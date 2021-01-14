Предсказания на 2021 год по славянскому тотемному годослову

После сложного года Паука должен наступить более яркий и деятельный период. Как в пословице: «Не будь петуха, разве утро настанет?»

По славянскому годослову до середины марта продолжит «работу» Прядущий Мизгирь, а 20 марта вступит в свои права Кричащий Петух – тотемное животное 2021 года.

У древних славян петух считался священным. Он ассоциировался с Солнцем. Эта бойкая и смелая птица своим пением разгоняла темноту и нечисть. Гребешок петуха – оберег от всех напастей, и именно петуха первым запускали в новую избу, чтобы дом был полной чашей.

Посмотрите, какие годы выпадают на этого самого Кричащего Петуха: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005 и, наконец, 2021. И кричит он не просто так, его предназначение – будить окружающих, призывая очнуться, осмотреться, задуматься и, если не взяться тотчас за перемены, то хотя бы осознать, как и для чего мы живем.

Готовясь к встрече нового, 2021 года, лучше забыть про старые обиды и настроиться на доброе и хорошее. Нужно верить в то, что год станет очень удачным. А тотем сделает всё, чтобы так и было.

Темный Сох (Лось)

1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008

Темный Сох – настоящий «вечный двигатель», гордый, честолюбивый, никогда не удовлетворяющийся достигнутым. Родившемуся под этим тотемом нужно быть очень смелым и уверенным в себе, тогда в год Кричащего Петуха его ждет удача. Период станет успешным как в карьерном, так и в финансовом плане. Дерзайте! Соглашайтесь на предложения руководства, не бойтесь проявлять инициативу. Это поможет вам реализовать свои самые смелые задумки. В общем, прочь сомнения, и всё обязательно получится.

Жалящий Шершень (Оса)

1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009

Люди-Шершни обладают высоким интеллектом, сильной интуицией, целеустремленностью и всегда знают, что им делать и к чему стремиться. Предстоящий год обещает быть насыщенным на события и в то же время непростым. Способность чувствовать людей пригодится вам сейчас как никогда. Не доверяйте тем, кто клянется вам в своей верности и плетет словеса, будьте реалистами. И делайте то, что считаете для себя нужным здесь и сейчас. Расслабляться не стоит – впереди еще масса нереализованных проектов и планов.

Притаившийся Лют (Волк)

1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Несмотря на всю свою силу и отвагу, это животные с чутким и добрым сердцем. Нельзя сказать, что в 2021 году Волкам повезет просто так. Чтобы добиться желаемых результатов, Петух советует вам поработать над собой. Вы смелы, бесстрашны, готовы примчаться на помощь в любой ситуации, однако вашей добротой могут воспользоваться в своих целях. Учитесь чувствовать ложь, не будьте наивны. Чуть больше практичности, предусмотрительности, и жизнь в этом году изменится удивительным образом.

Огненная Векша (Белка)

1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

Белкам свойственны поразительная скорость реакции и умение приспособиться к любым обстоятельствам. Происходящие в жизни перемены редко выводят их из состояния равновесия. Всё схватывать на лету – именно это качество поможет вам поймать удачу за хвост. Можно кратко сказать: год ваш! Именно ловкость и предприимчивость помогут Белкам добиться многого в 2021 году. Однако перемены всегда становятся стрессом, который не проходит бесследно для здоровья. Немного покоя вам не повредит.

Жемчужная Щука

1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Рожденные под покровительством этого символа отличаются мудростью и рассудительностью. Энергетика Щуки – спокойствие и невозмутимость, напор и консерватизм – противоположная вспыльчивому и крикливому Петуху. Тем не менее именно спокойствие и поможет Щуке справиться с любыми сложностями и проблемами. Используйте эти качества по полной, такой подход к делу поможет заслужить благосклонность символа года. И тогда грядущий период станет для вас благоприятным во всех смыслах.

Бородатая Жаба

1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013

Жаба, как и Петух, главной ценностью считает семью. Однако из-за того, что Петух любит перемены, а Жаба – нет, предстоящий год будет для Жаб непростым. Можно только посоветовать оставаться такими, какие вы есть: мудрыми и терпеливыми. Вы аккуратны, бережливы, умеете копить и ограничивать себя в чем-то, если нужно. Подобное поведение поможет избежать финансовых трудностей и даже сделать хорошие накопления, так что вы останетесь на плаву вне зависимости от происходящих вокруг событий.

Дикий Вепрь (Кабан)

1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014

По своей природе Вепрь несомненный лидер, от природы одаренный лучшими качествами: прозорливостью, справедливостью, искренностью. Вашими характерными чертами являются недюжинный ум и сила воли. Вот чья стихия схожа с Петухом, так это стихия Вепрей. Они такие же бесстрашные, как Петухи, поэтому легко добьются успеха. Это целиком и полностью ваше время! Всё получится, успевайте реализовать свои самые смелые планы. Однако держите эмоции при себе, не будьте эгоистичными.

