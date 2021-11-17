Ксения Собчак: «Я хочу попросить у вас прощения…»

Яна Невская. Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Ксения Собчак вряд ли нуждается в особом представлении – вся страна хорошо ее знает. И у каждого отношение к ней со своим знаком: у кого-то – с плюсом, у кого-то – с минусом. Если и есть те, кто относится к ней нейтрально, – они в явном меньшинстве. Ну вот такая она уродилась: не может никого оставить равнодушным. Однозначно можно сказать: она умна, амбициозна, въедлива, у нее хороший вкус и почти нет страха. Кто-то завидует ее успеху, а кто-то ее ненавидит – и не всегда даже может объяснить, за что. Она умеет создавать интриги, давать поводы для домыслов и вымыслов, провоцировать скандалы, эпатировать публику. И в этом они с нынешним супругом Константином Богомоловым, пожалуй, – идеальная пара.

Люди как реки

На свой юбилей – 40-летие – Ксения вместе с сыном Платоном, которому 18 ноября исполнится пять лет, отправилась к солнцу и морю – в Арабские Эмираты. Константин Богомолов отправиться в путешествие вместе с ними не смог – в театре играли спектакли, которые он поставил. Кстати, для Ксении уже традиция – уезжать из страны в свой праздник.

– Мне 40, и главные выводы на сегодняшний день: я уцелела, я с любимыми людьми, и у меня растет прекрасный сын, – поделилась с нами Ксения.

– Желаю самой себе поменьше строить планов, а просто жить и любить, получая радость от каждого мгновения.

И главное: 40 – это новые 20! Самое твердое мое убеждение в том, что человек – существо меняющееся, и это самое интересное, что в нем есть. Он постоянно думает про себя как про нечто установившееся. Постоянно говорит: «Я такой-то и такой-то», придает себе застывшие характеристики – и сам не замечает, как через секунду перестает им соответствовать. Это самое интересное в нашей природе, и важно помнить: мы не монолиты – мы реки, с разными течениями, своими подводными камнями, тихими омутами и крутыми поворотами...

Признания в любви

Личную жизнь Ксения Собчак никогда не скрывала. Когда-то она несколько месяцев была невестой бизнесмена Александра Шустеровича (свадьба вдруг отменилась по неизвестной причине), потом ей прочили брак с Евгением Папунаишвили, Ильей Яшиным и другими мужчинами. С кем ей только не приписывали романы! В этот список попал даже Игорь Верник. А в юности Ксения, по ее признанию, была влюблена в Дмитрия Нагиева.

– Помню, в Питере страдала из-за подростковой влюбленности, когда из старенького магнитофона звучал голос Дмитрия Нагиева, записанный на каком-то спектакле, – рассказывала нам Ксения Анатольевна. – А теперь мы вместе работаем… Если бы мне, 16-летней девчонке у магнитофона, тогда об этом сказали – не поверила бы никогда!

Неожиданно мама

Несколько лет назад в общественном сознании уже сложилось и утвердилось мнение, что Ксения Собчак никогда замуж не выйдет (характер не тот). И вдруг – сенсация: свадьба с Максимом Виторганом. Торжество было очень скромным – только для родственников и самых близких друзей.

Вскоре Ксения стала мамой, а еще через некоторое время пошли слухи, что в их семье не все ладно. Сначала многие думали, что это наветы недоброжелателей, но оказалось, что «нет дыма без огня» – семья распалась.

Новая пассия Ксении – безусловно талантливый и вдобавок эпатажный театральный режиссер Константин Богомолов. И то, что Ксюша с Костей – «два сапога пара», они доказали прямо на свадьбе. Вернее, даже до нее – заказав себе в качестве свадебного лимузина… катафалк, на котором и приехали в загс в «счастливый» день – 13 сентября. На торжестве Ксения устроила для жениха эротические танцы, а уезжали молодые после гуляния в старинной карете, запряженной лошадьми.

Несмотря на развод с Максимом Виторганом, Ксения сохранила с ним дружеские отношения – они вместе воспитывают сына. Платон с удовольствием проводит время с отцом и ездит с ним отдыхать.

– Я не против родить второго ребенка, – призналась нам Ксения Анатольевна. – Буду рада беременности, но каких-то планов я на это не строю…

От дома до страны

Свою телекарьеру Ксения Собчак начинала с роли ведущей «Дома-2» – это было еще в 2004 году. Она и Ксения Бородина прошли кастинг на передачу, рейтинги которой в последствии были одними из самых высоких на российском телевидении. Ксения проработает на этом проекте восемь лет и будет вести параллельно и другие программы: «Блондинка в шоколаде», «Звездный бульвар», «Кто не хочет стать миллионером?» и многие другие. Она работала на радио, была журналистом и редактором журналов, выпускала свои передачи. А еще Ксения решила попробовать себя в политике и выдвинула свою кандидатуру на пост президента России. Но россияне точно не видели в своих мечтах или счастливых снах именно ее на таком серьезном посту – и в итоге за нее было отдано меньше двух процентов голосов...

Впрочем, после такого поражения она недолго горевала – и вскоре нашла, куда направить свою энергию. Сейчас Ксения Собчак полностью сосредоточена на создании своих программ «Осторожно, Собчак!». Она делает острые и откровенные интервью и со звездами, и с политиками, снимает документальные фильмы, вызывающие в обществе большой резонанс.

«Пусть говорят!»

Накануне своего дня рождения Ксения Собчак дала большое интервью Дмитрию Борисову и его передаче «Пусть говорят!». Ксения Анатольевна, отвечая на различные вопросы, неожиданно обратилась к зрителям, попросив у них прощения.

– Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Просто примите тот факт, что я живу свою жизнь для себя, – сказала Ксения Анатольевна.

– Я искренне считаю, что надо просить прощения у своих врагов, у тех, кто с тобой несправедливо поступил. Это освобождает и усмиряет гордыню, как бы тяжело это ни было…

Досье Myslo

Ксения Анатольевна Собчак

Родилась 5 ноября 1981 г. в Ленинграде.

Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Окончила факультет международных отношений МГИМО.

Журналистка, политик, актриса, сценарист, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, общественный деятель, писательница.

С 2019 года ведёт авторскую программу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Заняла четвёртое место на президентских выборах 18 марта 2018 г.

Семья: муж – театральный режиссер Константин Богомолов, сын Платон (от брака с актером Максимом Виторганом).