Что делать, если разрушается балконная плита: разъяснение Myslo

Отваливающиеся от плиты куски бетона летят прямо на тротуар и могут покалечить случайных прохожих. Мы решили выяснить, что делать в подобной ситуации владельцам таких балконов и просто неравнодушным тулякам. А поможет нам в этом волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская.

В соответствии с действующим законодательством, балкон (лоджия), предназначенный для обслуживания только одной квартиры, не относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. Однако несущие конструкции (балконные плиты или плиты лоджии) являются общим имуществом.

Как добиться ремонта балкона

Если речь идёт о лоджии, то изнутри за ней должны следить собственники квартиры – точно так же, как и за остальными комнатами. Зона ответственности обслуживающей организации – конструктивные элементы дома, которые являются общим имуществом. Соответственно, следить за состоянием находящихся на улице балконных плит и при необходимости ремонтировать их обязана управляющая компания.

Первый шаг – обращение в УК. Следует написать заявление о разрушении балкона, по возможности приложить фотографии. Статья 161 ЖК РФ гласит, что «управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме». В заявлении укажите, что разрушение балконной плиты свидетельствует о нарушении коммунальщиками норм Жилищного кодекса РФ, а также «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утверждённых Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г.

Управляющая компания направит на место сотрудника, который осмотрит балкон и составит акт. После этого должно быть принято решение о проведении ремонта.

Коммунальщики составят план работ и смету на их проведение, после чего вопрос будет вынесен на голосование в рамках собрания собственников жилья, поскольку в текущие расходы управляющей компании подобные работы, чаще всего, не входят.

За чей счёт проводится ремонт?

Собственники квартир должны принять решение о сроках выполнения ремонта и порядке финансирования, поскольку именно они несут бремя расходов на содержание общего имущества. Если балкон требует экстренного ремонта, то работы могут быть выполнены безотлагательно, после чего соответствующая сумма будет пропорционально распределена между собственниками всех квартир, находящихся в доме.

Если управляющая компания не исполнила решение общего собрания собственников – напишите жалобу в областную Госжилинспекцию и попросите выдать управляющей компании предписание о выполнении необходимых работ. Важный момент: если УК получит такое предписание, она может обязать жильцов не пользоваться балконом, поскольку его состояние представляет угрозу для жизни и здоровья. К этому нужно быть готовыми заранее. Аналогичную жалобу можно направить и в районную прокуратуру.

Что делать, если вы – не собственник квартиры

Такая ситуация тоже возможна – например, вы ежедневно проходите по тротуару, над которым находится аварийная балконная плита. В этом случае можно на сайте ГИС ЖКХ узнать, какая управляющая компания обслуживает этот дом, и направить туда заявление с просьбой провести ремонт либо огородить опасный участок.

Можно сразу написать жалобу в прокуратуру, указав, что сложившаяся ситуация представляет угрозу для жизни и здоровья неопределённого круга лиц. В таком случае прокуратура обязана вмешаться в ситуацию и принять исчерпывающие меры. Все заявления и жалобы следует относить в ведомства лично, получив на руки копию с отметкой о получении, либо отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.