IT-сфера стала еще более выгодной: как извлечь пользу и получать хорошую зарплату в кризис

Эксперты говорят, любой кризис — шанс начать что-то новое. Рассказываем, как и где можно освоить востребованную профессию.

Число наложенных на Россию санкций уже сложно сосчитать. С рынка уходят крупные компании, люди остаются без работы. Это вызов — освоить профессию, которая поможет хорошо зарабатывать в любые времена.

Правительство РФ четко определило сферу, которая наиболее востребована сейчас в стране. Речь об IT-компаниях. Именно на эту отрасль пришелся целый спектр новых мер поддержки.

Сфера и раньше была привлекательной и денежной. Еще до санкций IT-специалисты получали зарплаты в разы больше представителей других профессий. А сейчас ситуация стала еще лучше.

Правительство РФ заинтересовано и в привлечении кадров, и в открытии новых IT-компаний. Так, сейчас специалисты смогут взять кредиты на продолжение работы и новые проекты — по ставке, не превышающей 3%. Работающие и новые компании освободят от налогов.

Также работникам сферы теперь доступна льготная ипотека и отсрочка от армии до тех пор, пока они будут работать в российских IT-компаниях.

Стало понятно, что специалисты в сфере IT стране нужны, причем как можно быстрее. Если вы пока нужными знаниями не владеете, это можно исправить.

Есть несколько способов:

Получить образование в вузе. На это потребуется примерно 5−6 лет. При этом знания в высшем учебном заведении дадут в основном теоретические, по учебникам и лекциям, написанным много лет назад. Не факт, что сразу после получения диплома вы окажетесь полезны продвинутым IT-компаниям. А значит, к 5−6 годам можете смело прибавлять еще 2−3 года, необходимые для получения по-настоящему современных знаний.

На это потребуется примерно 5−6 лет. При этом знания в высшем учебном заведении дадут в основном теоретические, по учебникам и лекциям, написанным много лет назад. Не факт, что сразу после получения диплома вы окажетесь полезны продвинутым IT-компаниям. А значит, к 5−6 годам можете смело прибавлять еще 2−3 года, необходимые для получения по-настоящему современных знаний. Научиться всему самому. В сети много обучающих курсов, семинаров, бесплатных и платных мастер-классов и книг. Что выбрать? В этом и состоит вся сложность самостоятельного образования. IT — сфера очень непростая, поэтому без наставников обойтись вряд ли получится.

В сети много обучающих курсов, семинаров, бесплатных и платных мастер-классов и книг. Что выбрать? В этом и состоит вся сложность самостоятельного образования. IT — сфера очень непростая, поэтому без наставников обойтись вряд ли получится. Пойти в частный учебный центр. Выбирайте центр, в котором будут преподавать практикующие специалисты. Там вы научитесь решать реальные задачи, разрабатывать идеи, которые понравятся заказчикам, и уметь применять свои знания на практике. Получение такого образования займет от 7 месяцев до 2,5 лет, при этом, скорее всего, будет возможность без проблем совмещать такую учебу и работу. Кстати, через 3−4 месяца подрабатывать можно будет и в сфере новой профессии.

Хороший пример современного учебного центра в Туле — Компьютерная Академия TOP. Это очная и онлайн-школа IT-образования для взрослых и детей с направлениями обучения в области программирования и графического дизайна.

В Компьютерной Академии ТОР есть три направления:

Разработка программного обеспечения,

Компьютерная графика и дизайн,

Сети и кибербезопасность. Выпускники курса могут работать сетевыми и системными администраторами, инженерами в IT-отделах крупных государственных и коммерческих компаний, банков, в учебных заведениях и в компаниях, специализирующихся на системной интеграции и анализе.

А также есть годовые курсы для тех, кто хочет получить только актуальные узкоспециализированные знания по направлениям:

У Академии более 50 договоров о сотрудничестве с IT-компаниями Тулы и РФ и только практикующие педагоги. Здесь вам помогут трудоустроиться, создать резюме, подготовиться к собеседованию. Хотя, возможно, это вам не понадобится. Руководители крупных компаний, которые заинтересованы в новых специалистах, следят за успехами студентов Академии ТОР и многих приглашают на работу еще на этапе защиты выпускной работы.

Помните, что начинать новое никогда не поздно. Возраст студентов взрослой академии — от 15 до 55 лет. Всё зависит от желания, талантов и способностей учеников. Обучение начинается с тестирования, на котором определяется уровень подготовки студента. Даже если вы пока ничего не знаете, вас направят на подготовительные дистанционные курсы, после которых можно будет приступить к основному этапу обучения и в итоге стать первоклассным специалистом.

В Компьютерной Академии ТОР есть также программа для школьников, она рассчитана на 3,5 года. Обучение адаптировано для подростков с учетом каникулярного времени. После выпуска из Академии ребята могут сразу же трудоустроиться. Академия ТОР имеет лицензию дополнительного профессионального образования, а также статус Microsoft IT Imagine, является сетевой академией Сisco и авторизованным учебным центром Autodesk.

Компьютерная Академия ТОР

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,

тел. +7 (4872) 57-37-87 .

tula.top-academy.ru