Белый Филин

1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015

Люди-Филины отличаются от своего окружения нестандартным, творческим подходом ко всему, за что берутся. Пришло время сконцентрироваться на своих способностях и продвинуться к намеченной цели. Если сумеете найти единомышленников или заручитесь поддержкой близких людей, вы достигнете успехов в очень важном для вас деле, получите прекрасный результат в командной работе. Не стойте на месте, развивайтесь, совершенствуйтесь, и вы обязательно станете тем, кем давно хотели стать.

Шипящий Уж

1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016

Аналитический ум и уравновешенность помогают Ужам пребывать в гармонии с собой, семьей и окружающим миром. Представителям этого знака незнакомы сомнения и состояние внутреннего беспорядка. Некоторые сложности могут возникнуть в начале года Кричащего Петуха, но собранность и трудолюбие, практичность и работоспособность, а также умение красиво говорить позволят Ужам быть на высоте. Успех в делах и в карьере обеспечен, но в любовной сфере возможны неожиданности, поэтому будьте начеку.

Крадущийся Лис

1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017

Хитростью и ловкостью Лисы сумеют сохранить баланс во всех сферах жизни, но для Петуха такие личности – опасность, и он всячески будет испытывать их на прочность. Лисам вряд ли удастся «договориться» с напористой прямолинейной птицей, поэтому год ожидается непростым. Постарайтесь не использовать для достижения своих целей методы, которые могли бы навредить вашему окружению. В вашем случае цель никогда не оправдает средства, поэтому лучше несколько раз подумать, прежде чем действовать.

Свернувшийся Еж

1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018

Люди этого знака обычно идеальные дети, надежные партнеры, преданные супруги и прекрасные родители, а эти качества символ нового года – Кричащий Петух – очень ценит, поэтому «ежикам» можно будет спокойно выдохнуть в 2021 году. Ежи могут рассчитывать на всестороннюю поддержку Петуха как в карьере, так и в личной жизни. Благодаря своей педантичности они смогут значительно продвинуться по карьерной лестнице, а в семейных отношениях их ждут большие перемены к лучшему.

Парящий Орел

1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019

Орел – птица смелая, гордая, храбрая, свободолюбивая. Он обладает схожей с Петухом энергией, требующей перемен. Он не только хочет, но и сам эти перемены осуществляет. По натуре реформатор, он сможет в 2021 году круто изменить свою жизнь. При этом год обещает Орлу много сложностей, но природная способность предугадывать, высокий полет мысли, хорошо развитая интуиция, умение правильно оценивать обстановку и быстро принимать нужные решения позволят с легкостью обойти все проблемы.

Прядущий Мизгирь (Паук)

1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020

Мизгирь в марте передает бразды правления Петуху, поэтому отношения между ними складываются гармонично. К тому же оба тотема на первое место ставят ценность родства, свято чтят семью и защищают свой дом, поэтому для Мизгиря всё сложится благополучно, без серьезных испытаний и неприятностей. Год обещает быть сытым и богатым. Поддержка и любовь близких и родных поможет Паукам добиться успехов абсолютно во всех делах, так что останется только наслаждаться происходящим.

Кричащий Петух

1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021

Люди-Петухи – шумные, энергичные, уверенные в себе и своих силах, прирожденные лидеры. У них всегда есть цель, к которой они упорно идут. Главный приоритет для Кричащего Петуха – семья, и ради защиты семейных ценностей он готов на всё. Покровитель года на то и покровитель, чтобы одаривать своих подопечных. Конечно, от вас самих зависит, сколько вы сможете взять подарков. А подарков подготовлено много: и финансовое благополучие, и в семье лад, и в карьере успех. Главное – не упустите эти возможности!

Златорогий Тур (Бык)

1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

Тотем Тура следует за Петухом, а потому ему в самый раз подготовиться. Что следует делать? Быкам свойственна излишняя упрямость и даже агрессия. Но в то же время они очень добры и лояльны к окружающим, а к себе не проявляют и капли милосердия. Не будьте столь категоричны, ведь так вы только загоняете себя в замкнутый круг. Позволяйте себе чуть больше, не забывайте хвалить за выполненную работу. Вот над всем этим и следует поработать. И тогда 2021 год принесет вам массу возможностей.

Огнегривый Конь

1927, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023

Вы отважны, наделены смелостью, любите жизнь всем сердцем. Огнегривые Кони привыкли брать от жизни всё и даже больше. Ваш пыл не погасить, а желание двигаться вперёд ничем не сломить. Оставайтесь такими же яркими и непокорными, а символ 2021 года Кричащий Петух наградит вас за это сполна. Также весьма благоприятен этот год для путешествий или связанных с работой передвижений. Особенная удача ждет вас в бизнесе, поэтому, если у вас еще нет собственного дела, самое время его открыть!