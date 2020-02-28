О спорте, красоте и фитнес-еде: Преображаемся к весне!

Фото: pixabay.com.

Милые дамы, пора готовиться к весне! Myslo дает советы, как выглядеть красивыми, стройными и молодыми.

Сеть магазинов MayaKorea

Студия хореографии и фитнеса «ВИЗИТ»

Сеть магазинов профессиональной косметики «Индустрия красоты»

«Кулинарный дом MOROZOVSKY»

Бьюти-салон Infinity

После зимы коже всегда требуется особый уход. После зимнего периода она становится тусклой, обезвоженной, лишенной тонуса, может шелушиться. Как вернуть коже естественное сияние и „разбудить“ ее? Для этого вам нужны верные и надежные „помощники“: керамиды, гиалуроновая кислота, витамины, коллаген, SPF-защита, кислоты.

В сети магазинов MayaKorea вы найдете всё, что нужно для ухода за кожей!

После зимы важно восстановить гидролипидный баланс, в этом помогают керамиды. Представляем вам линейку „The skin house marine active“, в которой содержится этот компонент. Тоник, сыворотка, крем для лица — эти средства помогут восстановить водный баланс, тем самым вернув живительную влагу вашей коже. Кроме того, керамиды способствуют предотвращению потери воды через эпидермис.

Зимой из-за потери влаги даже жирная кожа может шелушиться, становится более сухой. Здесь вашим помощником станет гиалуроновая кислота — один из самых мощных увлажнителей. Кроме того, благодаря этому компоненту восстанавливается эластичность и упругость кожи.

В линейке „Missha super aqua ultra hyalron“ содержится 10 видов гиалуронки с разным молекулярным весом. Они проникают до определенных слоев кожи и обеспечивают полноценное увлажнение, при этом защищая от обезвоживания.

В линейку входят эссенция, эмульсия, кремы.

Нехватка витаминов после зимы может негативно сказаться на внешнем виде вашей кожи. Как это исправить? Попробуйте специальную серию косметических средств „The skin house vital bright“. Витаминный комплекс наполнит каждую клеточку кожи живительной силой.

Крем из этой серии помогает избавиться от шелушения, ощущения сухости и стянутости кожи, усиливает ее защитные и регенерационные способности.

В зимний период кожа становится не только более сухой, но и рыхлой, дряблой. Линейка „Mizon collagen power“ с коллагеном призвана увлажнить кожу и повысить ее упругость. Так, питательный крем из этой серии борется с основными признаками увядания кожи — морщинами, потерей тонуса, обезвоженностью.

Активнее запустить обменные процессы после зимы помогут кислоты. Благодаря этим компонентам может улучшиться рельеф кожи, исчезнет тусклость.

Кстати, летом специалисты рекомендуют от кислот вообще отказаться из-за агрессивного взаимодействия с ультрафиолетовым излучением.

Так что весна — последний шанс перед летним периодом избавиться от проблем кожи с помощью кислот.

Линейка „Some by mi“ — именно то, что нужно! В основе косметической продукции лежат кислоты (АНА, ВНА, РНА), экстракты чайного дерева, центеллы и ниацинамиды.

AHA — фруктовые кислоты, „специализация“ которых - верхний слой эпидермиса. Они эффективно отшелушивают, обновляют, стимулируют регенерацию и омолаживают.

BHA — салициловая кислота, которая проникает в более глубокие слои кожи. Она эффективно отлично очищает поры, убирает черные точки в порах.

PHA — аналог фруктовых кислот. Они действуют медленно и деликатно, что делает их более подходящими для сухой, чувствительной, кожи.

Красивая, ухоженная внешность на самом деле — адский труд. Об этом знает каждая женщина.

Поэтому если хотите добиться более заметного эффекта, нужно ухаживать не только за кожей лица. Подборка патчей из серии „Esthetic house“ поможет нежно позаботиться о коже вокруг глаз. Они снимают отеки, осветляют темные круги под глазами, разглаживают мимические морщины и нормализуют гидробаланс. Как вернуть коже тонус после долгой зимы? Ей нужно очищение, лимфодренажный эффект, отшелушивание и питание с увлажнением. Эти средства — отличные помощники в борьбе за красоту кожи: гелевый массажер „A'pieu“ с термоэффектом помогает снять усталость и вернуть тонус мышцам, активно борется с целлюлитом благодаря своим согревающим свойствам.

