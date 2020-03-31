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Где провести незабываемую свадьбу в Туле?
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Где провести незабываемую свадьбу в Туле?

Свадьба – день, который меняет судьбу двух влюбленных. Большинство пар стремится создать торжественную атмосферу, которая запомнится на всю жизнь. Myslo подготовил обзор о том, где в Туле можно организовать свадьбу своей мечты.

 

Тула, ул. Советская, 29
8 (4872) 25-55-51
8 (910) 077-05-76 или 8 (910) 077-37-97
sk-royal.ru
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Мечтаете о королевской свадьбе и выездной регистрации? Хотите, чтобы все торжество от официальной церемонии, фотосессии до банкета и размещения гостей на ночь, состоялось в одном месте? Не знаете, где провести незабываемый девичник или мальчишник? Ваш выбор – SK Royal Hotel Tula 5*.

Это современный и бесконечно красивый отель в центре Тулы, в котором можно провести всю свадьбу от начала и до конца.

Почему не только туляки выбирают SK Royal?

1. Выездная регистрация. Превратите церемонию бракосочетания в настоящую изюминку своего мероприятия – проведите ее на открытой террасе с панорамным видом, расположенном на 6-м этаже SK Royal Tula 5*.  Если погода не позволит провести церемонию на улице, есть прекрасная альтернатива – зал с панорамными окнами, через которые открывается вид на центр города.

Регистрация брака в SK Royal Hotel Tula — это официально.  На территории отеля работает официальный кабинет ЗАГС, оформленные паспорта молодожены получают сразу во время церемонии.

Помимо этого вы получите массу бонусов: неограниченное количество гостей, церемонию, которая может длиться более часа, любой сценарий выхода, живую музыку или DJ и, конечно, фуршет. Пока гости наслаждаются фуршетом, счастливые молодожены могут провести фотосессию – интерьеры «Балкона» как нельзя лучше подойдут для этого!

Успейте забронировать свою дату. Цены – от 12 900 рублей. В стоимость входит свадебный декор, фуршет, музыкальное сопровождение и распорядитель на время проведения регистрации.

2. Интерьеры для свадьбы в SK Royal были созданы в европейском стиле. Благодаря этому каждый кадр с вашей свадьбы будет наполнен королевской роскошью.

На время праздника весь отель будет в вашем распоряжении. Создавайте свою фотоисторию в красивом свете и выигрышных ракурсах. При проведении банкета или регистрации брака на территории SK Royal фотосессия бесплатна.

3. Подготовка к церемонии в стильном номере. SK Royal понимает волнительность события и важность подготовиться к нему в спокойной и уютной обстановке. Поэтому совершенно бесплатно при бронировании банкета для торжества предоставляет номер для подготовки.

В нем можно не торопясь собраться и просто поговорить с самыми близкими перед началом церемонии. При желании подготовку к торжеству молодожены могут начать с самого утра в удобное время.

Королевские апартаменты, номер, украшенный лепестками роз, и завтрак от шеф-повара – идеальное начало первого дня медового месяца и супружеской жизни. 

Только месяц, с 1 по 30 апреля, для молодоженов действует уникальное предложение: президентский номер по специальной цене – 15 000 рублей.

При этом можно воспользоваться услугой по раннему заезду и позднему выезду. Приятным бонусом в этом случае будет возможность провести по-королевски утро невесты. Пусть ваше особенное утро будет наполнено только приятными минутами!

Кстати, гостями SK Royal могут стать и молодожены, которые не заказывали банкет в гостинице. Просто укажите при бронировании номера, что вы молодожены, и для вас бесплатно украсят номер лепестками роз.

5. Модная свадьба. Отель — традиционное место для свадебного торжества героинь голливудских фильмов. (Вспомни про «Секс в большом городе», «Войну невест» и десятки других свадебных фильмов.) Фактически, модная свадьба в отеле это модный тренд, который добрался и до нас. Еще одной тенденцией в свадебной индустрии становится выездная регистрация. Будь на пике моды!

6. Шикарный ресторан. В SK Royal безупречная кухня и обслуживание. Шеф-повар всегда готов порадовать как классической кухней, так и авторскими блюдами или подготовить для вас особе меню с персональными пожеланиями. 

В ресторане SK Royal удобно разместится до 100 гостей, а для камерного события есть более уютные залы. Кроме ресторана здесь есть два банкетных зала на 120 и 30 человек. Самые смелые и современные могут выбрать для своего застолья бар CHECK IN, интерьеры которого позволят сыграть свадьбу в стиле лофт.

Какое бы место вы не выбрали, вашу свадьбу будет обслуживать обученный персонал в красивой униформе. 

