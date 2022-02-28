Пособия и выплаты: как в Тульской области помогают семьям с двумя детьми
Расскажем о помощи, которая положена семьям с двумя детьми, а также о том, где можно узнать о видах такой помощи.
Тулячка Яна Ильина — мама двух детей. Старшему Кириллу 7 лет, а маленькой Алёне еще нет двух лет. Семья Яны состоит на учете в Управлении соцзащиты как малоимущая и получает несколько пособий.
Яна Ильина
- Как узнать, какие пособия тебе положены? В интернете очень много лишних, противоречивых, неактуальных сведений. Сроки действия некоторых справок часто меняются, полного перечня возможных пособий для меня я не нашла, — рассказывает Яна. — В итоге оформляла всё через МФЦ, очно. Просто потому что не знала, где могу получить исчерпывающую информацию, и не могла оформить выплаты удаленно. Хотела бы узнать официальный, постоянный канал, где можно получать актуальную информацию о пособиях и выплатах.
Где узнать о пособиях?
Об этом Myslo рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко.
Анна Домченко
- В этом году по поручению губернатора Алексея Дюмина Тульская область вошла в пилотный федеральный проект «Репродуктивное здоровье». Он объединил социальную сферу и здравоохранение: развивается индивидуальное сопровождение беременных женщин и комплексное сопровождение семей с детьми.
Многие выплаты теперь можно оформить не выходя из дома.
Чтобы улучшить навигацию для туляков, создано несколько удобных сервисов. Это и «Госуслуги71», и «Навигатор социальных услуг», линия 129. Главная точка взаимодействия — проект «Мой семейный центр».
Меры соцподдержки, назначаемые при рождении второго ребенка, реализуются в рамках госпрограммы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», а также регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
Как подать заявление
Услуги можно оформить дистанционно на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru в разделе «Социальное обеспечение», на региональном портале www.gosuslugi71.ru или при личном обращении в МФЦ. Пакет документов минимален за счёт использования в социальной защите электронного межведомственного взаимодействия; по ряду выплат достаточно одного заявления.
Проект «Мой семейный центр»
Проект обеспечивает комфортную навигацию семьям с детьми при получении услуг и имеет офисы в 26 муниципальных образованиях региона. «Мой семейный центр» объединяет в одно целое работу специалистов отделений помощи семье и детям государственных учреждений, функционирующих в каждом муниципальном образовании.
Семьям с детьми доступно бесплатное юридическое, психологическое, социальное сопровождение, в рамках которого в том числе оказывается помощь в решении жилищных проблем, семейно-бытовых споров, назначении мер социальной поддержки, осуществляется поиск решений по выходу из трудной жизненной ситуации.
В отделении «Моего семейного центра» заявители могут получить личную консультацию. Если дома нет компьютера или интернета, туляки могут воспользоваться им в офисе: получить консультацию, вместе со специалистом оформить поддержку и научиться пользоваться всеми сервисами самостоятельно.
Посещение Центров удобно: на входах работают администраторы, есть игровые уголки, где можно оставить ребенка на время пребывания в центре.
Линия 129
Для получения дополнительной информации о региональных выплатах, консультативной, психологической, юридической и иной помощи можно обратиться в «Мой семейный центр» по единому номеру 129.
Здесь можно быстро получить разъяснения по своей льготной категории, пообщаться с оператором вживую, получить ответы на вопросы, узнать, какие выплаты появились на сегодняшний день и какие документы понадобятся.
Диспетчер проконсультирует по телефону, при необходимости переключит на профильного специалиста. Если для разрешения вопроса требуется очная консультация с предоставлением документов, диспетчер записывает гражданина на личный прием к профильному специалисту.
График приема звонков: понедельник — пятница с 8.00 до 20.00. Звонить на линию 129 можно с любого номера — мобильного или стационарного. Звонок бесплатный.
А если онлайн?
Онлайн-сервисы помогают дистанционно определиться с видами и размерами мер поддержки.
Для семей, которые планируют рождение ребенка, на портале «Госуслуги71» создан «Калькулятор расчета пособий беременной женщине». Он доступен только зарегистрированным пользователям. Для получения точного расчета необходимо заполнить анкету и ответить на ряд вопросов. После предоставления всех ответов заявитель увидит общую сумму, которая ему положена. Расчет произойдет автоматически.
Второй сервис «Навигатор социальных услуг» размещен на главной странице сайта Управления социальной защиты населения Тульской области: здесь.
Здесь представлена информация не только о выплатах семьям с детьми, но и для всех остальных категорий туляков. В каждом разделе — подробные разъяснения о способе оформления выплаты, законодательной базе, сумме, документах, необходимых для получения услуги.
справка
Все выплаты для семей с двумя детьми
Единовременные выплаты при рождении второго ребенка:
13 701,83 руб. — областное единовременное пособие семьям при рождении второго ребенка (без учета дохода семьи).
13 881,68 руб. — областное единовременное пособие. Назначается беременным, вставшим на учет до 12 недель беременности в медорганизации региона и прошедшим дородовую диагностику нарушений развития ребенка в 1 и 2 триместрах беременности.
27 770,86 руб. — областное единовременное пособие семье, в которой один из родителей — студент очной формы ссуза или вуза.
2 500,00 руб. — единовременная выплата при рождении ребенка в МО город Тула (один из родителей постоянно зарегистрирован в Туле).
693 144,10 руб. — федеральный маткапитал при рождении второго ребенка с 2020 года, если не получен маткапитал на первого.
168 616,20 руб. — федеральный маткапитал при рождении второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого.
Федеральный маткапитал предоставляется Пенсионным фондом РФ (8−800−600−03−81).
Ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка:
3000 руб. — ежемесячная выплата на второго ребенка от 1,5 до 3 лет. Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход за три последних месяца не превышает величину прожиточного минимума (12 401 руб.).
4000 руб. — ежемесячная выплата на ребенка с рождения до 3 лет в студенческой семье (при среднедушевом доходе семьи ниже ВПМ).
439,37 руб. — ежемесячное пособие на ребенка семьям, в которых среднедушевой доход за три последних месяца не превышает ВПМ на душу населения. Пособие одинокой матери выше — 878,72 руб.
493,67 руб. (дети до 1 года), 430,02 руб. (дети от 2 до 3 лет) — ежемесячная компенсация на питание. Предоставляется гражданам с детьми до 3 лет, проживающим на территории, не подвергшейся загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Среднедушевой доход семьи за 3 месяца не превышает ВПМ.
740,36 руб. — ежемесячная компенсация на питание беременным и кормящим матерям. Предоставляется беременным на сроке не менее 28 недель, состоящим на учете в медорганизациях региона, кормящим матерям — в течение 6 мес. после родов. Среднедушевой доход семьи за три месяца не должен превышать 1 ВПМ.
6014,50 руб., 9021,75 руб., 12 029,00 руб. — ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно. Среднедушевой доход семьи за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не должен превышать 1 ВПМ. Размер выплаты зависит от дохода семьи.
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