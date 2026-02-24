  1. Моя Слобода
Изъять смысл, чтобы найти границы: в галерее [Резервуар] состоялся эксперимент над современным искусством

Абсурд и деактивация смысла — эксперимент в формате галерейного семинара провел мультидисциплинарный художник Максим Фёдоров (ESDENKT).

Максим Фёдоров представил посетителям многослойный по смысловой интерпретации художественный проект, создав пространство для рефлексии о границах инсталляции и «графомании у художников».

Художник, работая в стиле метамодерн, создал четыре оригинальные инсталляции.

PAV-9792.jpg

«Как художник в этом проекте работаю с таким приёмом, как „изъятие смысла“. То есть я намеренно ввожу „смысловую деконструкцию“, удаляя, искажая или переосмысляя принятые значения и интерпретации произведения искусства», — с такого объявления началась «лекция» Максима.

Это с порога дает понять зрителям, что в этот раз дня них не приготовили готовых ответов. Изъятие смысла — это приглашение, вовлечение в процесс осмысления и интерпретации. На помощь приходят личный опыт, воображение, абстрактное или критическое мышление… 

Но в поиске ответа на вопрос: «Что хотел сказать автор?» главное не переусердствовать, ведь так легко спутать искусство с «графоманией художника» — банальным стремлением демонстрировать свои работы где и как попало, пренебрегая качеством в пользу количества. 

«Все инсталляции — это абсурдные решения, которые совершенно не пригодны для использования в любом другом формате, так как специально спланированы таким способом, чтобы не возможно было увидеть большую часть изображения на картине», — пояснил автор. 

Именно на стыке с абсурдностью и был возможен второй эксперимент, предлагающий гостям определить лично для себя, где и как очерчивать границы инсталляции.

«Под „границами“ понимался тот момент, когда представленные группы картин своим средоточием сами по себе образовали цельный арт-объект. В нём нет полностью просматриваемой живописи, но есть объём, форма и архитектура. То есть граница каждой отдельной работы является продолжением, элементом, составной частью цельного объекта», — добавляет Максим.

PAV-9887.jpg

Так, одна из инсталляций была собрана методом «скрутки» и напоминала  огромные билетики, нанизанные на гвоздь: восемь достаточно больших живописных полотен в стиле абстракт экспрессионизм нанизаны на металлический стержень с резьбой и жестко стянуты между собой гайками. Картины, располагаются от большой к малой, перекрывают друг друга, а самая верхняя закрыта металлическим щитком. Такой ход позволяет зрителю не отвлекаться на конкретные сюжеты, а сосредоточиться на восприятии инсталляции и её смысла. 

Абсурдность, на первый взгляд, происходящего и отсутствие возможности с первых секунд уловить заложенный автором смысл явили собой один из аспектов метамодерна — «принятие», позволяющем допустить, что отсутствие смысла — это вовсе не фатально и даже в порядке вещей.

вчера, в 17:55 +2