с термоэффектом помогает снять усталость и вернуть тонус мышцам, активно борется с целлюлитом благодаря своим согревающим свойствам. пилинг“ A'pieu» отшелушивает ороговевший слой кожи и ускоряет процессы регенерации, замедляет процессы старения, помогает осветлить пигментацию и выровнять общий тон кожи.

Средств для ухода за кожей очень много, пора выбрать то, что подойдет именно вам. Сеть магазинов MayaKorea приглашает тулячек за покупками!

Сеть магазинов MayaKorea

Адреса:

ТЦ «РИО», Пролетарская 22-а, 1-й этаж, два магазина

ТК «Парадиз», пр-т Ленина, 17, 1-й этаж

ТЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж (галерея между «Рив Гош» и «Летуаль»)

Магазин SPAR (кассовая зона), ул. М. Горького, 7-а.

Можете выбрать из наличия или оставить заказ на любую корейскую продукцию. Здесь можно абсолютно бесплатно получить консультацию по подбору средств именно для вашего типа кожи.

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Фитнес — один из самых эффективных и быстрых методов добиться желаемой фигуры. Красивое тело и крепкие мышцы — наверняка об этом мечтают многие девушки.

Вы из тех, кто постоянно откладывает физические нагрузки на завтра? Больше нет времени ждать, весна на пороге! Пора перестать лениться и начать заниматься собой.

Студия хореографии и фитнеса «ВИЗИТ» приглашает женщин на занятия. Здесь доступны такие направления: фитнес, восточные танцы, бачата.

Неважно, есть ли у вас опыт в хореографии или спорте, сколько вам лет, какие у вас интересы.

Здесь вас всему научат и подберут максимально комфортный вариант тренировок.

Студия существует уже 20 лет. Здесь работают тренеры, которые постоянно повышают свою квалификацию на различных мастер-классах и занятиях. Преподаватели зарядят вас энергией и хорошим настроением!

Помните, что фитнес полезен независимо от возраста, веса, состояния здоровья. Он позволяет размять тело после трудового дня, замедляет процессы старения, насыщая клетки кислородом. Благодаря постоянным занятиям улучшается кровообращение, состояние кожи. Тело становится упругим и подтянутым.

Получите мощный заряд энергии, позитива и драйва в студии хореографии и фитнеса «ВИЗИТ»!

расписание занятий

Понедельник

18.00 — степы

19.00 — силовая

Вторник

18.00 — силовая

19.00 — джампинг (батуты)

Четверг

18.00 — силовая круговая

19.00 — фитболы

Пятница

18.00 — силовая

19.00 — степы

Суббота

10.00 — силовая/фитболы

Воскресенье

10.00 — джампинг (батуты)

Хватит сидеть дома, пора заняться своей фигурой! Добро пожаловать в студию хореографии и фитнеса «ВИЗИТ».

Адрес: Тула, ул. Калинина, 83-а.

Телефон 8−915−780−40−80.

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Быть красивой просто, если знаешь, где приобрести качественные косметические средства для ухода за лицом и телом. В сети магазинов профессиональной косметики «Индустрия красоты» вы найдете всё что нужно и даже больше!

Сейчас самое время взбодриться после долгой зимы и привести себя в порядок! В этом вам помогут уходовые средства, представленные в сети магазинов.

Ваша кожа стала сухой после зимнего сезона? Увлажнить ее помогут косметические средства от бренда «Anna Lotan». Они предназначены для интенсивного ухода за сухой увядающей кожей лица и шеи, насыщены маслами, отборными увлажнителями, растительными экстрактами, пептидами, витаминами А, D, E, F.

К весне очень хочется подтянуть кожу, вернуть ей тонус и упругость. В этом вам может помочь одна из топовых масок — маска-лифтинг для тела линии Lamaris. Она обладает потрясающим эффектом лифтинга и регенерации. Подходит для любого возраста.

Умный комплекс активных компонентов стимулирует выработку коллагена и эластина, возвращая коже упругость и молодость.

