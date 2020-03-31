Проектное бюро «Монолит»: капитальный ремонт балконов в Туле

Фото предоставлено проектным бюро «Монолит».

Капитальный ремонт балкона – это не обои поклеить, это сложный процесс, требующий высокой квалификации у тех, кто выполняет такие работы. В Туле профессионалом в этой сфере является проектное бюро «Монолит».

Атмосферные осадки, перепады температур и неправильная эксплуатация – всё это может стать причиной разрушения балконной плиты. Защитный слой бетона становится хрупким, слоится и отваливается. Образуются дыры, а по периметру проглядывает арматура. Если своевременно не принять меры, это грозит обернуться утратой плиты. Поэтому важно не откладывать ремонт, а еще лучше, не доводить до такого состояния и защитить балкон заранее. Но куда обращаться, если балкон уже разрушается?

Выполнять работы должны только профессионалы. Вначале необходимо сделать правильный расчет перераспределения нагрузки с плиты на стену дома, а затем силами квалифицированных специалистов воплотить проект на практике, зачастую с применением навыков промышленного альпинизма.

В Туле полный спектр услуг по отделке и ремонту балкона или лоджии может выполнить проектное бюро «Монолит». В отличие от большинства своих конкурентов, «Монолит» занимается не только косметическими, но и капитальными работами. Компания 15 лет трудится в «балконной» сфере и разработала свои собственные методики и технические решения, чем и заслужила хорошую репутацию.

Квалификация и опыт специалистов компании «Монолит» позволит безопасно, в короткие сроки и качественно заменить плиту балкона на любом этаже и остеклить балкон и провести комплексную отделку «под ключ».



Фрагмент отделки балкона «под ключ» в «брежневке» – вместительный встроенный шкаф до потолка, внутренняя отделка ПВХ-вагонкой, устройство освещения на балконе.

Проектное бюро «Монолит» не экономит на качестве. При остеклении используются только современные материалы от ведущих производителей – Provedal, KBE, Rehau, Artek, Slidors.

Еще одно преимущество компании – доступные цены. Полная стоимость зависит от перечня работ, выбранных материалов и дизайна. Цена на остекление балкона начинается от 20 000 рублей.