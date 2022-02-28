До новой квартиры – всего один звонок

Руководитель отдела новостроек АН «Единая служба недвижимости» Денис Демидов рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру, какие районы Тулы самые перспективные и др.

– Денис, какие требования к новостройкам сегодня предъявляют покупатели? Что важно при покупке?

– На конечный выбор потребителя влияет множество факторов, среди которых стоимость объекта недвижимости, расположение жилого комплекса и наличие развитой инфраструктуры, качество отделки, эргономичность и удобство планировки, сроки сдачи. В некоторых случаях для принятия решения в пользу того или иного ЖК достаточно нескольких из перечисленных моментов, но иногда важна совокупность всех факторов.

– Какие районы в Туле Вы считаете самыми перспективными для жизни?

– В настоящее время ведется активная застройка областного центра, при этом на сегодняшний день самым популярным районом у застройщиков является Привокзальный городской округ. Однако не отстают от него Зареченский и Пролетарский округа, где в ближайшее время начнется строительство новых проектов – очень интересных!

– Жильё значительно выросло в цене, и ставка по ипотеке повысилась. Какие возможности сэкономить при покупке остались?

– Два основных фактора, – цена и банковская ставка, безусловно оказывают определенное влияние на покупателя. Однако помочь клиенту сэкономить на покупке квартиры – наша задача как профессионалов.

Например, возможно приобретение квартиры в рассрочку от застройщика на 1 год, внеся всего лишь 15% от её стоимости. На оставшуюся часть клиент может оформить ипотеку через год, при этом существенно сэкономив, не платя этот период как основной долг, так и банковские проценты. Выгода для клиента очевидна, поскольку стоимость жилья за этот год однозначно возрастёт!

Кроме того, некоторые застройщики предлагают субсидированную ипотечную ставку на свои объекты, и при выборе данного варианта покупки клиент также может ощутить для себя выгоду. Периодически застройщиками проводятся различные акционные предложения, которые подчас не выходят в широкую аудиторию, а мы о них знаем – и значит, наши клиенты могут сэкономить при покупке.

– В чем преимущество для клиента, обратившегося к вам?

– АН «Единая служба недвижимости» сотрудничает со всеми крупнейшими застройщиками нашего региона. Мы тщательно подходим к заключению официальных партнёрских договоров, дабы исключить риски как для наших клиентов, так и репутационные риски для компании.

Ежемесячно десятки семей становятся счастливыми обладателями квартир в новых современных жилых комплексах Тулы благодаря профессиональной работе огромной команды специалистов нашего агентства и отлаженному партнёрскому взаимодействию с застройщиками.

Обратившись в ЕСН, клиент может приобрести квартиру не только в новостройках Тулы, но и в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крас-нодарском крае, Рязани.

Специалист нашей компании в рамках одной встречи с клиентом в офисе:

объективно расскажет о каждом жилом комплексе;

даст независимую оценку застройщика;

предложит максимальное количество вариантов, подходящих клиенту по параметрам;

проведёт сравнительный анализ предложений и их преимуществ на фоне друг друга, в том числе по соотношению цена – качество.

Благодаря широкой линейке квартир на первичном рынке наши клиенты гарантированно выберут для себя лучшую квартиру для жизни или инвестиций.

– Если человек твёрдо решился на покупку и у него есть финансы (наличные, одобренная ипотека), как быстро можно провести сделку?

– В компании зарегистрирован абсолютный рекорд от звонка клиента в офис до выхода на сделку – 1 час! Принадлежит он специалисту Олесе Бубновой.

– Какой прогноз Вы можете дать по ценам и ставкам на этот год? Стоит ждать какого-то лучшего момента или надо брать квартиру сейчас?

– Рост ключевой ставки ЦБ РФ постепенно делает ипотеку дороже, ежемесячный платеж по ипотеке растет. Известно, что ЦБ еще не завершил цикл поднятия ключевой ставки, и на ближайшем своем заседании, скорее всего, снова повысит ставку. А это означает, что и ипотечная ставка не остановится на сегодняшнем уровне.

И сейчас вырисовывается такая ситуация, при которой и цены вроде высокие, и ипотека уже не с хорошим процентом. Но при этом кто-то еще пытается реализовать ранее одобренную ипотеку, а кто-то хочет купить квартиру сейчас, пока ипотечный процент не вырос еще сильнее. И, на мой взгляд, это правильное решение! Цены на недвижимость на первичном рынке будут расти и дальше. Поэтому покупка квартиры сейчас, даже с учётом процентной ставки, всё равно окажется выгодной сделкой.

В недалекой перспективе ситуация на финансовом рынке стабилизируется, и как показывает практика, ипотечные ставки снизятся. Клиент сможет рефинансировать свой кредит на более выгодных условиях, в то время как цены на недвижимость за этот период ещё вырастут.

– Знаю, что среди Ваших клиентов немало инвесторов. Насколько прибыльны вложения в недвижимость сегодня?

– Инвестиции в недвижимость всегда являлись лучшим способом пассивного дохода и гарантированного сбережения финансов, независимо от ситуации на финансовом рынке. Задача каждого специалиста ЕСН – найти самый интересный и перспективный с инвестиционной точки зрения вариант для клиента. Мы предоставляем инвестору детальный расчет трех вариантов покупки: наличные средства, рассрочка и ипотечная сделка, и рассказываем о доходности в процентах и абсолютных цифрах, а также нюансах каждого из них.

– Чем лично Вас привлекает и увлекает работа с новостройками?

– Новостройки – это моя любовь с первого взгляда, с первых дней работы в компании. Ведь как говорят: «Хорошая квартира – как привлекательная девушка. Либо у неё уже много чего было, и всё это мы никогда не узнаем. Либо она – новостройка!».

Каждый новый проект на первичном рынке – это новый уровень, новая высота, новый стиль. Высокая конкуренция застройщиков и требовательность покупателя рождает уникальные планировочные решения, необычную и современную архитектуру, современные дворовые пространства, создавая при этом целый моногород внутри города. Благодаря новостройкам облик Тулы меняется с каждым годом!

Денис Демидов, руководитель отдела новостроек АН «Единая служба недвижимости».

В ЕСН работает с 2017 года, пришел из правоохранительных органов. Работу

в компании начинал рядовым специалистом.

С 2018 года – руководитель отдела продаж, с 2019 возглавляет отдел новостроек.

Считает, что любой успех начинается с личных побед над собой – над ленью, страхом, неуверенностью.

Тула, пр-т Ленина, 77, эт. 3, оф. 303

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