Где провести незабываемую свадьбу в Туле?

Свадьба – день, который меняет судьбу двух влюбленных. Большинство пар стремится создать торжественную атмосферу, которая запомнится на всю жизнь. Myslo подготовил обзор о том, где в Туле можно организовать свадьбу своей мечты.

Тула, ул. Советская, 29

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Мечтаете о королевской свадьбе и выездной регистрации? Хотите, чтобы все торжество от официальной церемонии, фотосессии до банкета и размещения гостей на ночь, состоялось в одном месте? Не знаете, где провести незабываемый девичник или мальчишник? Ваш выбор – SK Royal Hotel Tula 5*.

Это современный и бесконечно красивый отель в центре Тулы, в котором можно провести всю свадьбу от начала и до конца.

Почему не только туляки выбирают SK Royal?

1. Выездная регистрация. Превратите церемонию бракосочетания в настоящую изюминку своего мероприятия – проведите ее на открытой террасе с панорамным видом, расположенном на 6-м этаже SK Royal Tula 5*. Если погода не позволит провести церемонию на улице, есть прекрасная альтернатива – зал с панорамными окнами, через которые открывается вид на центр города.

Регистрация брака в SK Royal Hotel Tula — это официально. На территории отеля работает официальный кабинет ЗАГС, оформленные паспорта молодожены получают сразу во время церемонии.

Помимо этого вы получите массу бонусов: неограниченное количество гостей, церемонию, которая может длиться более часа, любой сценарий выхода, живую музыку или DJ и, конечно, фуршет. Пока гости наслаждаются фуршетом, счастливые молодожены могут провести фотосессию – интерьеры «Балкона» как нельзя лучше подойдут для этого!

Успейте забронировать свою дату. Цены – от 12 900 рублей. В стоимость входит свадебный декор, фуршет, музыкальное сопровождение и распорядитель на время проведения регистрации.

2. Интерьеры для свадьбы в SK Royal были созданы в европейском стиле. Благодаря этому каждый кадр с вашей свадьбы будет наполнен королевской роскошью.

На время праздника весь отель будет в вашем распоряжении. Создавайте свою фотоисторию в красивом свете и выигрышных ракурсах. При проведении банкета или регистрации брака на территории SK Royal фотосессия бесплатна.

3. Подготовка к церемонии в стильном номере. SK Royal понимает волнительность события и важность подготовиться к нему в спокойной и уютной обстановке. Поэтому совершенно бесплатно при бронировании банкета для торжества предоставляет номер для подготовки.

В нем можно не торопясь собраться и просто поговорить с самыми близкими перед началом церемонии. При желании подготовку к торжеству молодожены могут начать с самого утра в удобное время.

Королевские апартаменты, номер, украшенный лепестками роз, и завтрак от шеф-повара – идеальное начало первого дня медового месяца и супружеской жизни.

Только месяц, с 1 по 30 апреля, для молодоженов действует уникальное предложение: президентский номер по специальной цене – 15 000 рублей.

При этом можно воспользоваться услугой по раннему заезду и позднему выезду. Приятным бонусом в этом случае будет возможность провести по-королевски утро невесты. Пусть ваше особенное утро будет наполнено только приятными минутами!

Кстати, гостями SK Royal могут стать и молодожены, которые не заказывали банкет в гостинице. Просто укажите при бронировании номера, что вы молодожены, и для вас бесплатно украсят номер лепестками роз.

5. Модная свадьба. Отель — традиционное место для свадебного торжества героинь голливудских фильмов. (Вспомни про «Секс в большом городе», «Войну невест» и десятки других свадебных фильмов.) Фактически, модная свадьба в отеле это модный тренд, который добрался и до нас. Еще одной тенденцией в свадебной индустрии становится выездная регистрация. Будь на пике моды!

6. Шикарный ресторан. В SK Royal безупречная кухня и обслуживание. Шеф-повар всегда готов порадовать как классической кухней, так и авторскими блюдами или подготовить для вас особе меню с персональными пожеланиями.

В ресторане SK Royal удобно разместится до 100 гостей, а для камерного события есть более уютные залы. Кроме ресторана здесь есть два банкетных зала на 120 и 30 человек. Самые смелые и современные могут выбрать для своего застолья бар CHECK IN, интерьеры которого позволят сыграть свадьбу в стиле лофт.

Какое бы место вы не выбрали, вашу свадьбу будет обслуживать обученный персонал в красивой униформе.

7. Праздник, на котором можно отдыхать и не думать о мелочах. SK Royal — профессионалы гостеприимства. Ежедневно отель принимает множество гостей, каждому из которых дарит комфорт и отменный сервис, соответствующие высоким стандартам качества. Сотрудники отеля прошли обучение у преподавателя из Национальной академии гостеприимства (Англия). Ваша свадьба здесь пройдёт безупречно!

8. Молодоженам — номер в подарок. При заказе свадебного банкета молодожены получают в подарок украшенный лепестками роз номер в подарок. В качестве комплимента от отеля, шампанское и конфеты ручной работы от шеф-кондитера в номер новобрачных. По желанию молодоженов подготовку к торжеству можно начинать с самого утра в удобное время (ранний заезд), а утром после свадебного торжества начать с завтрака от шеф-повара, а также позволить себе наслаждаться незабываемыми моментами первого дня медового месяца вплоть до самого вечера (поздний выезд).

9. После свадьбы. Молодые и гости смогут отдохнуть в отеле, насладиться спокойствием и комфортом. Расслабьтесь здесь после месяцев подготовки к свадьбе и важного дня. Для молодоженов — бесплатно, а для их гостей со скидкой — посещение SPA-центра SK Royal. Проведите день как вам захочется. Отель позаботится о вашем комфорте в первое утро и день после свадьбы.

10. Комфортное размещение гостей. На свадьбу в SK Royal вы сможете пригласить родственников и друзей из любых уголков России и зарубежья. Ведь все они смогут комфортно разместиться здесь же, в отеле. Каждому гостю свадьбы SK Royal дарит скидку 20% на проживание! Этот отель имеет необычную форму, благодаря чему можно забронировать номера разной категории и планировки.

Воплощайте свои самые смелые свадебные мечты

в SK Royal Hotel Tula 5*!

Щёкинское шоссе, 1-а, рядом с телевышкой в Басово.