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Вне земного притяжения: в «Нимфозориуме» открылась выставка Вячеслава Колейчука «Так (не) бывает»

Вне земного притяжения: в «Нимфозориуме» открылась выставка Вячеслава Колейчука «Так (не) бывает»

Многие экспонаты будто посланы нам с планеты Плюк. Они стирают границы космоса, отменяют гравитацию, ломают представление о балансе, издают инопланетные звуки и воспевают иллюзию.

В советские годы достижения науки сразу же переходили в область массовой культуры: научно-техническая дискуссия будоражила умы писателей, публицистов, художников, режиссеров и архитекторов.

Наглядно этот процесс демонстрирует творчество художника, представителя кинетического направления в современном искусстве, лауреата Госпремии России (1999 г.) Вячеслава Колейчука. Его работы созданы на стыке искусства и технического изобретательства. Они воспевают достижения советских ученых, а заодно и открывают для них новые горизонты.

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«Выставка «Так (не) бывает» – попытка осмысления творчества Вячеслава Колейчука в контексте его времени, когда процветал всеобщий культ научного знания,  а в моде было упоение космосом, технический оптимизм, смелые гипотезы и мечтания, приводившие зачастую к невозможности отделить научное от фантастического.

Это было время, которое обещало освобождение от земного притяжения в прямом и переносном смысле, давало надежду на новую жизнь, на радикальное обновление человека и человечества.

И средством этого обновления мыслились наука и техника. Всё это стало информационным фоном для художника Вячеслава Колейчука и не могло не влиять на его творчество», – говорится в анонсе выставки.

Предметы экспозиции, представленной в Туле – лишь часть огромного наследия Вячеслава Колейчука. В полном составе они были представлены в масштабной выставке «Моя азбука от А до Я» в 2012 году в МГХПА им. С. Г. Строганова.

Хранителем полной коллекции является дочь художника Анна Колейчук.

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– Вячеслав Фомич всю жизнь занимался экспериментальным творчеством и никогда не зацикливался на каком-то одном приеме. Первые работы созданы ещё во время обучения в Московском архитектурном институте. Это были самонапряженные конструкции. Изучая русский авангард 1920-х годов, он обратил внимание на работу малоизвестного «художника-инже­нера» Карла Иогансона. На ней в простой структуре, состоящей их трех металлических стержней, соединенных тросами-растяжками, он увидел пространственный модуль нового класса конструкций, получивших название самонапряженных. В последствии многие из них были им запатентованы. Одну из самых масштабных работ Вячеслав Фомич создал в 1967 году – это был 13-метровый «Атом», который стоял перед Курчатовским институтом. Уникальная для того времени вещь представляла собой шестиметровый ажурный шар, стоящий на одной точке, как бы зависший в воздухе и слегка движимый потоками воздуха.

Кстати, пространственный модуль во вто­рой половине ХХ века лег в основу мостов, сетчатых перекрытий и радиотелескопов.

На выставке в Туле можно увидеть такие пространственные ком­позиции, как «Мачты», «Парящие арки», «Спираль», «Стоящая нить». Последняя – одна из самых совершенных скульптур художника.

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Натянутая, подобно тетиве лука, она как будто опровергает закон зем­ного притяжения.

«Спираль» – символ бес­конечности – у Колейчука обретает удвое­ние: напоминает о структуре молекулы ДНК и показывает возможность бес­конечного развития форм на основе повто­ряющихся элементов. В основе всех этих работ лежит принцип самонапряженных конструк­ций.

Самонапряжённые колокола – звуковой арт-объект, созданный в ходе экспериментов Колейчука. Он придумал оригинальный способ соединения стальных трубочек и тросов и в какой-то момент понял, что из них можно создавать звучащие самонапряжённые конструкции. Сочетания стальных нержавеющих тросов и трубочек разных диаметров, длины и толщины стенок позволяли создавать различные тональности звучания. Колокола звучали как от удара по трубочкам, издавая звон, так и от касания струн – в этом случае слышен нежный отзвук, «тень звона».

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Тотальная идея тех лет была связана с космосом. Под её влиянием Колейчук, как художник, обладающий инженерным мышлением, разработал космический саморазворачивающийся купол. В его основе тоже лежал принцип самонапряженных конструкций. Особенность была в том, что в свернутом виде это был вполне компактный объект, но при открытии становился необъятным.

– Эту конструкцию впоследствии использовали в космической отрасли. Папа не захотел работать в закрытых организациях, хотя его приглашали, как человека, который продуцирует гениальные идеи. Он отдал идею, но сам остался в архитектуре и искусстве, потому что понимал для него важна творческая свобода. А идею реализовали при создании космической антенны.

Образец такого купола представлен на выставке в Туле.

Одно из центральных увлечений Вячеслава Колейчука – кинетическое искусство. На выставке оно представлено вращающейся «Живая линия», а также работами «Космос», «Кольца Сатурна», «Сферы».

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– Примечательно, что его кинетизм мог родиться буквально из бульона – когда он окунул ложку в куриный бульон и появилась идея создания «Сфер». Жиринки превратились в оптические линзы, вклеенные в плексиглас, вращаются на фоне линеарной структуры, создают сложный рисунок парящих сфер, напоминающих солнечную систему. Работу «Живую линию» я считаю поистине гениальной из-за её идеологии, простоты и чистоты. Мысль художника превратила изогнутую проволоку в движущийся ландшафт. Она очень медитативна, – добавляет Анна Колейчук.

