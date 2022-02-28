Пособия и выплаты: как в Тульской области помогают семьям с двумя детьми

Расскажем о помощи, которая положена семьям с двумя детьми, а также о том, где можно узнать о видах такой помощи.

Тулячка Яна Ильина — мама двух детей. Старшему Кириллу 7 лет, а маленькой Алёне еще нет двух лет. Семья Яны состоит на учете в Управлении соцзащиты как малоимущая и получает несколько пособий.



Яна Ильина

- Как узнать, какие пособия тебе положены? В интернете очень много лишних, противоречивых, неактуальных сведений. Сроки действия некоторых справок часто меняются, полного перечня возможных пособий для меня я не нашла, — рассказывает Яна. — В итоге оформляла всё через МФЦ, очно. Просто потому что не знала, где могу получить исчерпывающую информацию, и не могла оформить выплаты удаленно. Хотела бы узнать официальный, постоянный канал, где можно получать актуальную информацию о пособиях и выплатах.

Где узнать о пособиях?

Об этом Myslo рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко.



Анна Домченко

- В этом году по поручению губернатора Алексея Дюмина Тульская область вошла в пилотный федеральный проект «Репродуктивное здоровье». Он объединил социальную сферу и здравоохранение: развивается индивидуальное сопровождение беременных женщин и комплексное сопровождение семей с детьми.

Многие выплаты теперь можно оформить не выходя из дома.

Чтобы улучшить навигацию для туляков, создано несколько удобных сервисов. Это и «Госуслуги71», и «Навигатор социальных услуг», линия 129. Главная точка взаимодействия — проект «Мой семейный центр».

Меры соцподдержки, назначаемые при рождении второго ребенка, реализуются в рамках госпрограммы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», а также регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Как подать заявление

Услуги можно оформить дистанционно на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru в разделе «Социальное обеспечение», на региональном портале www.gosuslugi71.ru или при личном обращении в МФЦ. Пакет документов минимален за счёт использования в социальной защите электронного межведомственного взаимодействия; по ряду выплат достаточно одного заявления.

Проект «Мой семейный центр»

Проект обеспечивает комфортную навигацию семьям с детьми при получении услуг и имеет офисы в 26 муниципальных образованиях региона. «Мой семейный центр» объединяет в одно целое работу специалистов отделений помощи семье и детям государственных учреждений, функционирующих в каждом муниципальном образовании.

Семьям с детьми доступно бесплатное юридическое, психологическое, социальное сопровождение, в рамках которого в том числе оказывается помощь в решении жилищных проблем, семейно-бытовых споров, назначении мер социальной поддержки, осуществляется поиск решений по выходу из трудной жизненной ситуации.

В отделении «Моего семейного центра» заявители могут получить личную консультацию. Если дома нет компьютера или интернета, туляки могут воспользоваться им в офисе: получить консультацию, вместе со специалистом оформить поддержку и научиться пользоваться всеми сервисами самостоятельно.

Посещение Центров удобно: на входах работают администраторы, есть игровые уголки, где можно оставить ребенка на время пребывания в центре.

Линия 129

Для получения дополнительной информации о региональных выплатах, консультативной, психологической, юридической и иной помощи можно обратиться в «Мой семейный центр» по единому номеру 129.

Здесь можно быстро получить разъяснения по своей льготной категории, пообщаться с оператором вживую, получить ответы на вопросы, узнать, какие выплаты появились на сегодняшний день и какие документы понадобятся.

Диспетчер проконсультирует по телефону, при необходимости переключит на профильного специалиста. Если для разрешения вопроса требуется очная консультация с предоставлением документов, диспетчер записывает гражданина на личный прием к профильному специалисту.

График приема звонков: понедельник — пятница с 8.00 до 20.00. Звонить на линию 129 можно с любого номера — мобильного или стационарного. Звонок бесплатный.

А если онлайн?

Онлайн-сервисы помогают дистанционно определиться с видами и размерами мер поддержки.

Для семей, которые планируют рождение ребенка, на портале «Госуслуги71» создан « Калькулятор расчета пособий беременной женщине ». Он доступен только зарегистрированным пользователям. Для получения точного расчета необходимо заполнить анкету и ответить на ряд вопросов. После предоставления всех ответов заявитель увидит общую сумму, которая ему положена. Расчет произойдет автоматически.

Второй сервис «Навигатор социальных услуг» размещен на главной странице сайта Управления социальной защиты населения Тульской области: здесь

Здесь представлена информация не только о выплатах семьям с детьми, но и для всех остальных категорий туляков. В каждом разделе — подробные разъяснения о способе оформления выплаты, законодательной базе, сумме, документах, необходимых для получения услуги.