Зимой наша кожа теряет много влаги. Сыворотка «Гидробаланс» — ваш надежный помощник в уходе за обезвоженной кожей лица и шеи. Это комплекс биоактивных компонентов, включающий гиалуроновую и AHA-кислоты, компоненты натурального увлажняющего фактора. Благодаря кератолитическому эффекту обеспечивается мгновенное проникновение биокомпонентов в ткани. Увлажняющий эффект сохраняется в течение 24 часов.

Израильские косметологи фирмы «Anna Lotan» разработали новейшую формулу косметических препаратов для обновления кожи на основе АНА-кислот. Это натуральные биовещества, которые содержатся в сахарном тростнике, кислом молоке, старом вине, а также во фруктах. Они влияют на качественное отшелушивание рогового слоя кожи, тем самым принимают участие в регенерации дермы.



Альфа-гидроксикислоты называют в косметологии кислотами красоты, так как они влияют на увлажнение кожи, с их помощью стимулируется синтез коллагена, уменьшаются противовоспалительные процессы.

Серия препаратов New Age Control оказывает антиоксидантное, отбеливающее свойство, регулирует содержание кератина в коже, расщепляя его избыток.

Влияет на бережное и щадящее удаление ороговевшего слоя кожи.

Вашей коже обязательно нужно питание. Интенсивная питательная маска «Wish» с роскошной кремовой текстурой наполнит кожу влагой, восстановит гидролипидную «мантию» и окажет мощный лифтинг-эффект. Ваша кожа станет гладкой, нежной и сияющей.

Готовясь к весне, не забудьте особое внимание уделить волосам. Revlon Professional с кератином — увлажняющая серия, которая наполнит ваши волосы необходимым питанием и увлажнит, возвращая им естественное сияние и ухоженный внешний вид.

Двухфазная формула мгновенно обеспечивает легкость расчесывания.

Не забываем и про пилинг! Действенное средство, чтобы удалить ороговевшие частички. В ассортименте Premium вы найдете пилинги разной интенсивности для любого типа кожи.



Например, Perfect Papaya обеспечивает глубокое и бережное очищение кожи. Высокие регенерирующие свойства продукта способны качественно работать с различными проблемами, в том числе с раздражениями чувствительной кожи. Средство универсальное — подходит для любого типа кожи.

Продукты серии Premium PolyFill не зря называют волшебной палочкой. Специальное средство для максимально бережного очищения кожи губ — отшелушивающая маска Lip Peel эффективно удаляет ороговевшие клетки, оставляя кожу нежной.

Крем-филлер для лица и губ «Заполнитель морщин». Входящий в состав комплекс гиалуроновых кислот обеспечит длительный увлажняющий и омолаживающий эффект. При нанесении на губы вы увидите выразительный эффект пухлых губ.

Сеть магазинов профессиональной косметики «Индустрия красоты» ждет покупательниц!

Есть вкусные пирожные и хлеб и не поправляться — такое возможно? Да, если они выполнены только из полезных продуктов. Кулинарный дом MOROZOVSKY приглашает тех, кто заботится о своей фигуре и любит вкусно поесть!

В пекарне представлены два вида продукции — классический и фитнес-вариант. Всё, что со сниженной калорийностью, выделено зелеными ценниками, чтобы покупателям было проще ориентироваться в большом ассортименте кулинарных изысков.

Фитнес-линейка подходит тем, кто следит за калорийностью продуктов, хочет быть всегда стройным и в хорошей форме.

В нее входят полезный хлеб и различные кондитерские изделия. Хлеб содержит зерна, орехи, семена и т. д.

Фирменный хлеб «Тульский» — один из самых востребованных видов в пекарне. Благодаря своему составу является полезным для организма. Изготовлен по старорусскому рецепту — из ржаной и пшеничной муки с добавлением солода, пророщенного ржаного зерна и клюквы.

«Фитнес мен» — хлеб с повышенным содержанием протеина и более низкой калорийностью. Имеет богатую питательную ценность за счет содержания семян подсолнечника, льна, соевой крупки и ячменных хлопьев. Изделие является источником пищевых волокон и имеет низкое содержание жиров в составе. Благодаря натуральной пшеничной закваске и пшеничному солоду в аромате хлеба присутствуют ореховые нотки с ярко выраженным вкусом солода.

«Фитнес леди» — изделие с повышенным содержанием клетчатки и более низкой калорийностью. Это вкусный хлеб из цельнозерновой муки с пророщенными зернами ржи, что придает ему мягкие шоколадные нотки.

