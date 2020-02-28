Ремонт в квартире или доме: Меняем электропроводку, двери и натяжной потолок

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Планировать ремонт дома – приятно, но когда он начинается, то хочется как можно скорее его закончить. Чтобы обновление квартиры или дома не растянулось на неопределенный срок, лучше работу доверить профессионалам.

Электрика

Как понять, что вашу проводку нужно менять? Обратите внимание на такие случаи:

Вы одновременно используете несколько приборов, к примеру, утюг, фен и пылесос — и вот отключается вводной автомат или выбивает пробку! Подобное явление говорит о том, что проводка устарела и уже не выдерживает напряжения.

Вы заметили, что розетка почернела или от неё исходит запах гари — однозначный повод для замены электропроводки!

Конечно, можно пытаться поменять проводку самому, однако если вы не специалист в этом деле — рискуете потратить кучу денег или, того хуже, подвергнуть опасности свою жизнь.

И вот перед вами встаёт неизбежный вопрос: к кому же обратиться? Можно пригласить частника или нанять фирму-однодневку, но тут вы не получите никаких гарантий, что этот персонаж не исчезнет после выполнения работ и удастся получить компенсацию в случае некачественной работы.

Отдавая предпочтение частникам и фирмам-однодневкам, вы получаете «кота в мешке».

А что же тогда делать? Всё очень просто — обратиться в фирму, проверенную годами, с хорошими рекомендациями и отзывами. В числе таких ООО «Ситидан», компания с многолетним опытом электромонтажных работ в Тульской и Московской областях.

Специалистам ООО «Ситидан» по плечу электромонтажные работы любой сложности в квартирах, домах, на производствах и офисных помещениях:

обустройство проводки;

контурное заземление;

защита дома от удара молнии;

прокладка провода СИП;

монтаж уличного освещения, гирлянд на зданиях и другие высотные работы.

Преимущества ООО «Ситидан»:

электрики — только славяне с высшим образованием и опытом работы в сфере электрики не менее 5 лет;

контроль качества работ;

все работы под ключ;

работы выполняются согласно ГОСТу и Правилам устройства электроустановок;

фотоотчет каждого этапа работы;

прозрачная бухгалтерия — предоставляется полный отчет о закупках материалов и прочих затратах;

работы выполняются на основании договора, в котором заранее указываются все нюансы объекта и особенности его выполнения. Каждый пункт обсуждается с заказчиком. В договоре обязательно имеется пункт о сроках работ. Если бригада в него не укладывается, заказчику возвращают уплаченные деньги.

ООО «Ситидан» ценит время своих клиентов и выполняет работы

в кратчайший срок в зависимости

от объема и сложности.

Все шумные работы ООО «Ситидан» выполняет строго по часам, чтобы не создавать конфликты с соседями. После работ в квартире всегда порядок.

Как будет строиться ваша работа с ООО «Ситидан»?

1. Вы выбираете на сайте sitidan.ru соответствующий раздел:

монтаж и замена электропроводки квартиры;

монтаж и замена электропроводки дома;

установка розеток, выключателей, диммеров;

установка, замена счетчиков;

монтаж наружного освещения;

подключение и сборка светильников

и оставляете заявку. С вами связывается менеджер и уточняет объем работ, сроки, пожелания. Обговаривается дата и время встречи с инженером (выезд – бесплатный).

2. На встрече инженер составляет план проекта, рисует эскиз и делает примерный расчет стоимости работ.

3. Заключается договор, в котором указана окончательная стоимость работ с учетом расходных материалов и сроков выполнения монтажа. Вы вносите предоплату в размере стоимости расходных материалов.

ООО «Ситидан» предоставляет гарантию на качество выполненных работ и использованные материалы, поэтому последние закупаются исключительного качества.

4. Монтажники приступают к выполнению заказа. Бригады работают со специнструментами, в том числе перфоратором и пылесосом. После них не остается пыли и грязи.

5. После окончания монтажа на объект выезжает инженер, проверяет качество и подписывает акт выполненных работ. Если все пункты договора выполнены и качество вас устраивает, то подписывается документ о гарантийных обязательствах в течение 5 лет. Только после этого происходит оплата выполненных работ.

До конца марта ООО «Ситидан» дарит своим клиентам подарки:

*электрощиток – при монтаже электропроводки в квартире, *заземление – при монтаже электропроводки в частном доме.

Также ООО «Ситидан» занимается монтажом отопления и установкой автономной газификации. Подробнее можно ознакомиться на сайте gaz-w-dom.ru

г. Тула, ул. Ликбеза, 39.

Звоните или пишите в WhatsApp: +7 (903) 037-95-52

Оставьте заявку на сайте sitidan.ru

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Вконтакте: @electrik_citydan

натяжной Потолок

Натяжные потолки в последние десятилетия приобрели огромную популярность, и это неудивительно – их монтаж занимает пару часов, а служат они минимум 10-15 лет, сохраняя свежий и привлекательный вид. По разнообразию цветов и фактур, а также возможностей дизайна натяжным потолкам нет равных.

Почему многие отдают предпочтение натяжным потолкам:

их применение многофункционально, они прекрасно смотрятся в любом помещении: квартире, магазине или офисе;

скрывают дефекты базового потолка (неровности, подтеки, трещины);

не пропускают воду и пыль;

не подвержены коррозии и осаживанию конденсата, не вступают в реакцию с химически активными веществами;

делают любое помещение стильным и уютным;

бесконечный выбор фактур и цветовых гамм, а также неограниченные возможности по их комбинированию.

Классические белые сатиновые, матовые, глянцевые и тканевые, цветные, резные, с фотопечатью и 3D, двухуровневые и «парящие». Есть и экстравагантные варианты – с подсветкой и «звездное небо».

