Джон Уоррен, телеведущий: О борще, русском языке, Тульском кремле и сыне

Но именно в России Джон нашел свое счастье и построил карьеру на телевидении. Об этом и многом другом телеведущий приехал рассказать тулякам, которые пришли на встречу в кластер «Октава».



На русском языке 51-летний Джон говорит блестяще, легко вворачивая в речь жаргонные словечки. Но иногда вдруг делает неправильное ударение или забывает, что означает то или иное слово. И тут ты вспоминаешь, что вообще-то перед тобой не русский обаятельный мужчина, а англичанин.

Уже восьмой год Уоррен колесит по нашей стране в погоне за новыми впечатлениями и рецептами, открывая нам, русским, Россию в своей кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим!».

- За восемь лет программы «Поедем, поедим!» и почти 30 лет жизни в России у меня есть свое мнение практически обо всем. И я готов этим поделиться с вами, — приветствовал Джон Уоррен туляков. — Если у вас есть вопросы, задавайте!

- Джон, какое блюдо, которое попробовали в России, Вам понравилось больше всего?

- На Дальнем Востоке мне очень понравились крабы, гребешки, но это всё немножко банально. А вот в 2014 году мы снимали программу в Псковской области. Приехали туда с утра не жрамши, и там семья сварила нам борщ. До сих пор я не могу понять, что это было. Это было настолько вкусно! Конечно, когда бываешь очень голодным, всё может показаться вкусным, но этот борщ я помню до сих пор. Я на самом деле не кулинар, просто люблю вкусно поесть. Я любопытный человек, и когда встречаю что-то вкусное, хочу знать, как это приготовлено.

Но встречались и блюда, которые я вообще не мог есть. Однажды на Чукотке белый шаман угощал меня медвежьими лапами. Я очень люблю животных, и есть медведя — как это вообще? Он сидит, отрезает кусочки, мажет горчичкой, ест с аппетитом, а я не могу… А сейчас я только что вернулся из Сургута, нюхал что-то приготовленное из оленя, и это очень сложно скушать. Я не стал.

- Ваше национальное блюдо называется хаггис…

- Да! Мало кто знает, но до того, как я стал ведущим на НТВ, у меня был свой колбасный цех в Королёве. Я хотел делать английские колбаски, и это было близко к тому, что я умел готовить. Хаггис — тот же фарш, но который формуют не в оболочку, а в бараний желудок. Очень вкусно, и очень хорошо подходит к виски. К сожалению, это блюдо исчезает даже в Шотландии, его готовят только к 25 января - это день рождения поэта Роберта Бёрнса, национальный праздник в Шотландии.

- Как Вы оказались на телевидении?

- Еще когда у меня был свой колбасный цех, я каким-то странным образом стал очень интересным объектом для телевизионщиков. Наверное, их привлекало что-то из разряда «иностранцы в России». Очень многие стали ко мне приезжать и снимать обо мне сюжеты, как я делаю эти колбаски. А я подумал, что если я по телевидению буду рассказывать про свои колбаски, то это минимум неплохая реклама. Затем я попал на передачу «Званый ужин» на Рен-ТВ, затем — в «Давай поженимся!». Эфир был 7 марта 2007 года. На тот момент у меня были отношения с некой Дашей, и я ей сказал, что это просто шоу и я жениться там не собираюсь. Но мы все равно расстались. Меня выбрала героиня этой программы, я даже не помню сейчас, как ее зовут. А потом меня стали приглашать на шоу Малахова, на «Гордон Кихот», закрытые показы…

Как человека, который может говорить о чем угодно сколько угодно и «подперчить» любую программу.

Меня пригласили на программу «Честный понедельник», там я познакомился с НТВ-шниками. Они оказались у меня дома, шашлык-машлык, арбузы, разговоры. И они спросили: «Если бы у тебя была своя передача, о чем бы она была?» Я задумался, что мне нравится в жизни? Путешествовать, музыка, вкусная еда, животные… Но тогда это всё так и осталось разговором. Через два года я собрался уехать жить в Камбоджу, я уже раздал все вещи, даже старинные бабушкины подсвечники… И тут мне предложили вести программу «Поедем, поедим!». Через 20 лет жизни в России!

- Что для Вас главное в путешествии?

- Перед тем как улетать на съемки, меня интересует то место, где я буду жить. Я всегда беру с собой подушку — это главная вещь, которую я вожу с собой, она пахнет домом. Беру колонку, чтобы играть музыку, тапочки… Однажды из японского отеля я свистнул пару кимоно, они такой кипеж подняли! А я ж не знал (смеется).

Я не знаю, когда это всё закончится. Сейчас в программе уже есть второй ведущий, который сильно мне помогает, он освободил меня для новых направлений. Надо всё успеть, пока я здесь.

- Вы еще помните английский язык?

- Конечно! Моя мама преподает английский язык, и когда я приезжаю к ней, мы говорим.

- А думаете Вы на каком языке?

- Это ужасный вопрос (смеется). Вот мы с вами уже сколько разговариваем на русском, и всё хорошо. А вот мне задали вопрос, и я сразу начинаю думать на английском. Я сумасшедший - могу идти по улице и разговаривать сам с собой вслух на английском. И если хожу в труселях по квартире, обязательно разговариваю с собой. Мои мысли — на английском языке. А вот ругаюсь я на русском (смеется).

Вообще, я не типичный англичанин и никогда им не был.

Уверен, что каждый человек на планете уникальный и у него есть талант, который надо найти и раскрыть. У меня был явный талант к музыке. И если бы я не приехал в Россию, то стал бы великим валторнистом. Я же продал свою валторну, купил маме машину — потому что я ее авто разбил — и переехал в Россию. Я знаю, что у меня есть дар к языкам. Я еще говорю на французском языке, 2−3 недели — и я смогу говорить на итальянском и испанском.

- Когда Вы впервые приехали в Россию, уже знали язык?

- В Англии я учился в Бристольском университете и учил там русский язык. На практику в Москву и Питер я не попал, зато меня на полгода отправили в Киев. Декан киевского университета в меня влюбилась, и я, пользуясь этим, вместо учебы занимался фарцой (смеется). В следующем году исполнится 30 лет, как я живу в России.

- Ваш сын Алекс больше англичанин или русский?

- Он родился в Англии, но это был больше технический момент. 10 лет он жил в Ростове, потом мы его отправили в Англию, где он живет уже 11 лет. Он больше англичанин, ну, а я больше русский! У нас с ним глубокое уважение и любовь и к России, и к Англии. Он заканчивает университет в июне — он филолог - и я пока не знаю, где он будет жить и чем заниматься. Кстати, мои папа, мама и сестра были в России, и не раз. И они восхищены этой страной.

- Вы уже бывали в Туле?

- В 2013 году. За семь лет город очень изменился. Мы гуляли по набережной, по кремлю — там чудесно! Просто вау! А осенью мы приедем сюда снимать программу к 500-летию кремля.

Из досье Myslo

Джон Уоррен

Родился 28 сентября 1968 г. в Майами (США).

Детство и юность провел в Великобритании, по крови Джон — англичанин.

Окончил Бристольский университет, где изучал русский язык и литературу.

Защитил диссертацию по произведениям Михаила Булгакова.

Любит музыку Петра Ильича Чайковского.

Слушает Земфиру, «ДДТ», группу «Звери», «Отпетые мошенники», Анжелику Варум и Леонида Агутина.

Семья: разведен, сын Алекс (21 год).