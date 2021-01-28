Всё, что вы хотите от автомобиля, есть в новой ŠKODA OCTAVIA

Девиз Simply clever — «Просто гениально» — для ŠKODA является философией, которая считывается даже в мельчайших деталях.

В новой OCTAVIA, которая ждет вас в салоне официального дилера в Туле «Автоимпорт», всё выверено до миллиметра и сделано с такой заботой, что прокатившись на этом автомобиле однажды, уже не хочешь ничего другого.

Такое ощущение, что инженеры марки создавали автомобиль для себя — в нем воплощено всё, о чем только можно мечтать, и даже больше. Внешность с характером, которая не «потеряется» в потоке похожих друг на друга машин. Динамика и одновременно экономичность. В салоне выверен каждый миллиметр и продумано всё для комфорта каждого пассажира.

ŠKODA элегантна, невероятно практична, удивительно просторна и в целом удивительна, потому что дает больше, чем можно ожидать. В дилерском центре «Автоимпорт» мы изучили новую OCTAVIA во всех подробностях и скажем честно — это восторг!

Быть узнаваемым

Сегодня автомобили разных марок часто похожи друг на друга: убери значок — и непонятно, кто производитель. А вот у ŠKODA всегда есть свой узнаваемый стиль, и новая OCTAVIA это в очередной раз доказывает. Ее ни с кем не спутать! Широкая шестиугольная решетка радиатора, узкие светодиодные фары, широкий капот, «кристаллический» дизайн фар, изысканный рисунок задних фонарей — всё это привлекает внимание окружающих. Кстати, для новой OCTAVIA не предусмотрено галогенных фар — только светодиодные, которые отвечают и за ближний, и за дальний свет. Также доступны матричные светодиодные фары, которые раньше встречались только на автомобилях премиум-класса.

Водить с удовольствием

Для новой ŠKODA OCTAVIA предусмотрено три бензиновых двигателя, от 1,4 до 2 л, и четыре варианта коробок передач. Подходящую комбинацию найдёт любой покупатель. Динамические показатели у автомобилей будут разными, но в любом случае вас порадует их мощность и топливная экономичность.

Все двигатели имеют интегрированный в головку блока цилиндров выпускной коллектор. Это значит, что они очень быстро прогреваются — зимой вы и ваши близкие оцените такой теплый прием.

В салоне водителю помогает и развлекает мультимедийная система с сенсорным экраном высокого разрешения. Через него можно не только управлять музыкой, но и отрегулировать климат, настроить центральный замок, запрограммировать автономный стояночный отопитель, прочитать сообщения с телефона, рассчитать маршрут (навигация не зависит от доступа в интернет) и изучить обстановку вокруг машины по камерам.

На центральной консоли опционально устанавливается индукционная площадка для мобильного телефона. Она обеспечивает беспроводное соединение аппарата с внешней антенной автомобиля, что улучшает качество сигнала при разговорах по громкой связи. Площадка совместима с большинством современных телефонов и может осуществлять беспроводную зарядку.

Забыть про ключи

Для новой OCTAVIA предлагается система бесключевого доступа двух уровней. Первая позволяет запустить двигатель простым нажатием на клавишу Start Engine/Stop. Замка зажигания в привычном смысле нет, ключ может находиться у вас в кармане. Вторая система обеспечивает бесключевое управление всеми пятью дверьми. Можно, например, разблокировать замок прикосновением к ручке задней двери и сразу положить сумку на сиденье.

Иметь всё под рукой

Каждая деталь новой OCTAVIA создана с искренней заботой и особым вниманием к водителю и каждому пассажиру. Вместо рычага ручника — кнопка: это и удобно, и высвобождает дополнительное место, в котором расположилось удобное вещевое отделение. Карманы дверей настолько вместительны, что в них можно положить термосы, большие бутылки с водой и другие крупные предметы. В спинках передних сидений, со стороны пассажиров второго ряда, — вместительные карманы и маленькие карманчики для мобильных телефонов, а также USB-разъемы для пассажиров заднего ряда. Под лючком бензобака — многофункциональный скребок для льда, который может служить и увеличительным стеклом, и линейкой. В крышке бачка стеклоомывателя — воронка, через которую удобно заливать жидкость. Даже подстаканники в салоне непростые: специальная конструкция фиксирует бутылку с водой так, что ее можно открыть одной рукой, не придерживая. Из спинки заднего сиденья может извлекаться широкий подлокотник со встроенными подстаканниками. А за подлокотником прячется лючок для перевозки длинномеров, например, лыж.

