Как оплачиваются больничные в 2026 году и как оформить пособие?

Кто из жителей региона и в каких случаях может получить пособие по временной нетрудоспособности? Расскажем.

О том, как в 2026 году оплачиваются больничные листы, Myslo поговорил с управляющим Отделением Социального фонда России по Тульской области Андреем Филипповым.



Андрей Филиппов.

Кто и в каких случаях может получить деньги за время болезни

Пособие по временной нетрудоспособности полагается жителям региона в случаях:

заболевания или травмы;

ухода за больным членом семьи;

пребывания на карантине или нахождения на карантине ребенка, посещающего детский сад;

при протезировании в специализированном учреждении;

санаторно-курортном лечении сразу же после получения медицинской помощи в условиях стационара.

В прошлом году тульское Отделение СФР оплатило более 370 тысяч больничных листов на общую сумму свыше 7 млрд рублей.

Выплаты по больничному листу могут получить:

Официально трудоустроенные граждане, за которых работодатель уплачивает страховые взносы. Туляки, которые трудятся по договорам гражданско-правового характера. Индивидуальные предприниматели, если они добровольно уплачивают взносы на обязательное социальное страхование. Еще одна категория граждан, которая теперь также может претендовать на оплату больничных, это самозанятые, т. е. граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Поговорим о каждой категории подробнее.

Работающие по трудовым договорам

— Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка гражданина за предыдущие два года. Т. е. если человек заболел в 2026 году, то в расчет среднего заработка пойдет его доход за 2024 и 2025 годы. В расчет будут включены все официальные доходы, с которых уплачивались страховые взносы. Это зарплата, премии, отпускные. Нужно отметить, что больничные и пособия по уходу за ребенком в расчет не включаются.

Также на сумму пособия влияет страховой стаж человека. Чем больше стаж, тем выше выплата. При стаже менее 5 лет оплачивается 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, свыше 8 лет — 100%.

Размер пособия в расчете за полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ, установленного на дату начала болезни. Поэтому если страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда. В 2026 году этот показатель равен 27 093 руб.

— Есть ли ограничение максимального размера больничного?

— Да, оно установлено законодательством на федеральном уровне. В 2026 году максимальный размер пособия по сравнению с прошлым годом был увеличен на 20% и составил 6827,40 руб. в день.

— Если болеет ребенок и родитель берет больничный по уходу за ним, правила остаются теми же?

— Размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком зависит от нескольких важных моментов. Самое главное — учитывается возраст ребенка. Если ему до 8 лет, то пособие рассчитывается исходя из 100% среднего заработка. Если ребенок старше 8 лет, то пособие зависит от страхового стажа родителя, так же как и в случае болезни самого родителя.

— Зависят ли выплаты от продолжительности болезни ребенка?

— Да. Если ребенок младше 7 лет — оплачивается не более 60 дней больничного в году.

Если возраст ребенка от 7 до 15 лет — до 45 календарных дней, но не более 15 дней по каждой болезни. При этом если ребенку уже исполнилось 8 лет, то с 11-го дня больничного сумма пособия снижается до 50% от среднего заработка, вне зависимости от стажа работы.

Если ребенок старше 15 лет, то больничный оплачивается родителю только в особых случаях и не более 30 календарных дней в году.

Если один родитель ухаживает за несколькими заболевшими детьми, то ему выплачивается одно пособие по временной нетрудоспособности. А если с детьми на больничном находятся разные взрослые (например, с одним — мама, с другим — папа), то пособие получит каждый ухаживающий в установленном объеме.

Оформить больничный по уходу за ребенком может мама, папа, бабушка или любой другой работающий родственник, который фактически ухаживает за ребёнком.

— Как сейчас назначаются выплаты и нужно ли тулякам самим предоставлять документы работодателю?

— С введением электронного больничного процесс назначения выплат происходит в проактивном формате, то есть без участия самого гражданина.

Сведения о закрытии больничных листов автоматически поступают в региональное Отделение СФР из медицинских организаций и передаются для подтверждения выплаты работодателю. После получения ответа от работодателя средства перечисляется напрямую человеку в течение 10 рабочих дней.

Контролировать статус электронного листа нетрудоспособности и выплат жители региона могут на портале Госуслуг.

Напомним, первые три дня болезни тулякам оплачивает работодатель из собственных средств, а последующие дни — Отделение СФР по Тульской области. Оплата больничных листов по уходу за больным членом семьи осуществляется за счет Отделения фонда с первого дня.

— Как получить больничные выплаты индивидуальным предпринимателям?

— Законодательство облегчает индивидуальным предпринимателям налоговую нагрузку, освобождая их от обязанности делать взносы на обязательное социальное страхование. Чтобы добровольно сформировать страховую защиту на случай болезни, ИП могут вступить в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплачивать добровольные взносы в Социальный фонд.

В 2026 году предприниматель должен внести 9428,36 руб. Тогда если он заболеет в 2027 году, ему будет оплачен больничный лист исходя из размера МРОТ.

Уплачивая добровольные взносы на социальное страхование, женщины- предприниматели приобретают также право на страховые пособия в связи с материнством — это пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет.

— В этом году пособия по временной нетрудоспособности могут получать и самозанятые. Как им оформить выплаты?

— С 1 января 2026 года в Тульской области, как и во всей стране, стартовал эксперимент по добровольному страхованию самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности.

Прежде всего, самозанятому нужно выбрать размер страховой суммы: 35 000 или 50 000 рублей в год. Более высокая из двух сумм, соответственно, повышает и выплаты при наступлении болезни.

Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. Соответственно, в месяц нужно перечислять 1344 или 1920 рублей (3,84% от 35 или 50 тыс. рублей). Уплачивать взносы можно ежемесячно или разово за весь год. При уплате раз в год сумма составит 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).

— Через сколько времени самозанятый туляк сможет впервые уйти на оплачиваемый больничный?

— Самозанятый гражданин сможет получать выплаты по больничному листу по истечении 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов.

Сумма выплаты по больничному листу будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов. Так, например, через год уплаты страховых взносов при выборе страховой суммы в 50 000 рублей и страховом стаже более 8 лет размер выплаты за неделю больничного составит более 11 тысяч рублей (1612,90×7 дней = 11 290,3 руб.).

При этом общий объем выплат по больничным листам не ограничен выбранной страховой суммой, а зависит от продолжительности болезни.

— Как самозанятому вступить в эту программу?

— Подать заявление в Отделение СФР самозанятые туляки могут через приложение «Мой налог», на портале Госуслуг, а также лично в клиентских службах Отделения СФР по Тульской области.

Задать вопрос специалистам Отделения Социального фонда России по Тульской области об оплате больничных можно по номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный). Также помочь всегда готовы сотрудники клиентских служб. Их адреса можно найти на сайте.

