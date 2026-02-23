  1. Моя Слобода
Семья памирцев о женихах для дочек, гостеприимстве и ширчое

По словам главы семьи, памирцев всего 300 000 человек, в России живет 40 тысяч, а в Тульской области их около тридцати.  

Семья памирцев о женихах для дочек, гостеприимстве и ширчое
Гульзор, Ангома, Уснибону и Чамангул Соибназаровы. Фото Алексея Пирязева.

Семья Соибназаровых – это папа Гульзор, мама Чамангул, старшая дочь Уснибону и младшая Ангома. 

Гульзор и Чамангул родом из Памира – это горная система на территории Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области. В Тульской области Соибназаровы живут с 2014 года. А началось все в далекие 2000-е, когда Гульзор уехал покорять Москву. Невеста Чамангул вскоре приехала к нему, и обе дочки родились уже в столице. 

PAV-9540.jpg

На вопрос о том, не жалко ли было уезжать из столицы в маленький Донской, Гульзор откровенно признается:

– В Москве трудно. Надо очень много денег, чтобы купить квартиру. А когда родились девочки, стало еще тяжелее. В 2006-м родилась Уснибону, в 2011-м – Ангома. А вот обосноваться в Донском уже было несложно.

Когда Уснибону был год, мама отвезла ее на родину, к бабушке и дедушке в Душанбе (столица Таджикистана), девочка провела там три года. А родители жили в Москве и зарабатывали деньги на будущее. Потом переехали в Тульскую область, где получили вид на жительство.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/32/09b6-107e-409d-a6d2-e1e5c1bcb314/1845a69e-01ce-4ac2-8a34-8dd48c00a8ee.jpg

– Мы уже больше чув­ствуем себя россиянами, чем памирцами. Считаем себя почти русскими, – смеется Гульзор. – Мы с женой родились в Советском Союзе и прекрасно помним то время, когда мы были одной страной. Очень любили СССР и Россию, поэтому когда приняли решение уехать из Памира, то сразу знали: это будет только Россия. А куда же еще нам ехать? Мы любим Россию и людей, которые здесь живут, они нам родные. 
 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/32/09b6-107e-409d-a6d2-e1e5c1bcb314/25a9207f-3f48-48c9-a9a1-8fb78af10f26.jpg

– Папа рассказывал, что когда он ездил навещать родных на Памир, то хотел скорее вернуться, потому что скучал и по нам, и по Донскому, по нашему дому, – говорит Уснибону. 

На Памире у Гульзора остались родители и младший брат, у Чамангул – тоже родители. По словам Гульзора, пожилые люди больше скучают по тем местам, где родились и выросли, а вот они с женой уже больше скучают по России. 

Самое главное, что родители передали детям, это знание языка. Памирских языков несколько разновидностей, Соибназаровы говорят на шугнанском языке.

– Шунганский язык я очень хорошо понимаю, а вот говорить на нем начала недавно. Ангома тоже понимает, но пока не говорит, - рассказывает Уснибону. - Кстати, наш язык гораздо легче русского. В семье папа и мама общаются на шугнан­ском, а с нами – на русском. А вот если мы будем разговаривать с другими таджиками, то мы будем  общаться на таджикском языке, потому что он у нас государственный. 

Имена в семье Соибназаровых для нас звучат очень необычно и красиво. Имя Гульзор означает «цветочное поле», Чамангул – «луг, поляна, цветник». Уснибону с персидского языка – «госпожа», Ангома – «мелодия, напев». 


https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/32/09b6-107e-409d-a6d2-e1e5c1bcb314/12c5eb1d-d6e5-465a-8c3a-e0a34aaa48dc.jpg

На столе у памирцев всегда ширчой – чай с молоком (шир – «молоко», чой – «чай»). Такой чай пьют с лепешками (кульча), некоторые любят напиток посолить и поперчить, а кое-кто даже добавляет в чай топленый жир.
Популярные памирские блюда – шурпа, плов, шашлык и самса. Из русских очень полюбили борщ, вареную картошечку с селедкой, рассольник и блины. Соибназаровы отмечают все большие праздники, особенно любят Новый год, Масленицу и День России. 

Соибназаровы – мусульмане, исповедуют ислам, течение – исмаилизм, оно наиболее близко к христианской вере. 

– Мы молимся дома, даже есть такое выражение: «Бог – везде, он всегда с тобой», – говорит Гульзор. – Телесная молитва для нас не главное. Главное – молитва душой и сердцем. А еще важнее – духовная 
чистота. 

Исмаилитские женщины не закрывают лица, учатся, строят карьеру. Вообще, образование для исмаилитов очень важно. Уснибону – студентка Университета Льва Толстого, будущий журналист, Ангома учится в 8-м классе в школе в Донском, обожает математику и хочет стать экономистом. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/32/09b6-107e-409d-a6d2-e1e5c1bcb314/d1794673-de9a-45e6-843b-9bcd51ded996.jpg

– Несмотря на то, что я родилась в России, я чту традиции и обычаи памирцев, – говорит Уснибону. – Я хочу знать свой язык, культуру, у меня есть национальное платье, которое я очень люблю. Это полностью ручная работа. У памирцев три главных цвета: белый, красный и зеленый. Белый цвет символизирует мудрость, красный – силу и гордость, зеленый – природу. Тюбетейки у нас разных цветов. Узор на платье и тюбетейке называется ширузе, в нем – символы природы, такие как, например, оленьи рога; от сглаза – обереги в форме треугольников. 

– Памирцы – это древнейший иранский народ, мы отличаемся гостепримством, добротой, честностью, уважением друг к другу и особенно к старшим, – продолжает Уснибону. – Если я узнаю, что где-то в Туле есть памирцы, то очень обрадуюсь;  мы обязательно встретимся, поговорим, даже если незнакомы, – нас объединит то, что мы памирцы. Большая редкость встретить в Туле человека своей национальности.

На вопрос о том, за молодого человека какой национальности должны выйти замуж Уснибону и Ангома, старшая из сестер ответила: «Только за памирца!» А вот у родителей другое мнение. 

– У нас такая культура, что мы своих детей не заставляем выходить замуж только за памирцев, – говорит Гульзор. – Если они полюбят, например, русского парня, мы не будем против. Главное, чтобы они жили счастливо и любили друг друга. 
 

 
