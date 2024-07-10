«Бабушка пыталась воссоздать подобие Ясной Поляны в Риме»: правнучка Толстого рассказала о детстве

Фото предоставлены пресс-службой музея «Ясная Поляна».

В финальный день театрального фестиваля «Толстой» в рамках спецпроекта «Слово Толстого» состоялась встреча с правнучкой великого писателя — Мартой Альбертини.

Вопросы о детстве ее мамы — Татьяны Михайловны Сухотиной-Альбертини — ей задала ее племянница Фёкла Толстая. Марта Альбертини почти не говорит по-русски. Ее ответы с французского переводила специалист отдела международных проектов музея-усадьбы Ольга Глазунова.

Свидетелем разговора стали десятки зрителей. Myslo также побывал на встрече с Мартой Альбертини и узнал детали о жизни ее семьи в Ясной Поляне начала XX века и в эмиграции.

Написала книгу о жизни бабушки и матери

Несколько лет назад Марта Альбертини выпустила книгу на французском «Две Татьяны». Прожившая за границей всю жизнь Марта приезжала в Россию, чтобы изучать в фондах музея Льва Толстого письма своих мамы и бабушки. И вот недавно книгу перевели на русский.

Марта Альбертини — потомок Льва Николаевича по женской линии. Ее бабушка — старшая дочь Льва Николаевича и Софьи Андреевны — Татьяна Львовна Сухотина-Толстая. Мама Марты — Татьяна Михайловна Сухотина-Альбертини — дочь Татьяны Львовны и Михаила Сергеевича Сухотина.

Марта родилась, когда бабушка и мама жили в эмиграции в Риме, в 1937 году. В 2024-м ей исполнилось 87 лет. До сих пор она помнит множество историй бабушки о Ясной Поляне.

Во время беседы воссоздали воспоминания с момента появления Татьяны Михайловны на свет.

— Бабушка любила детей и хотела иметь их много. Будучи в замужестве, Татьяна Львовна помогала воспитывать своих сестер и братьев. У нее было несколько беременностей, но дети рождались мертвыми, — рассказала Марта Альбертини. — Мама выжила, она была пятой.



Фёкла Толстая — журналист, праправнучка Л. Н. Толстого.

Интересный факт о выборе имени рассказала хранитель Дома Л. Н. Толстого Надежда Переверзева.

— Внучка родилась на том же кожаном диване, что и Лев Николаевич Толстой. Девочку назвали сначала Марией. К имени даже привыкли, но через несколько дней Лев Николаевич вышел в зал и сказал: «Я сегодня видел во сне Татьяну Александровну Ергольскую (родственница Льва Толстого. — Прим. авт.). Пусть мы будем называть ее Таней!»

Позже маленькую внучку Льва Николаевича домашние называли в шутку Татьяной Татьяновной.

Маленькая Таня и ее мама очень много времени проводили в Ясной Поляне.

— Для Татьяны Львовны Ясная Поляна была центром жизни, — рассказала Фёкла Толстая. — Ее муж Михаил Сухотин умер, когда их дочери было девять. За несколько лет до этого умер Лев Николаевич.

В 1914 году в России начался тяжелый период. В войне участвовали Михаил Львович, Александра Львовна, Илья Львович и его дети.

В Ясной Поляне осталась вдова писателя Софья Андреевна, у которой гостили внуки. К ней и приезжала овдовевшая Татьяна Львовна с дочкой.

Рисунки Софьи Андреевны и дневники маленькой Татьяны

Сотрудники Дома Л. Н. Толстого показали Марте Альбертини рисунки, которые Софья Андреевна делала для внучки Танечки.

— Magnifique! — сказала Марта, прикоснувшись к пожелтевшим страницам.

Сохранилось три тетради. Софья Андреевна умела хорошо рисовать, но для Танечки делала рисунки в простом детском стиле. На некоторых всеми узнаваемая усадьба — белые дома с зелеными крышами. На других — сбор ягод и грибов. Есть и рисунки с воспитательным посылом. И даже поучительные подписи: «Когда девочка сердится, дьявол радуется. Когда девочка добрая — ангел радуется, а дьявол скучает».

Затем присутствующим показали дневники Тани, которые она вела с 11 до 15 лет. Первая мировая, надвигается революция, а Ясная Поляна становится местом утешения для многочисленных внуков Толстого.

