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Проектное бюро «Монолит»: капитальный ремонт балконов в Туле
Фото предоставлено проектным бюро «Монолит».
Партнерский материал

Проектное бюро «Монолит»: капитальный ремонт балконов в Туле

Капитальный ремонт балкона – это не обои поклеить, это сложный процесс, требующий высокой квалификации у тех, кто выполняет такие работы. В Туле профессионалом в этой сфере является проектное бюро «Монолит».

Атмосферные осадки, перепады температур и неправильная эксплуатация – всё это может стать причиной разрушения балконной плиты. Защитный слой бетона становится хрупким, слоится и отваливается. Образуются дыры, а по периметру проглядывает арматура. Если своевременно не принять меры, это грозит обернуться утратой плиты. Поэтому важно не откладывать ремонт, а еще лучше, не доводить до такого состояния и защитить балкон заранее. Но куда обращаться, если балкон уже разрушается?

Выполнять работы должны только профессионалы. Вначале необходимо сделать правильный расчет перераспределения нагрузки с плиты на стену дома, а затем силами квалифицированных специалистов воплотить проект на практике, зачастую с применением навыков промышленного альпинизма. 

В Туле полный спектр услуг по отделке и ремонту балкона или лоджии может выполнить проектное бюро «Монолит». В отличие от большинства своих конкурентов, «Монолит» занимается не только косметическими, но и капитальными работами. Компания 15 лет трудится в «балконной» сфере и разработала свои собственные методики и технические решения, чем и заслужила хорошую репутацию.

Квалификация и опыт специалистов компании «Монолит» позволит безопасно, в короткие сроки и качественно заменить плиту балкона на любом этаже и остеклить балкон и провести комплексную отделку «под ключ».

 
Фрагмент отделки балкона «под ключ» в «брежневке» – вместительный встроенный шкаф до потолка, внутренняя отделка ПВХ-вагонкой, устройство освещения на балконе.

Проектное бюро «Монолит» не экономит на качестве. При остеклении используются  только современные материалы от ведущих производителей – Provedal, KBE, Rehau, Artek, Slidors.

Еще одно преимущество компании – доступные цены. Полная стоимость зависит от перечня работ, выбранных материалов и дизайна. Цена на остекление балкона начинается от 20 000 рублей.

 

В проектном бюро «Монолит» предлагают беспроцентную рассрочку на оплату услуг.

Предварительную цену ремонта вы можете узнать, просто позвонив в компанию. Вам предложат различные решения по отделке и остеклению, по каждому варианту расскажут о преимуществах и недостатках. Окончательную стоимость замерщик рассчитает на месте. Кстати, вызов специалиста абсолютно бесплатный.

При необходимости специалисты могут увеличить площадь балкона.

13 причин обратиться в проектное бюро «Монолит»:

  • более 15 лет опыт ремонта балконов в Туле и области;
  • используются только проверенные, качественные и сертифицированные материалы;
  • главный принцип работы компании – доверительное отношение к клиенту. Специалисты сделают всё, чтобы помочь вам в решении конкретных задач и предложить комплексное решение, которое позволит удовлетворить все ваши пожелания;
  • выгодные цены, которые не бьют по семейному бюджету. Мастера подскажут, как оптимизировать проект по ремонту, снизить издержки при монтажных работах, закупке и доставке материалов и оборудования;
  • бесплатный замер и предварительный выезд мастера;
  • скидки, подарки и акции для клиентов
  • 0% рассрочка без участия банков на 12 месяцев – без процентов и переплат;
  • работы выполняются быстро и качественно;
  • большой выбор стилевых решений и функциональных решений. Эргономичная и эстетичная внутренняя отделка балконов — мечта любой домохозяйки в Туле. ПБ «Монолит» поможет воплотить ее в жизнь. Доверьте внутреннюю отделку балкона профессионалам ПБ «Монолит». Обшивка стен и потолка, настил полов, утепление балкона, электрификация балкона, установка встроенной мебели – таков далеко не полный перечень работ, выполняемых нашей компанией.
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Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 1
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 2
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 3
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 4
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 5
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 6
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 7
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 8
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 9
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 10
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 11
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 12
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 13
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 14
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 15
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 16
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 17
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 18
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 19
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 20
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 21
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 22
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 23
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 24
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 25
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 26
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 27
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 28
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 29
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 30
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 31
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 32
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 33
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 34
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 35
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 36
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 37
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 38
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 39
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 40
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 41
Проектное бюро «Монолит»: Капитальный ремонт балконов в Туле, Фото: 42
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  • без предоплаты. Оплата производится после выполнения заказа;
  • возможность проведения работ в выходные и праздничные дни;
  • соблюдение сроков исполнения заказа;

  • гарантия на все виды работ.

Тула, ул. Шевченко, 11, оф. 7.

Тел.: 8 (4872) 38-59-57, 8-903-840-59-57.

monolit-pb.ru

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:32 0
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