Это всё — лишь часть гениальных решений, которыми наполнена новая OCTAVIA. О чем бы вы не подумали, сидя в ее салоне, будьте уверены — это в ней уже есть!

Устроиться с максимальным комфортом

Все сиденья в ŠKODA OCTAVIA порадуют вас широким диапазоном регулировок и удобством посадки. Передние сиденья могу иметь электропривод: подушка у них регулируется не только по высоте, но и по наклону, а у поясничной опоры настраивается как степень выпуклости, так и положение на спинке (выше-ниже), что позволяет занять самое комфортное положение — в дальних поездках это особенно ценно. В варианте с электроприводом передние кресла имеют память на трех человек: это удобно, когда машиной в семье или на работе пользуются разные люди. Положение боковых зеркал электроника тоже запоминает — вместе с настройками водительского сиденья.

Настроить климат

Новая ŠKODA OCTAVIA — это сразу три зоны климатического контроля: можно настроить температуру для водителя, переднего пассажира и для тех, кто сидит позади. Система климат-контроля оснащена функцией Air Care, которая за счет более тщательной фильтрации воздуха снижает уровень аллергенов, прежде всего — растительной пыльцы.

Перевезти всё

Новая OCTAVIA выглядит как элегантный седан, но в действительности это автомобиль с кузовом лифтбек: пятая дверь поднимается вместе со стеклом, открывая доступ к огромному багажному отделению. Оно практически безразмерно, а при сложенных задних сиденьях в багажнике можно уместить кухонную плиту или большую ТВ-панель. Сиденья складываются как из салона, так и из багажника, что очень удобно при погрузке. Заднюю полку можно установить вертикально сразу за спинками, тем самым увеличив высоту багажного отделения, и без проблем размещать в нем чемоданы и другие высокие вещи.

Ездить безопасно

ŠKODA OCTAVIA располагает широким спектром систем безопасности, благодаря которым вы всегда будете чувствовать уверенность в поездках.

Камера заднего вида с отличным качеством изображения может быть дополнена системой кругового обзора: она позволяет следить за обстановкой на 360 градусов — вы как бы смотрите на автомобиль и окружающую местность сверху. Вспомогательные динамические линии помогают осуществить маневр в тесном пространстве. Камера отлично работает в сочетании с датчиками парковки: вместе они формируют полную и точную картину препятствий. Задняя камера оснащена омывателем, что гарантирует чистоту объектива в любых условиях.

Система контроля дистанции Front Assist предупредит об опасном сближении с впереди идущим автомобилем, пешеходом или препятствием и инициирует экстренное торможение. Адаптивный круиз-контроль позволит проехать десятки километров по трассе, ускоряя автомобиль в рамках заданного лимита, поддерживая дистанцию и притормаживая при необходимости, при этом водитель может не прикасаться к педалям тормоза и газа.

Светодиодные матричные фары отслеживают повороты руля, умеют приспосабливаться к дорожным и погодным условиям и сами регулируют силу освещения: светят дальним везде, где это возможно, и приглушают свет при сближении со встречными авто, чтобы не слепить их водителей. Переключать режимы работы фар вручную больше не нужно.

Ассистент перестроения Side Assist контролирует «слепые зоны», которые не просматриваются в зеркала, и предупреждает о помехах сбоку. Ассистент удержания полосы предупреждает о пересечении линий разметки и даже умеет деликатно подруливать, если вы непреднамеренно их нарушите. Ассистент выезда задним ходом помогает выезжать, например, из парковочного кармана — предупреждает о приближении других машин и может экстренно остановить ваш автомобиль в случае опасности. Еще одна система, Exit Warning, работает при открытии дверей автомобиля: если к вам приближается другое транспортное средство, велосипедист или пешеход, сработает звуковой и световой сигнал, говорящий о том, что выходить из машины пока небезопасно.

Легко парковаться

OCTAVIA может оснащаться датчиками парковки с функцией автоматического торможения. Они с помощью звуковых сигналов и схемы на дисплее сигнализируют о препятствиях вокруг автомобиля. Благодаря им парковочный автопилот сам находит место для парковки и заводит на него машину — даже руль крутить не нужно. В экстренном случае, если водитель вовремя не заметил опасности, система остановит автомобиль перед препятствием. Увидеть новую ŠKODA OCTAVIA в Туле можно у официального дилера — в салоне «Автоимпорт» на Октябрьской. Приезжайте познакомиться, оценить автомобиль на тест-драйве, узнать о выгодах при покупке.

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Официальный дилер ŠKODA в Туле «Автоимпорт»

Тула, ул. Октябрьская, 320.

Телефон: +7 (4872) 33-79-80 .