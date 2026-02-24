Как оплачиваются больничные в 2026 году и как оформить пособие?

О том, как в 2026 году оплачиваются больничные листы, Myslo поговорил с управляющим Отделением Социального фонда России по Тульской области Андреем Филипповым.
Андрей Филиппов.
Кто и в каких случаях может получить деньги за время болезни
Пособие по временной нетрудоспособности полагается жителям региона в случаях:
- заболевания или травмы;
- ухода за больным членом семьи;
- пребывания на карантине или нахождения на карантине ребенка, посещающего детский сад;
- при протезировании в специализированном учреждении;
- санаторно-курортном лечении сразу же после получения медицинской помощи в условиях стационара.
В прошлом году тульское Отделение СФР оплатило более 370 тысяч больничных листов на общую сумму свыше 7 млрд рублей.
Выплаты по больничному листу могут получить:
- Официально трудоустроенные граждане, за которых работодатель уплачивает страховые взносы.
- Туляки, которые трудятся по договорам гражданско-правового характера.
- Индивидуальные предприниматели, если они добровольно уплачивают взносы на обязательное социальное страхование.
- Еще одна категория граждан, которая теперь также может претендовать на оплату больничных, это самозанятые, т. е. граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Поговорим о каждой категории подробнее.
Работающие по трудовым договорам
— Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка гражданина за предыдущие два года. Т. е. если человек заболел в 2026 году, то в расчет среднего заработка пойдет его доход за 2024 и 2025 годы. В расчет будут включены все официальные доходы, с которых уплачивались страховые взносы. Это зарплата, премии, отпускные. Нужно отметить, что больничные и пособия по уходу за ребенком в расчет не включаются.
Также на сумму пособия влияет страховой стаж человека. Чем больше стаж, тем выше выплата. При стаже менее 5 лет оплачивается 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, свыше 8 лет — 100%.
Размер пособия в расчете за полный календарный месяц не может быть меньше МРОТ, установленного на дату начала болезни. Поэтому если страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда. В 2026 году этот показатель равен 27 093 руб.
— Есть ли ограничение максимального размера больничного?
— Да, оно установлено законодательством на федеральном уровне. В 2026 году максимальный размер пособия по сравнению с прошлым годом был увеличен на 20% и составил 6827,40 руб. в день.
— Если болеет ребенок и родитель берет больничный по уходу за ним, правила остаются теми же?
— Размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком зависит от нескольких важных моментов. Самое главное — учитывается возраст ребенка. Если ему до 8 лет, то пособие рассчитывается исходя из 100% среднего заработка. Если ребенок старше 8 лет, то пособие зависит от страхового стажа родителя, так же как и в случае болезни самого родителя.
— Зависят ли выплаты от продолжительности болезни ребенка?
— Да. Если ребенок младше 7 лет — оплачивается не более 60 дней больничного в году.
Если возраст ребенка от 7 до 15 лет — до 45 календарных дней, но не более 15 дней по каждой болезни. При этом если ребенку уже исполнилось 8 лет, то с 11-го дня больничного сумма пособия снижается до 50% от среднего заработка, вне зависимости от стажа работы.
Если ребенок старше 15 лет, то больничный оплачивается родителю только в особых случаях и не более 30 календарных дней в году.
Если один родитель ухаживает за несколькими заболевшими детьми, то ему выплачивается одно пособие по временной нетрудоспособности. А если с детьми на больничном находятся разные взрослые (например, с одним — мама, с другим — папа), то пособие получит каждый ухаживающий в установленном объеме.
Оформить больничный по уходу за ребенком может мама, папа, бабушка или любой другой работающий родственник, который фактически ухаживает за ребёнком.
— Как сейчас назначаются выплаты и нужно ли тулякам самим предоставлять документы работодателю?
— С введением электронного больничного процесс назначения выплат происходит в проактивном формате, то есть без участия самого гражданина.
Сведения о закрытии больничных листов автоматически поступают в региональное Отделение СФР из медицинских организаций и передаются для подтверждения выплаты работодателю. После получения ответа от работодателя средства перечисляется напрямую человеку в течение 10 рабочих дней.
Контролировать статус электронного листа нетрудоспособности и выплат жители региона могут на портале Госуслуг.
Напомним, первые три дня болезни тулякам оплачивает работодатель из собственных средств, а последующие дни — Отделение СФР по Тульской области. Оплата больничных листов по уходу за больным членом семьи осуществляется за счет Отделения фонда с первого дня.
— Как получить больничные выплаты индивидуальным предпринимателям?
— Законодательство облегчает индивидуальным предпринимателям налоговую нагрузку, освобождая их от обязанности делать взносы на обязательное социальное страхование. Чтобы добровольно сформировать страховую защиту на случай болезни, ИП могут вступить в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплачивать добровольные взносы в Социальный фонд.
В 2026 году предприниматель должен внести 9428,36 руб. Тогда если он заболеет в 2027 году, ему будет оплачен больничный лист исходя из размера МРОТ.
Уплачивая добровольные взносы на социальное страхование, женщины- предприниматели приобретают также право на страховые пособия в связи с материнством — это пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет.
— В этом году пособия по временной нетрудоспособности могут получать и самозанятые. Как им оформить выплаты?
— С 1 января 2026 года в Тульской области, как и во всей стране, стартовал эксперимент по добровольному страхованию самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности.
Прежде всего, самозанятому нужно выбрать размер страховой суммы: 35 000 или 50 000 рублей в год. Более высокая из двух сумм, соответственно, повышает и выплаты при наступлении болезни.
Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. Соответственно, в месяц нужно перечислять 1344 или 1920 рублей (3,84% от 35 или 50 тыс. рублей). Уплачивать взносы можно ежемесячно или разово за весь год. При уплате раз в год сумма составит 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).
— Через сколько времени самозанятый туляк сможет впервые уйти на оплачиваемый больничный?
— Самозанятый гражданин сможет получать выплаты по больничному листу по истечении 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов.
Сумма выплаты по больничному листу будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов. Так, например, через год уплаты страховых взносов при выборе страховой суммы в 50 000 рублей и страховом стаже более 8 лет размер выплаты за неделю больничного составит более 11 тысяч рублей (1612,90×7 дней = 11 290,3 руб.).
При этом общий объем выплат по больничным листам не ограничен выбранной страховой суммой, а зависит от продолжительности болезни.
— Как самозанятому вступить в эту программу?
— Подать заявление в Отделение СФР самозанятые туляки могут через приложение «Мой налог», на портале Госуслуг, а также лично в клиентских службах Отделения СФР по Тульской области.
Задать вопрос специалистам Отделения Социального фонда России по Тульской области об оплате больничных можно по номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный). Также помочь всегда готовы сотрудники клиентских служб. Их адреса можно найти на сайте.