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Работа «Космос» вобрала в себя оптическую иллюзию и кинетическую энергию.

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Придаешь легкое движение мобилю, расположенному напротив параболической сферы, и перед тобой отрывается абсолютно нереальное пространство протуберанцев, вокруг которых крутится концентрат перевернутого пространства, в котором находится наблюдатель.

Отдельные работы стали плодом объединения кинетического и графического искусства с добавлением оптических принципов. Речь о светостереографике – технологии, изобретенной Вячеславом Фомичом.

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– Папа тогда занимался реконструкцией работ русских конструктивистов. И одной из них была «Овал в овале» Родченко. Работая над ней, оставалось много было отходов из алюминия. Сначала эти отходы вдохновили его на создание «Овалоида» – звучащего инструмента. Но продолжая работу в процессе шлифовки металла он заметил, что при падении луча света на испещренную штрихами поверхность металлического листа создается ощущение парящего изображения. Впоследствии он весь 1993 год посвятил тому, чтобы разобраться и провести серию экспериментов. Итогом работы стала выставка «Тотальная иллюзия» в Третьяковской галерее. Это был художественный прорыв.

С 1994 года по 1996 год Вячеслав Колейчук трудился над овалоидом. Инструмент получил широкий диапазон: от литавр до колокольчиков. Звуки из овалоида можно извлекать палочками, смычком и различными тёрочками из кожи, резины, стекла, металла и пр.

– Космос и выход в другие пространства – идея творческой жизни Вячеслава Фомича. Каждая его работа – это создание невозможного: из плоского делать объемное, из непрозрачного прозрачное, из тяжелого – легкое, – добавляет Анна Ковальчук.

«Треугольник Пенроуза» и «Мебиус» наглядно это демонстрируют. В основе последней – лента Мебиуса, это обычная полоска, которая при перевороте одного из ее концов на 180 градусов и смыкании образует выпуклую поверхность.

– Если посмотреть развертку папиного «Мебиуса», то мы увидим нечто похожее на плоский хребет. Сворачивая его так же, как ленту Мебиуса, она приобретает причудливую форму, превращаясь в уникальную раковину или некое морское существо. С одной стороны интеллектуальная игра, с другой – уникальная скульптура, обладающая пластическими качествами.

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Один из объектов, выбивающихся из общей экспозиции – огромная ложка. Кажется, ничего необычного, но только не для художника.

– Ложка – это проявление Вячеслава Колейука как художника-концептуалиста. Но только такого, который работает не с социальными объектами, а с архетипами сознания. Все держали в руках ложку, но никто никогда не задумывался, что любая ложка – параболическое зеркало. Воля автора – поставить ложку на пьедестал, придать ей вертикальное состояние, превратив в скульптуру и назвать «Ложка, которая перевернула весь мир». И именно это вызывает у смотрящего бесчисленное количество аллюзий. С одной стороны жест художника, с другой – невероятная игра, ирония и просто нереально добрый объект, – говорит Анна Колейчук.

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Обнаружить в обыденном иное измерение и добиваться этого простой перестановкой частей изображения внутри него самого. Технология «самоколлажа», трансформирующей изображения – еще одно гениальное изобретение Вячеслава Колейчука.

Для создания таких работ он пользовался только ножницами, клеем и своим особым видением. Вырезанные фигуры художник переставлял, поворачивал и комбинировал так, чтобы создать эффект движения и объема. В итоге на листе проступала новая реальность, ранее скрытая в изображении. Так, например, в привычном пейзаже возникали космические объекты, и изображение приобретало новые смыслы.

Еще один необычный экспонат – уникальные очки, изобретенные Колейчуком.

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– В очки встроены зеркальные призмы, смотря в которые мир начинает рассыпаться. Интересно то, что люди, которые надевали их, рассказывают, что сначала теряли ориентацию в пространстве – мир вокруг раскалывался. Но вскоре мозг адаптировался и смотрящий смог снова ориентироваться в пространстве. Ситуация повторялась после снимания очков, – рассказала дочь художника.

Посмотреть в них на выставке не получился, но уже даже внешний вид стоит того, чтобы их увидеть.

Также на выставке «Так (не) бывает» представлено большое количество графических работ художника, его фотографии, публикации и реквизит к фильму «Кин-дза-дза». Гравицапа, тренклюкатор, цак – эти и многие другие предметы вымышленного мира кинокартины являются плодом фантазии Вячеслава Колейчука. В качестве технического задания режиссер фильма Георгий Данелия дал художнику только список необычных слов, которые затем превратились в названия объектов.

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«Многие думают, что изобретатели сидят и напряженно пытаются что-то придумать, но именно им необходимы такие путешествия и передряги, как на планете Плюк. Почти все мои идеи возникали по пути на работу или когда я ехал в автобусе. Идеи приходили в непонятном состоянии не то во сне, не то наяву, а затем я эти идеи быстро записывал.

Однако потом требуется терпение для их реализации. Некоторые проекты длятся по тридцать лет, так как разрешить проблему сразу не получается, а лишь когда все компоненты в сборе и проект доводится до удачного завершения», – говорил в интервью Вячеслав Колейчук – главный герой выставки в Нимфозориуме.

Выставка продлится до 15 сентября (0+).

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вчера, в 16:30 +1
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