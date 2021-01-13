Туляки создали сити-ферму и едят свои ягоды и овощи даже зимой

Оказывается, в городских условиях можно выращивать всё, от привычной зелени и овощей до съедобных цветов и экзотических растений. Фото из личного архива героев статьи.

Выращивать сочную зелень, ароматные помидоры, ягоды и съедобные цветы можно круглый год – без огорода и теплиц.

Технология непростая, но разобраться в ней можно, как это сделала семья Натальи Энгельгард. Загоревшись этой идеей в пандемию, она с мужем организовала сити-ферму и уже получает урожай, выращенный в городе.

В мире такой способ выращивания, который выбрала Наталья с мужем, называется малообъемной гидропоникой. Растения выращиваются на инертном субстрате – минеральной вате, не строительной, а специальной: она удерживает влагу, имеет плотную структуру, позволяет корням дышать и не содержит фенолов и формальдегидов.

Так выращиваются овощи и фрукты в большинстве промышленных теплиц во всем мире за счет того, что субстрат позволяет полностью контролировать процесс питания, дыхания и роста растений. Среди частных фермеров этот метод не слишком распространен: проще и быстрее выращивать урожай на грунте или проточной гидропонике, когда растения погружают корнями в питательный раствор.



Тулячка Наталья Энгельгард:

«Кустик земляники – вкусная и красивая альтернатива букету цветов».

– После введения весной карантина у нас в семье появились сложности с работой, которая была связана с фотосъемкой, – рассказывает Наталья Энгельгард. – Начали думать о дополнительном способе заработка, увидели в интернете информацию о сити-фермах, и возникла идея выращивать листовую зелень, салаты и овощи в городских условиях. Свою ферму мы развернули в помещении, которое есть у нас в аренде, но в небольших масштабах можно организовать ее и в квартире.

Наш опыт начался с выращивания пряной зелени: тимьяна, чабреца, базилика, листовой горчицы.

Сажали мицуну, листовой салат, несколько штучек редиски. Зелени сажали несколько кустиков, но ежедневно собирали травку для своих салатов и угощали друзей. Всем очень понравилось: отмечали сочность, аромат. Также решили попробовать посадить помидоры и с декабря начали собирать урожай с двух сортов томатов.

Для дочки посадили несколько кустиков земляники, и, к нашей радости, она быстро зацвела и стала давать крупные ароматные ягоды, по вкусу похожие на лесную землянику. Сейчас у нас на подходе урожай с 24 сортов помидоров, 5 сортов перца (сладкого и острого), 5 сортов земляники и 4 сортов клубники.

А также начали выращивать экологически чистые сорта цветов, чьи лепестки и соцветия можно использовать для еды. В лепестках и цветах содержится огромное количество биологически активных веществ: это и витамины, и изофлавоноиды, и антиоксиданты, и микроэлементы, причем в цветах этих веществ часто намного больше, чем в других частях растений. Надеемся, что к марту сможем попробовать сами и угостить желающих.

Всё, что мы вырастили за полгода, полностью устраивает нас по вкусовым качествам. Салаты и зелень – сочные и ароматные, помидоры – сладкие, с характерным томатным запахом.

А учитывая, что это продукты, выращенные без малейшего использования пестицидов и гербицидов, – они вдвойне полезнее и безопаснее, особенно для наших детей.

До сих пор наша сити-ферма была любительским увлечением, но со следующего года, надеюсь, она станет официальной и мы сможем радовать туляков ароматной земляникой и необычными плодами редких сортов помидоров.

В планах – развитие земляничной фермы, хотим к 8 Марта вырастить более 10 тысяч цветущих и плодоносящих кустиков альпийской земляники, которую мужчины смогут преподнести своим женщинам вместо букетов. А еще планируем увеличить количество сортов и видов съедобных цветов, которые хотим предложить в рестораны, кафе и частным кондитерам. Сейчас у нас подрастают настурция, бархотки, несколько оттенков анютиных глазок и фиалок, портулак, гвоздика и карликовый подсолнух.

Было бы интересно попробовать создать тульский пряник с цветоч­ной начинкой: это будет уникальное лакомство, не имеющее аналогов в мире.

В России очень небольшой процент городских ферм, несмотря на то, что они позволяют выращивать растения без использования пестицидов, на чистой воде. Если бы была государственная или региональная помощь, то уверена, что нашлось бы немало людей, которые занялись бы городским фермерством, ведь таким способом можно выращивать даже редкие экзотические овощи и фрукты.

Как устроить огород в городе?

Для сити-фермы в первую очередь нужен субстрат для выращивания – специальная минеральная вата.

Второе, что необходимо, – освещение. Растению в процессе развития нужен полный спектр освещения, а не выборочные цвета. Например, в начале роста требуется больше синего цвета, во время цветения – больше красного.

Семена можно использовать как обычные, так и профессиональные, разработанные специально для гидропонных систем.

Растениям нужны определенная температура (ночью +18, днем +23) и ежедневный уход: необходимо подкармливать их питательными растворами (они готовятся из базовых удобрений), следить за ростом, опылять и постоянно поливать – раз в час-полтора. Если посадок много, есть смысл установить автоматическую систему полива. С ней на сити-ферме работы даже меньше, чем в обычном огороде или теплице, – поливает всё автоматика, а полоть, укрывать от солнца или холода нет необходимости.

Узнать больше о тонкостях создания огорода в городе можно в инстаграме Натальи.