Натяжные потолки в Туле в широком ассортименте можно найти

в компании «Valenti».

Компания «Valenti» на тульском рынке работает 6 лет, за эти годы она накопила большой опыт и зарекомендовала себя надежным подрядчиком с хорошей репутацией. Квалифицированные специалисты устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов быстро и качественно.

За что туляки ценят компанию «Valenti»?

работа начинается с создания дизайн-проекта и его согласования с заказчиком. Расцветка, фактура, тип покрытия и другие параметры подбираются под особенности интерьерного стиля;

специалисты компании «Valenti» делают всю работу «под ключ». К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера;

потолки компания «Valenti» изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат вам не одно десятилетие;

заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении.

На все виды работ предоставляется гарантия.

Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки.

доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем.

Рассчитать примерную стоимость натяжного потолка в «Valenti» можно прямо на сайте. На нем же всегда можно узнать об актуальных акциях. Например, сейчас:

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Тула, ул. Марата, 100.

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двери

Входная дверь – это неотъемлемая часть любого помещения, установка которой, как правило, завершает ремонт. Современные производители предлагают богатый выбор фактур, цветов, размеров и функционала дверей.

В Туле все, кто стремится приобрести действительно качественный товар, отправляются в магазин «Красивый Дом». Почему? Причины очевидны:

1. Магазин «Красивый Дом» много лет работает в Туле и дорожит своей репутацией, поэтому предлагает покупателям только качественный товар и берет на себя гарантийные обязательства. Сотрудники компании «Красивый Дом» уверены, что любое помещение начинается с двери, а пол задает ему основной тон, поэтому пренебрегать их качеством просто нельзя.

2. Оптимальное сочетание цены и качества.

3. Широкий модельный ряд в наличии. Выбирая дверь в интернет-магазине, легко ошибиться с цветом – мониторы и экраны мобильных телефонов искажают его. Поэтому надежнее прийти в магазин «Красивый Дом».

4. Продавец находится в Туле, а значит, не придется в случае необходимости искать поставщика, чтобы сообщить о претензии.

5. Магазин «Красивый Дом» работает только с проверенными годами производителями и является официальным дилером фабрики «Софья» и «Mezzo Porte».

«Софья» – один из самых популярных брендов в России, который выпускает межкомнатные двери. Они производятся на отлично оборудованной фабрике с использованием инновационных технологий и при участии именитых итальянских дизайнеров. Главный секрет популярности дверей «Софья» кроется в широком ассортименте. Можно подобрать модель для помещения любого функционала и стиля – городской квартиры, загородного дома, офиса.

В коллекциях фабрики «Софья» есть все возможные варианты дверей и механизмов: раздвижные, межкомнатные, открывающиеся в любую сторону, невидимые двери и входные двери элит-класса.

Ассортимент настолько широк, что сможет удовлетворить потребности любого покупателя.

Особенности производства дверей серии «Софья»:

используются исключительно качественные и экологически чистые материалы: каркас дверей производится из бруса LVL, дверное полотно – из плиты высокой плотности HDF, внутренняя прослойка – из вспененного PVC, прозрачные вставки – из безопасного стекла-триплекс;

огромное внимание уделяется отделке дверных полотен: применяется кортекс на основе современных полимеров и тонкий шпон (всего 0,6 мм) из древесины безупречного качества;

межкомнатные двери «Софья» практически не нуждаются в уходе: для всех элементов и деталей можно использовать повседневные средства бытовой химии и мягкие губки для влажной уборки, а жирные пятна и последствия детского творчества легко удаляются жидкостью для чистки стекол;

блоки дверей Sofia, выходящие с конвейера, готовы к немедленной установке: в заводских условиях выполняются отверстия для петель и запирающих механизмов;

на все двери от фабрики «Софья» предоставляется 3 года гарантии.

Межкомнатные двери Mezzo Porte - это продукт, доступный по цене за счет оптимизации производства и использования по лицензии наработок фабрики «Софья». Уникальная идея фабрики Mezzo Porte – сделать симбиоз авторского дизайна, безупречного качества и последних инноваций в отрасли производства дверей и систем альтернативного открывания – доступным для как можно большего количества людей.

Компания Mezzo Porte представляет коллекцию современных межкомнатных дверей, в которой требовательный покупатель оценит все достоинства выпускаемых изделий. Это:

Эстетичность. Модели изготавливаются по авторским чертежам, имеют лицензионный дизайн и идеально выверенные пропорции.

Гарантия качества. Изделия производятся по лицензии фабрики Sofia, и для этого используются только запатентованные технологии.

Безопасность. Для создания декоративных вставок закупается безосколочное стекло триплекс.

Надежность. Исключена деформация двери благодаря использованию экологичного и устойчивого к влажности и нагрузкам ПВХ-короба.

Долговечность. Беспроблемная эксплуатация изделий гарантируется использованием ноу-хау технологий на производстве (защита торцевых кромок, инновационный материал Touchflex, немецкая и итальянская фурнитура).

Дизайнеры компании «Красивый Дом» при необходимости помогут подобрать правильное напольное покрытие, которое украсит интерьер вашего дома. Если вы не хотите тратить лишнее время на бесполезную беготню по магазинам и не готовы переплачивать за красивую вывеску или модную витрину, вам в «Красивый Дом». Здесь подробная информация, проверенные бренды, выгодные цены, роскошный ассортимент – что еще нужно, чтобы сделать покупку, которая будет долгие годы приносить удовольствие вам и вашим близким?! Не теряйте время и отправляйтесь в магазин прямо сейчас! Тула, ул. Мосина, 15. +7 (4872) 58-18-20

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