— …Сплошные тинейджеры, которые познавали жизнь. Но есть им было нечего, — прокомментировала Фёкла Толстая.

Из дневников видно, как Танечка документировала события тех голодных лет: «Бабушка сокрушается, где достать еду», «22 сентября 1917 года: в этом году очень хороший урожай яблок». Но смотрела на них с легкой иронией: семья находила утешение в те тяжелые годы через любовь друг к другу. Писала Таня и о своих любимцах — черном пуделе Маркизе и ручных маленьких курочках, которых она разводила, чтобы играть. Как признались сотрудники музея, с записями Тани о революции предстоит еще поработать — ее заметки важны для понимания атмосферы тех дней.

До эмиграции мама и дочь уезжают в Москву и попадают, говоря немузейным языком, в театральную тусовку студентов мхатовских студий. Там юная Татьяна влюбилась во второй раз — в актера.

В 1925 году состоялся отъезд из России. Главный хранитель музея «Ясная Поляна» Алла Куракова показала заграничный паспорт Татьяны Михайловны — Чехословакия, Австрия, Франция, Англия.

— Заметьте, раньше в загранпаспорте указывали приметы. Здесь написано: «Рост средний, глаза карие, нос обыкновенный». Этот паспорт — последний документ, который выдали Татьяне Михайловне в России, — отметила Алла Куракова.

В 1930 году в Риме Татьяна вышла замуж и взяла фамилию Альбертини.

— Думаю, что она выбрала в мужья папу, чтобы обеспечить моей бабушке спокойную старость. Здесь противоположности притянулись, — так рассказала Марта Альбертини про брак родителей. — Папа безумно влюбился в маму.

В книге есть сцена, как папа сделал маме предложение. Они прогуливались в горах. «Нравится ли вам Капри, — спросил он маму. — Думали ли вы о том, как вы назовете наших детей?» <…>

В 1934 году родилась сестренка Анна. Она умерла от полиомиелита через два года. Мне кажется, маме было тяжело переживать эту боль. Я родилась через 9 месяцев после смерти Анны. На мне это потом отразилось: она будто бы боялась привязаться ко мне. Эту историю рассказал мне папа, а мама никогда со мной об этом не говорила. <…> Мама слишком много страдала до того, как вышла замуж и финансовое состояние стало благополучным. Свою боль она пыталась забыть. Мне кажется, бабушка была единственной, с кем она могла поговорить о своих влюбленностях и разочарованиях.

О бабушке у Марты Альбертини исключительно светлые воспоминания.

— Татьяна Львовна пыталась воссоздать яснополянский уклад в Италии. Учила собирать цветы. А когда узнала, что я хотела учить классические танцы, играла мне на пианино и единственная смотрела, как я танцую.

Очень было забавно наблюдать, как бабушка и мама одевались и двигались. В отличие от Рима это был другой мир! Помню, как бабушка пыталась учить итальянский, как пыталась объяснять горничной, что на рынке нужно купить баклажаны.

Рассказала правнучка Льва Толстого о том, как Татьяна Михайловна уже в пожилом возрасте приехала в Россию с визитом в Ясную Поляну.

— Мама приехала в первый раз с моим братом Луиджи по приглашению министерства. Для нее эта поездка была радостью. Я не могла ее сопроводить — заботилась о четырех детях. Приехала с ней во второй раз в 1979 году. Маме хотелось все показать и объяснить мне. Самые сильные впечатления были у меня, когда дошли до скамейки и могилы Льва Николаевича. Я там плакала, — поделилась Марта Альбертини.

О последних днях жизни Татьяны Михайловны она вспомнила так:

— В 91 год мама умерла в клинике. У нас была вахта по неделе: мы менялись с Луиджи и Кристиной (брат и сестра Марты. — Прим. авт.). Мама умерла во время моей недели. Накануне её смерти вечером я была у неё… — на этих словах она прослезилась.

Сотрудники музея и собравшиеся гости поблагодарили Марту Альбертини за приезд. Были и те, кто подарил ей цветы. Она была очень растрогана теплыми словами и вниманием туляков и прослезилась снова. Затем племянники и родственники Марты собрались вокруг нее и сделали общую памятную фотографию.

Благодарим пресс-службу музея «Ясная Поляна» за помощь в подготовке материала и предоставленные фото.