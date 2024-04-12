Как в Туле проверяют на безопасность аттракционы

Сейчас в парках немноголюдно, поэтому аттракционы работают не полный день. На некоторых и вовсе на местах для пассажиров мешки с песком. Но это не стройматериалы, а элементы экспертизы на безопасность. Myslo выяснил, как она проводится.

Основная часть аттракционов во всех Тульских парках подлежит проверке раз в год — осенью по окончании сезона. Исключение — площадка «Драйв» в Центральном парке, её безопасность оценивают и осенью, и весной.

Проводит экспертизу аттракционов в Туле Андрей Петренко, судебный технический эксперт индустрии развлечений.

— Осенью оценку проводить удобнее: нет особых ограничений по времени проведения. К тому же у тех, кто отвечает за эксплуатацию аттракциона, есть время починить оборудование. В связи с тем, что на площадке «Драйв» эксплуатируются экстремальные аттракционы, проверяем дважды в год. Весенний приезд — контрольный. Смотрим, какие работы проведены, испытываем аттракционы с помощью мешков с песком, потом выдаем акт, который администрация площадки относит в Ростехнадзор.

Проверка любого аттракциона начинается с замеров условий окружающей среды. Эти данные фиксирует анемометр, он фиксирует температуру воздуха, скорость ветра и атмосферное давление. Люксметр сообщает об освещенности.

– Далее - дефектоскопия: ультразвуковая, порошковая или капиллярная. Ультразвуковой дефектоспоп позволяет проверить металл на наличие трещин. Он испускает сигнал, если в металле есть дефект. Буквально на прошлой неделе в одном из регионов России с помощью дефектоскопа нашли угрозу отрыва противовеса аттракциона. Перед обследованием каждый аттракцион разбирают до основания, дефектоскопии подлежат все элементы. Особое внимание уделяется несущим металлоконструкциям и устройству фиксации — страховочный ремень, страховочный поручень.

Кстати, о проведении осеннего исследования говорят белые пятна на сварочных швах аттракционов. Здесь проводилась порошковая дефектоскопия.

После сборки проводятся испытания с нагрузкой. Именно для этого и используются мешки с песком. Во время 1,5-часового запуска оборудования оценивается его устойчивость, наличие посторонних шумов и прочее.

По окончании эксперт еще раз визуально осматривает оборудование и вручную проверяет надежность крепления каждого болтика, насколько бы сложной ни была конструкция. Особое внимание уделяется страховочным поручням.

Ввиду тщательности проверка каждого аттракциона длится около двух дней. Только после этого выдается акт об освидетельствовании.

Сейчас в парке часть аттракционов находятся в полуразобранном состоянии. На них меняют элементы, которые отслужили свой срок. Для каждого из них временной период использования прописан в регламентах безопасности.

В ближайшее время отработавшие своё элементы заменят на новые, и аттракционы снова заработают.

Андрей Петренко подчеркивает: нет такого понятия как «безопасный аттракцион», об этом гости парка должны помнить.

– Зачастую именно посетители нарушают правила безопасности, а потом начинается потребительский экстремизм, когда через суд требуют моральной компенсации. Да, суды часто встают на сторону потребителя: «Не обеспечен достаточный объем требований безопасности». Но никто не может дать мне ответ на вопрос: а что такое достаточный объем?

В качестве примера эксперт приводит батутные сетки.

– Вроде бы все вокруг мягкое, кажется, что не причинит вреда, но стоит неудачно приземлиться - случится вывих голеностопа. Например, маленький ребенок прыгает на батуте и тут на него же прыгает ребенок постарше. В этот момент первый падает и получает травму. Кто виноват? Батутный центр или родители, которые не усмотрели за ребенком, нарушившим правила?

Да, есть инструктор, который должен следить за безопасностью. Но и родители не должны думать, что если заплатили денег, то кто-то другой должен заботиться о безопасности вашего ребенка.

Второй пример – веревочный парк, где много различных подвижных элементов, а значит, есть риск получить синяк, ссадину или занозу.

– Отправляя своего ребенка на тот или иной аттракцион, родители обязаны оценить степень риска для ребенка. Часто этот момент упускают, отправляя детей на батуты, веревочные парки, картинги.

Ребенок может быть допущен по антропометрическим показателям – росту, весу, возрасту, но психологически он может быть не готов к тому или иному аттракциону. Мама и папа заплатили деньги, а ребенок, заходя на аттракцион, пугается, плачет.

Родителю нужно обращать внимание на стенды с правилами, в которых указаны особенности аттракциона, чтобы понять, готов ли ребенок психологически к такому виду отдыха или нет.