«Зерновой фитнес-хлеб»— бездрожжевой, злаковый, не содержит пшеничную муку. В его состав входят мука овсяная, соевая крупка, семена льна, подсолнечника, рожь дробленая, овсяные хлопья, цитрусовые волокна, закваска ржаная. Отлично подходит для перекуса с кофе и чаем. Интересный необычный вкус с легкой фруктовой ноткой.

Теперь расскажем о десертах со сниженной калорийностью.

Ягодная корзинка с творогом отлично подойдет тем, кто следит за своей фигурой. В состав входит песочное бездрожжевое тесто, обезжиренный творог, ягоды с добавлением сахарозаменителя.

Можно приобрести целую корзинку, а можно — порционно. Кстати, такой десерт отлично подойдет в качестве подарка на 8 Марта — он не только красивый, но и вкусный. Его можно заказать в фирменной упаковке.

Грушевый пирог с манго и маракуйей, фирменное кондитерское изделие, не оставит равнодушным любителей сладкого. У него очень интересный и необычный состав: песочное бездрожжевое тесто, тыква с соком манго, маракуйя, груша. Украшается лимонным кремом и голубикой. Здесь минимум жира, максимум вкуса и пользы!

Творожная запеканка — нежный, воздушный и низкокалорийный десерт. В состав входит обезжиренный творог, кукурузный крахмал, сахарозаменитель, соль, яйца, творожный сыр. Сверху украшен вишней. Идеально подходит для полезного завтрака!

Кто сказал, что тортики не могут быть полезными? Можете убедиться в этом сами, попробовав торт «Чиа Мэй» с содержанием суперфудов. Бисквит изготавливается без муки — на овсянке с кукурузой и крахмалом, обогащается семенами чиа и амаранта. Вместо крема — творожный сыр, кефир и сахарозаменитель. Прослойка состоит из манго, маракуйи и лимона.

Максимально полезная выпечка — невкусная? Кулинарный дом MOROZOVSKY опровергает эту фразу! Попробуйте и убедитесь сами.

Кстати, пекарня начала сотрудничать с доставкой «Яндекс.Еда» и «Деливери», что очень удобно для покупателей!

Кулинарный дом MOROZOVSKY

Тула, пр. Ленина, 29.

Тел. 8 (4872) 52-02-05 .

График работы:

пн. — пт. с 8.00 до 20.00,

сб. — вс. с 10.00 до 20.00.

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Салон красоты Infinity объявляет войну целлюлиту! Теперь для тулячек доступна новая процедура, которая может помочь избавиться от ненавистной «апельсиновой корки» на теле.

В салоне появился антицеллюлитный вакуумный аппарат частоты RF.

Двойное воздействие на проблемные зоны считается более эффективным. Данный аппарат построен на принципах воздействия на тело человека вакуума и специальных роликов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Радиочастотное воздействие «отвечает» за лифтинг кожи, инициируя процесс омоложения всех ее слоев и расщепления жировых отложений. Благодаря такому воздействию аппарат может помочь избавиться от целлюлита.

В оборудовании есть возможность выбора таких функций:

радиолифтинг — может помочь в решении проблемы увядающей кожи всего тела. Технология задействует биополярную, монополярную и трехполярную частоты для прогрева подкожных тканей.

кавитация — процесс парообразования и последующего схлопывания пузырьков пара с одновременным конденсированием пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами.

микротоковый импульс — метод воздействия на организм при помощи слабых электрических импульсов.

вакуумный процесс — направленное воздействие на тело для достижения косметического эффекта.

Для более заметного эффекта косметологи бьюти-студии Infinity рекомендуют посетить от 10 до 15 процедур.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания для проведения процедуры:

вирусные инфекции,

ряд аутоиммунных заболеваний,

онкология, тяжелые формы гипертонии,

психические расстройства,

золотые нити на указанном участке тела,

тяжелые заболевания неврологического характера,

импланты, штифты, металлические элементы в зоне воздействия,

миома матки,

беременность и лактация,

сахарный диабет и др.

Корректируйте фигуру уже сейчас! Бьюти-студия Infinity приглашает тулячек на процедуры.

Бьюти-студия Infinity

Тула, ул. Оружейная, 2-а

Телефон 8 (953)953−81−16.

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