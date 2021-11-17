Мясо страуса – новый суперфуд!

Страусиное мясо по свойствам способно вытеснить говядину с мирового рынка, высоко ценится в Азии и Европе, где за килограмм филе просят несколько десятков долларов. Сегодня страусятина становится более распространенной в ресторанах всего мира. Почему мясо страуса – это новый тренд в питании и меню дорогих ресторанов и модных гастробарах? Давайте разберемся.

Мясо страуса насыщено витаминами и аминокислотами. В нем много белков, почти нет жира, а углеводы вовсе отсутствуют. Страусятина низкокалорийна: всего 98 ккал на 100 грамм, поэтому ее включают в рацион, не боясь за фигуру. Она считается даже более постной, чем индейка, недавно занимавшая места в топах диетических продуктов. На 100 грамм страусиного мяса приходится 22 г белка и 1,2 г жира, поэтому сторонники здорового образа жизни, спортсмены по возможности стараются включить его в свой рацион.

Пищевая, энергетическая и минеральная ценность в 100 граммах:

жир 1,2 г;

холестерин – 30 мг;

белок – 22 г;

марганец – 22 мг;

фосфор – 280 мг;

калий – 320 мг;

высокое содержание селена, кобальта, никеля, кальция;

витамины группы В, РР и Е;

98 ккал.

Еще один интересный факт: концентрация жира и холестерина в страусятине в два раза меньше, чем в говядине и курице, и даже меньше, чем в индюшатине. Мясо страуса – лучшая альтернатива привычным вкусам мяса, которое мы чаще всего потребляем, и по полезным свойствам превосходит любое другое мясо, при этом являясь диетическим. Регулярное употребление страусятины позволит сохранить эластичность кожи на долгое время, отодвинет границы естественного старения, поспособствует укреплению костной системы.

Нежирная страусятина, быстро восстанавливающая силы после физических нагрузок, богата протеином, содержит много никотиновой кислоты, поэтому высоко ценится в диетической, детской и лечебной кухне.

Советуют употреблять блюда из мяса страуса, тем, у кого наблюдается сердечная недостаточность, анемия, сахарный диабет и проблемы с кровяным давлением. Помогают они быстрее восстановиться и в период после заболеваний. Улучшает страусятина и работу пищеварительной системы. Страусятина считается мясом, которое не вызывает аллергических реакций. Но самое главное: блюда из страусиного мяса – это вкусно и ароматно.

В ресторанах MYBOX страусятину готовят по технологии сувид: на протяжении 12 часов мясо томится на низкой температуре в 60 градусов. Изысканная страусятина украсит праздничный стол, если подать, например, Вишну поке-боул.

Блюда со страусом навеяны самой азиатской культурой и местами рождения азиатских культовых блюд: вок Бангкок, суп Рамен со страусом, суширрито Объятия сегуна, Вишну поке боул, спринг-ролл со страусом. Идеальное сочетание пользы и неповторимого вкуса.

Статья носит рекомендательный характер.

new.mybox.ru/kaluga

Телефон 8-800-100-00-55