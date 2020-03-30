ЛучшеДома: cлужбы доставки, которые вкусно накормят вас даже во время карантина

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Самоизоляция – не повод отказываться от вкусной еды! Мы собрали для вас обзор ресторанов, которые позволят вам лакомиться, не выходя из дома.

Ресторан-сыроварня Genatsvale Georgia

Семейная пиццерия «ПиццаФабрика»

Суши-бар «Шиитаке»

Интернет-гипермаркет 71zakaz.ru

Настоящие хинкали с пряной мясной начинкой и наваристым бульоном, нежные хачапури и ароматный шашлык с пикантными соусами – то что нужно, чтобы по-настоящему насладиться грузинской кухней. И для этого даже не надо никуда идти – просто сделайте заказ в Genatsvale и наслаждайтесь!

Хинкали — визитная карточка грузинской кухни. И в Genatsvale его готовят повара высокого класса по аутентичным рецептам и только из свежих и качественных продуктов.

Ещё одно национальное грузинское блюдо — хачапури — ароматная сырная лодочка с желтком и сливочным маслом родом из славной Аджарии.

Также в Genatsvale приготовят вкуснейший чкмерули — это невероятное блюдо из цыплёнка в соусе из сливок, сливочного масла, кинзы, чеснока и специй обжаривается в традиционной кеци.

Всё это и многое другое, в том числе бизнес-ланчи, вы можете заказать домой по телефону 70-20-40 или в мобильном приложении ресторана. Меню доступно по ссылке.

Время работы службы доставки: с 11.00 до 23.00 ежедневно.

Сейчас в Genatsvale действует акция: при оформлении доставки скидка 10%.

При заказе от 700 рублей — доставка бесплатная!

При самовывозе скидка 30% на все меню.

Тула, Красноармейский пр., 7-б.

Тел. 70-20-40.

genatsvale-group.ru

«ПиццаФабрика» — это семейная пиццерия крупной федеральной сети. Компания дарит своим клиентам возможность устроить маленький праздник каждый день с 2011 года. Завоевать доверие любителей вкусной еды по всей стране помогли постоянный контроль качества, слаженная работа команды, грамотное руководство и собственная система автоматизации.

В меню заведения больше 30 пицц с разными начинками. Вы можете выбрать традиционную пиццу или римскую, стандартную или большую для компании и даже пиццу из двух половинок.

В «ПиццаФабрике» вы также можете насладиться роллами, вок, пиццароллами, пастами, супами, салатами, десертами. Вкусное удовольствие всем и сразу!

На первое место «ПиццаФабрика» ставит высокое качество. Здесь для ваших блюд выбирают только натуральные продукты, лучшее оборудование и отличных специалистов. А держать качество на высоком уровне позволяет автоматизация многих процессов производства. Результат — вы всегда получаете вкусную пиццу без подгоревших краев и непропеченной сердцевины!

В «ПиццаФабрике» учтут все ваши вкусовые пристрастия. На сайте пиццафабрика.рф и в мобильном приложении доступен сервис конструктора пиццы, роллов и вок. Вы можете изменить состав и добавить любимые ингредиенты, чтобы блюдо максимально соответствовало вашим вкусам.

В кафе есть удобная бесплатная и быстрая доставка горячих блюд до вашего дома и офиса от 30 минут.

И всё это время вы можете следить за выполнением заказа. На сайте заведения есть трансляция кухни онлайн. Она становится доступна в тот момент, когда повар начинает готовить именно ваш заказ, так что вы будете видеть, как делают конкретно вашу пиццу.

А затем, кликнув кнопку «Отследить курьера» на этапе доставки, и в реальном времени видеть, где находится курьер.

За каждый заказ в «ПиццаФабрике» вы получите бонусные баллы, которые можно потратить на будущие покупки. Участвовать в программе могут только авторизованные пользователи. Чтобы зарегистрироваться, создайте заказ на сайте, через приложение или через оператора. В течение пяти минут на ваш мобильный номер придет сообщение с данными для входа в личный кабинет, а на счет будут начислены бонусы. 1 бонус = 1 рубль. Бонусами можно списать до 20% от стоимости заказа.

Приглашайте друзей и получайте 1000 пиццарублей на будущие заказы! А ваших друзей мы порадуем приятным подарком.

Тула, ул. Советская, 54.

Тел. 8-800-5-500-600.

