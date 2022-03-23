Регистрируем малыша: как долго можно выбирать имя и как подать документы

О сроках регистрации новорожденных и запрещенных именах для детей Myslo поговорил с председателем комитета по делам ЗАГС Тульской области Татьяной Абросимовой.

Бывает так, что девяти месяцев родителям не хватает, чтобы придумать имя малышу. И даже после рождения маму с папой мучают сомнения, иногда довольно долго. А сколько вообще есть времени на выбор имени и регистрацию новорожденного человека?

О том, где и когда регистрировать ребенка, поговорили с председателем комитета по делам ЗАГС Тульской области Татьяной Абросимовой.

Как и где зарегистрировать рождение малыша?

Заявление о рождении ребенка нужно подать не позднее, чем через месяц после рождения. Заявить об этом в орган ЗАГС могут родители (или один из них) лично либо через портал госуслуг.

Если у матери и отца нет такой возможности, это может сделать родственник одного из них или иное уполномоченное родителями лицо.

Кроме того, заявление о рождении в ЗАГС может подать должностное лицо медицинской организации или иной организации, в которой была мать во время родов или в которой сейчас находится ребенок.

Какие для этого нужны документы?

медицинское свидетельство о рождении, выданное больницей, в которой малыш родился;

документы, удостоверяющие личности родителей (одного из родителей) или их уполномоченного лица;

свидетельство о заключении брака родителей (в том случае, если они женаты).

Сколько есть времени, чтобы определиться с именем ребенка?

Сроки такие же, как и для регистрации рождения — не позднее, чем через месяц.

В перинатальных центрах Тулы созданы удаленные рабочие места органов ЗАГС. Зарегистрировать рождение в них можно, пока мама не выписалась из роддома.

При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей, имя присваивается по соглашению родителей, отчество записывается по имени отца.

Если у родителей разные фамилии, ребенку присваивают фамилию отца или матери, или же двойную.

Если мать ребенка не состоит в браке с его отцом, сведения о нем могут не вноситься в свидетельство о рождении. В этом случае отчество ребенка записывается по указанию матери.

Можно ли в будущем поменять имя ребенку?

Да. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком 14-летнего возраста орган опеки и попечительства вправе разрешить изменить ему имя, а также фамилию.

При достижении ребенком 10 лет изменить имя или фамилию можно только с его согласия.

С 14-летнего возраста при наличии согласия обоих родителей ребенок вправе переменить свои имя, отчество и/или фамилию.

Есть ли в России запреты на имена?

В соответствии с Семейным кодексом РФ не допускается использование в имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением дефиса, или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

Кстати, среди необычных имен, которыми называли родители своих детей в 2021 году, встречались Дантес, Елисей, Мартин, Кристиан, Ричард, Златослава, Оливия, Вивиана, Бажена, Есения, Николь.

Были и двойные имена, но только у девочек. Это София-Евангелина и Ева-Мария.

Сотрудники ЗАГС не вправе влиять на выбор имени ребенку его родителями, за исключением установленных законодательством РФ запретов.

Какие имена сейчас самые популярные?

Популярными именами прошлого 2021 года, стали: Александр, Артём, Дмитрий, Матвей, Егор, Максим, Виктория, Алиса, Анна, Варвара, Дарья.

Такими именами, как Татьяна, Ирина, Марина, Ольга, Светлана, Елена, называют сейчас гораздо реже. Так, в прошлом году именем Ольга назвали всего 28 новорожденных девочек, Татьяна — 20, Ирина — 19, Елена — 17, Марина — 16, Светлана — 14.

Среди мальчиков стали реже называть именами Алексей — 58, Николай — 56, Антон — 27, Игорь — 20, Василий — 19, Олег — 7.