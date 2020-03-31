Проектное бюро «Монолит»: капитальный ремонт балконов в Туле
Капитальный ремонт балкона – это не обои поклеить, это сложный процесс, требующий высокой квалификации у тех, кто выполняет такие работы. В Туле профессионалом в этой сфере является проектное бюро «Монолит».
Атмосферные осадки, перепады температур и неправильная эксплуатация – всё это может стать причиной разрушения балконной плиты. Защитный слой бетона становится хрупким, слоится и отваливается. Образуются дыры, а по периметру проглядывает арматура. Если своевременно не принять меры, это грозит обернуться утратой плиты. Поэтому важно не откладывать ремонт, а еще лучше, не доводить до такого состояния и защитить балкон заранее. Но куда обращаться, если балкон уже разрушается?
Выполнять работы должны только профессионалы. Вначале необходимо сделать правильный расчет перераспределения нагрузки с плиты на стену дома, а затем силами квалифицированных специалистов воплотить проект на практике, зачастую с применением навыков промышленного альпинизма.
В Туле полный спектр услуг по отделке и ремонту балкона или лоджии может выполнить проектное бюро «Монолит». В отличие от большинства своих конкурентов, «Монолит» занимается не только косметическими, но и капитальными работами. Компания 15 лет трудится в «балконной» сфере и разработала свои собственные методики и технические решения, чем и заслужила хорошую репутацию.
Квалификация и опыт специалистов компании «Монолит» позволит безопасно, в короткие сроки и качественно заменить плиту балкона на любом этаже и остеклить балкон и провести комплексную отделку «под ключ».
Фрагмент отделки балкона «под ключ» в «брежневке» – вместительный встроенный шкаф до потолка, внутренняя отделка ПВХ-вагонкой, устройство освещения на балконе.
Проектное бюро «Монолит» не экономит на качестве. При остеклении используются только современные материалы от ведущих производителей – Provedal, KBE, Rehau, Artek, Slidors.
Еще одно преимущество компании – доступные цены. Полная стоимость зависит от перечня работ, выбранных материалов и дизайна. Цена на остекление балкона начинается от 20 000 рублей.
В проектном бюро «Монолит» предлагают беспроцентную рассрочку на оплату услуг.
Предварительную цену ремонта вы можете узнать, просто позвонив в компанию. Вам предложат различные решения по отделке и остеклению, по каждому варианту расскажут о преимуществах и недостатках. Окончательную стоимость замерщик рассчитает на месте. Кстати, вызов специалиста абсолютно бесплатный.
При необходимости специалисты могут увеличить площадь балкона.
13 причин обратиться в проектное бюро «Монолит»:
- более 15 лет опыт ремонта балконов в Туле и области;
- используются только проверенные, качественные и сертифицированные материалы;
- главный принцип работы компании – доверительное отношение к клиенту. Специалисты сделают всё, чтобы помочь вам в решении конкретных задач и предложить комплексное решение, которое позволит удовлетворить все ваши пожелания;
- выгодные цены, которые не бьют по семейному бюджету. Мастера подскажут, как оптимизировать проект по ремонту, снизить издержки при монтажных работах, закупке и доставке материалов и оборудования;
- бесплатный замер и предварительный выезд мастера;
- скидки, подарки и акции для клиентов;
- 0% рассрочка без участия банков на 12 месяцев – без процентов и переплат;
- работы выполняются быстро и качественно;
- большой выбор стилевых решений и функциональных решений. Эргономичная и эстетичная внутренняя отделка балконов — мечта любой домохозяйки в Туле. ПБ «Монолит» поможет воплотить ее в жизнь. Доверьте внутреннюю отделку балкона профессионалам ПБ «Монолит». Обшивка стен и потолка, настил полов, утепление балкона, электрификация балкона, установка встроенной мебели – таков далеко не полный перечень работ, выполняемых нашей компанией.
- без предоплаты. Оплата производится после выполнения заказа;
- возможность проведения работ в выходные и праздничные дни;
- соблюдение сроков исполнения заказа;
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гарантия на все виды работ.
Тула, ул. Шевченко, 11, оф. 7.
Тел.: 8 (4872) 38-59-57, 8-903-840-59-57.