7. Праздник, на котором можно отдыхать и не думать о мелочах. SK Royal — профессионалы гостеприимства. Ежедневно отель принимает множество гостей, каждому из которых дарит комфорт и отменный сервис, соответствующие высоким стандартам качества. Сотрудники отеля прошли обучение у преподавателя из Национальной академии гостеприимства (Англия). Ваша свадьба здесь пройдёт безупречно!

8. Молодоженам — номер в подарок. При заказе свадебного банкета молодожены получают в подарок украшенный лепестками роз номер в подарок. В качестве комплимента от отеля, шампанское и конфеты ручной  работы от шеф-кондитера в номер новобрачных. По желанию молодоженов подготовку к торжеству можно начинать с самого утра в удобное время (ранний заезд), а утром после свадебного торжества начать с завтрака от шеф-повара, а также позволить себе наслаждаться незабываемыми моментами первого дня медового месяца вплоть до самого вечера (поздний выезд).

9. После свадьбы. Молодые и гости смогут отдохнуть в отеле, насладиться спокойствием и комфортом. Расслабьтесь здесь после месяцев подготовки к свадьбе и важного дня. Для молодоженов — бесплатно, а для их гостей со скидкой — посещение SPA-центра SK Royal. Проведите день как вам захочется. Отель позаботится о вашем комфорте в первое утро и день после свадьбы.

10. Комфортное размещение гостей. На свадьбу в SK Royal вы сможете пригласить родственников и друзей из любых уголков России и зарубежья. Ведь все они смогут комфортно разместиться здесь же, в отеле. Каждому гостю свадьбы SK Royal дарит скидку 20% на проживание! Этот отель имеет необычную форму, благодаря чему можно забронировать номера разной категории и планировки.

Воплощайте свои самые смелые свадебные мечты
в SK Royal Hotel Tula 5*!

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Щёкинское шоссе, 1-а, рядом с телевышкой в Басово.
телефоны: 8-4872-71-02-03, 8-930-899-88-00.

ВКонтакте
Инстаграм: @shartrez.tula
шартрез-тула.рф
 

 

 

Яркий и незабываемый праздник, море музыки и ярких эмоций создаст своим гостям  банкетный зал с изысканным названием «Шартрез». Он находится в Туле в отдельно стоящем здании.

Преимущества банкетного зала «Шартрез»

  • Выездная регистрация 

У «Шартреза» имеется уютный внутренний дворик, в котором можно провести выездную регистрацию, устроить фуршет для гостей в ожидании жениха и невесты, организовать встречу молодых родителями или просто подышать воздухом, сидя на лавочках и качелях.

  • Просторные и стильные интерьеры

В «Шартрезе» можно провести пышную свадьбу любого формата с количество гостей от 20 до 200 человек.

«Шартрез» – это французский ароматный ликёр изумрудно-зелёного цвета, в основе его лежит старинный «рецепт долголетия», который был записан в загадочном манускрипте. Волшебство зеленых оттенков – «Графитовый шёлк» – отразилось в стилистике и чарующих настроениях зала на первом этаже. Здесь с комфортом можно разместить до 80 гостей.

Второй зал светлый и прекрасно подходит для любых торжеств. Здесь возможно собрать до 200 гостей. 

Оба зала прекрасно сочетаются с любыми флористическими композициями. Если необходимо индивидуальное оформление, то заведение предложит услуги декоратора по приемлемой цене.

Если торжество планируется скромное с количеством гостей, например, 20-25 человек, то в будни и воскресенье «Шартрез» готов закрыться и под небольшое торжество.

  • Вариативность меню

В «Шартрез» можно устроить как классическое застолье с русской и европейской кухней, так и вечеринку с фуршетом для мальчишника или девичника. При желании можно создать индивидуальное меню с учетом персональных предпочтений молодоженов. Средний чек на гостя от 1800 рублей.

Вина и другой алкоголь, а также соки, вода, фрукты, сладкое и торт  молодожены могут принести сами. Пробкового сбора в «Шартрезе» нет. 

При бронировании залов в марте – горка шампанского молодожёнам и герб с инициалами и датой в цветовой гамме зала в подарок.

  • Помощь в организации

Подготовка к свадьбе – дело хлопотное. «Шартрез» готов вам помочь выбрать ведущего, диджея и фотографа.

Кстати, при заказе услуг фотографа банкетного зала — подарок фотоальбом.

В каждом зале имеется музыкальное и световое оборудование. Это позволит после завершения работы диджея или ведущего продолжить веселье и танцы, а не сидеть в тишине. Музыкальное сопровождение будет приятным бонусом от ресторана.

 

  • Бесплатная парковка гостей

К услугам гостей – большая бесплатная парковка.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:40 0
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