пиццафабрика.рф

Суши-бар «Шиитаке» – это разнообразие невероятно вкусной азиатской еды. В меню много традиционных позиций: роллы (запеченные, горячие, сладкие, традиционные), суши и гунканы, лапша-вок, супы и салаты японской, китайской и паназиатской кухни. Но помимо этого здесь вы познакомитесь с уникальными и разнообразными авторскими блюдами.

Например, «Запеченный гункан сет»

Состав: запеченые гунканы: с лососем, с тунцом, с угрем, с крабом, с креветкой. В набор входит пять штук. Цена: 313 рублей.

WOK «Морской волк»

Состав: микс овощей, нежный лосось, креветки, мидии и устричный соус.

Лапша на выбор: удон, соба, рамен или рис. Цена: 367 рублей.

Фитнес-сет

По выгодной цене «Шиитаке» предлагает попробовать большие и сытные сеты. На фото — фитнес-сет. Состав: ролл с лососем, угрем, тунцом, креветкой, крабом, огурцом. В порции 48 штук, это 860 граммов. Стоит всего 635 рублей.

Еще больше блюд ищите на сайте суши-бара.

Одно из приятных отличий «Шиитаке» от других заведений – фирменные соусы. Их к роллам, суши и другим блюдам повара готовят сами из натуральных продуктов: белого вина, меда и овощей-гриль. Благодаря этим пряным ноткам блюдо приобретает по-настоящему неповторимый вкус!

В «Шиитаке» также представлен большой выбор вкуснейшей пиццы. Нежное тесто, хороший сыр и соус и много начинки – это то, что вам нужно!

Кстати, при заказе двух пицц третью вы получаете в подарок!

«Шиитаке» работает только на доставку, так что здесь этому сервису уделено особенно большое внимание. Доставка блюд производится быстро, в специальных термосумках, чтобы вы наслаждались вкусом и свежестью только что приготовленных блюд.

Режим работы доставки: с воскресенья по четверг – с 11.00 до 23.00, в пятницу и субботу – с 11.00 до 01.00. Сделать заказ можно по телефону, на сайте или в мобильном приложении. Блюда по всей Туле доставят вам бесплатно при заказе от 600 рублей.

«Шиитаке» любит баловать клиентов скидками и подарками. Если вы планируете самостоятельно забрать заказ, то вас ждет скидка 30% на суши и роллы.

А тех, кто подписан на аккаунты суши-бара в социальных сетях, каждый день ждет сюрприз.

В Instagram-аккаунте «Шиитаке» каждый день появляются новые коды на скидку или подарок к заказу.

Тула, ул. Михеева, 31.

Тел. 51-60-71.

sushi-tula.ru

Врачи советуют как можно меньше выходить из дома, в том числе в магазин. Для этого как раз и работает интернет-гипермаркет 71zakaz.ru. Здесь можно заказать самые различные товары.

В наличии более 12 тысяч наименований. В 71zakaz.ru вы найдете продукты питания, включая фермерские, от мяса и рыбы до кондитерских изделий и свежего хлеба; любые безалкогольные напитки, воду, чай, кофе; различные средства для стирки и уборки, товары для дома; косметические и гигиенические средства от шампуней до парфюма, товары для детей, зоотовары и многое другое.

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При этом вы можете быть уверены в качестве и свежести продуктов. Их вы можете проверить во время приезда курьера с заказом. В компании отводится достаточно времени на каждого клиента, чтобы вы спокойно осмотрели все упаковки и убедились, что все в порядке.

Доставка по Туле осуществляется бесплатно при заказе от 1000 руб. Стоимость доставки продуктов по области рассчитывается индивидуально.

В интернет-гипермаркете сделали всё возможное, чтобы процедура заказа нужных товаров стала наиболее простой и удобной. Сделать заказ можно на сайте 71zakaz.ru, по электронной почте sale@71zakaz.ru или по тел. 8 (950) 903-38-83 можно выбрать и заказать нужное в любом количестве.

Заказы принимаются и обрабатываются ежедневно с 9.00 до 21.00 в течение часа с момента поступления, а выполняются с понедельника по пятницу. Если вы сделали заказ позже 21.00, то его обработают не позднее 11.00. После этого с вами свяжется администратор для уточнения деталей.

Пошаговый алгоритм можно найти на сайте 71zakaz.ru. В интернет-гипермаркете доверяют покупателям, поэтому полная предварительная оплата заказа необязательна. Вы можете расплатиться за покупки при получении. Принимаются наличные, банковские карты и электронные платежи через мобильный банк.

Всех, кто впервые оформляет покупку, ждет приятный бонус — 8% скидка на первый заказ.

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