. Захватите копии 2, 3 и 5-й страниц паспорта, а к зачислению понадобятся четыре фотографии 3х4.

Телефон горячей линии по приёму в ТулГУ 8-800-444-40-71.

Хотите узнать о поступлении в ТулГУ больше? Приходите на день открытых дверей 21 мая в 10.00!

Дмитрий Литвинов. Фото Ильи Ходаковского и Елены Горбачёвой.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет». Реклама