Аня Грин, группа LASCALA: «Никаких правил и ограничений!»

Фото предоставлены PR-службой группы LASCALA.

— В Тулу Вы везете лучшие песни за 10 лет. Расскажите, какими были эти 10 лет? Как изменилась группа за эти годы?

— Мы прошли все стадии — от отрицания до полного принятия. Первые шаги были непродуманными, казалось, что мир просто обязан быть у наших ног и любить юношеский максимализм моих песен. Слава богу, за 10 лет адекватности прибавилось, и мы перестали гнаться за эфемерными целями, фокусируясь только на своей музыке.

16+

— Сильная лирика — это характерная черта песен. Далеко не все коллективы решаются на многослойность текстов — простые слова быстрее запоминаются. Можно ли говорить о том, что Вы не гонитесь за рейтингами, а творчество — это внутреннее состояние, которое требует выхода? Что является источником вдохновения?

— Писать просто за эти годы я так и не научилась, но дело не в рейтинге, а в способностях. Отсутствует у меня в ДНК навык, отвечающий за облегчение жизни, поэтому и тексты сложные, и характер не сахар. Вдохновляюсь жизнью простых смертных людей, поэтому так часто у слушателя возникает ощущение, что песня написана специально для него. Мне народная любовь импонирует больше музыкальных чартов.

— Латино-рок, испанское название — что сформировало любовь к Испании?

— Наталия Орейро в белой шторе на заставке «Дикого ангела». А потом я пошла на курсы, и как понеслось…

— Вы с детства увлекались музыкой, даже организовывали женскую рок-группу. Расскажите об этом.

— В моём посёлке выбор хобби был не велик: либо спортивная секция, либо вокал и танцы. Я все детство была похожа на косолапого мамонтенка с хриплым голосом, поэтому в кружках была аутсайдером. Пришлось креативить и собрать свой собственный, где можно быть лохматой, хриплой и дерзкой. Этот необузданный нрав удалось усмирить только в рок-группе. Позвала подружек — так и случилась моя первая рок-группа «Аэро». Начинали с Цоя, но очень быстро я научилась писать свои песни. По сей день благодарю бедную инфраструктуру своего посёлка (Шахтерский, Чукотка) за появление рока в моей жизни.

— При всей любви к музыке учиться поступили в гуманитарный университет на историко-филологический факультет. Почему? Родители настояли или сами еще не видели себя тогда музыкантом?

— Мои родители ни разу в жизни не повлияли на мой выбор, языки — любовь с рождения. Мне же нужно было понимать, о чём поют Наталия Орейро и Шакира, пришлось пять лет этому посвятить. Пока училась, писала песни и искала музыкантов. Одно другому точно не мешает.

— Быть женщиной-лидером мужского коллектива — каково это? Как строятся отношения в коллективе и творческий процесс?

— До прошлого года у меня было ощущение, что я такой же мужчина в мужском коллективе и нет ничего противоестественного. Сейчас у меня новый режим: даю парням почувствовать себя кабальерос. Могу на вокзале типа случайно чемоданчик не взять или на интервью их вместо себя отправить. Поймите, мы не певица Аня Грин и какие-то парни, мы — группа LASCALA, где каждый участник — самостоятельная творческая единица большой и дружной семьи.

— Какую роль занимают книги в жизни? Есть ли, на Ваш взгляд, книги, которые обязательно должен прочитать каждый?

— Ты во власти того, что читаешь, или того, что не читаешь. Без книг я костенею, память работает хуже. По моим альбомам, кстати, можно вести библиографию и проследить, где я книг из рук не выпускала, а где на смену пришли сериальчики. Прочитать каждому стоит сборник стихотворений Барто. Поверьте, в ее строчках обращения не только к детям.

16+

— Лозунг группы — «Никаких правил и ограничений». Почему именно такой и может ли это означать, что в будущем поклонников ждут неожиданные сюрпризы?

— В будущем наших поклонников ждёт наш с Петроном сайд-проект. Свои лучшие песни для LASCALA мы уже написали, поэтому теперь настало время фестивалей, съёмок и концертов. Кстати, о последнем. Мне пора готовиться, Тула обещает быть горячей!