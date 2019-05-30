История одного ремонта: как из бетонной коробки сделать «конфетку»

Тульская семья Мигуновых своими руками сделала ремонт в новостройке. Рассказываем и показываем, как это было.

Квартиру Елена и Кирилл купили в типичном для новостройки состоянии «голые стены», и они стали для этой молодой и творческой семьи тем самым чистым листом, с которого удобнее всего начинать что-то новое, свежее и интересное.

Так выглядела квартира Елены и Кирилла до начала ремонта.

Елена - специалист по документообороту, сейчас в декрете с дочкой Марьяной, Кирилл руководит интернет-проектом.

Елена, Марьяна и Кирилл Мигуновы.

Когда ребята покупали квартиру, ребенка у них еще не было, но его рождение уже планировалось, поэтому из 35-метровой однушки было решено делать двухкомнатную квартиру.

- Когда мы впервые зашли в эту квартиру, сказали: «Какая же маленькая!», но когда выглянули из окна, увидели берег реки, перелесок, решили – берем! – рассказывает Елена. – Планировка здесь была самой стандартной: маленький коридор, ванная, кухня и комната. Первое, с чего мы начали, - сломали всё (смеется).

Был период, когда в квартире Мигуновых не было ни одной стены: заходишь в дверь – и все 35 метров перед глазами.

В новом проекте супруги предусмотрели отдельную спальню, рабочее место на кухне и встроенный шкаф для хранения вещей.

Ремонт Кирилл и Лена делали полностью своими руками – от выкладывания новых стен до ручек для мебели. Процесс растянулся на год, потому что работать в квартире приходилось только вечерами, после основной работы.

Ребята сделали всё, что задумали, и даже воплотили идеи, которые казались нереальными на такой небольшой площади, - например, у них в квартире есть даже камин.

- Есть шутка о том, что сложно сделать ремонт и не развестись, - улыбается Лена. – Мы, чтобы не ссориться, сразу разделили фронт работы: Кирилл взял на себя техническую часть, я – дизайнерскую. Специалистов со стороны не приглашали: жить в этой квартире нем, и как сделать лучше для нас, знаем только мы. Тем более, что один из мощных источников вдохновения мы нашил недалеко от дома: много идей мы подсмотрели в «Леруа Мерлен», где закупали практически все материалы для ремонта. Там очень грамотно подобран ассортимент, можно воплотить любую задумку, и всё — по бесспорно низким ценам.

И даже если ты совсем не дизайнер, в гипермаркете есть готовые решения, которые можно брать и переносить к себе домой.

В каждом отделе «Леруа Мерлен» есть «подсказки» для тех, кто ищет интересные идеи для своего дома.

Например, в отделе сантехники появилась новая экспозиция с готовыми интерьерными решениями. Все материалы для них можно купить в магазине. Здесь Мигуновы нашли двери для душевого уголка, а в соседнем отделе – плитку для ванной комнаты.

В ближайшее время в отделе плитки появится новая услуга - бесплатный дизайн-проект.

Выбирая плитку, вдруг наткнулись на зеркальную – и в голове сразу закрутились мысли о том, что с ее помощью можно создать камин, пусть и не настоящий дровяной, но не менее красивый и эффектный. Купили пеноблоки в «Леруа Мерлен» (из них сложить камин проще, чем возиться с каркасом из гипсокартона), а внутреннюю часть выложили зеркальной мозаикой и плиткой. В гипермаркете она представлена в различных размерах и формах.

Мигуновы выбрали квадратную плитку и дополнили её кусочками зеркальной мозаики, чтобы было больше преломления света и отражения свечей, – они в квартирном варианте камина заменили дрова.

В отделе плитки нашлось решение для реализации еще одной задумки – мозаичного фартука для кухни. Идею фартука-смальты из битой плитки Елена увидела в интернете.

Этот кухонный «фартук» — не готовая панель, он выложен из кусочком плитки хозяйкой дома.

Купила бирюзовую плитку в «Леруа Мерлен» и расколотила ее вдребезги к ужасу родителей, которые до последнего не верили, что она на это решится. И потом кусочек за кусочком выложила оригинальную мозаику на плиточный клей. Получилось супер! И кстати, гораздо бюджетнее готовой мозаики.

- Ассортимент гипермаркета постоянно наталкивал нас на какие-то идеи, которые мы затем воплощали в своей квартире, - рассказывают Кирилл и Елена. – В отделе штор присмотрели ткань чуть приглушенного оранжевого цвета, и она продиктовала нам цветовое решение спальни. Мы сделали комнату черно-белой, с оранжевыми акцентами.

В гипермаркете сразу заказали колеровку красок, причем оранжевый цвет нам подобрали тон-в-тон к ткани – просто идеальное совпадение.

Супруги увидели в «Леруа Мерлен» стеклоблоки и применили их в одной из стен в своей квартире – в той, что делит спальню и гостиную.

Благодаря вставкам из стеклоблоков в гостиной появился дополнительный источник света.

На стенах в гостиной – жидкие обои: состав купили в «Леруа Мерлен», нанесли сами – в этом нет ничего сложного. Если ребенок будет рисовать на обоях, любой их участок легко снять и нанести заново.

Люстру необычного дизайна наши герои тоже нашли в «Леруа Мерлен».

Подвесные плафоны на кухне оттуда же: они были просто белыми, Елена расписала их витражными красками.

Нашлись в гипермаркете и небольшие, но важные детали – цветные розетки. Их удалось подобрать к каждому помещению в квартире: на кухне бирюзовые, в гостиной желтые, в спальне оранжевые.

Как выбрать кухню, если ты даже не представляешь, какой она должна быть?

В отделе кухонь в «Леруа Мерлен» есть услуга проектирования: это бесплатно, проект можно забрать с собой – очень удобно!

Также здесь можно заказать сборку мебели и установку техники. Елена и Кирилл заранее определились с цветовой гаммой и кухонную мебель подобрали быстро.

В «Леруа Мерлен» разные модели кухонь здесь представлены в интерьере, чтобы покупатель сразу понимал, какая напольная плитка, «фартук»,

свет к ней подойдет.

Кухню Мигуновы заказали в гипермаркете, а «неубиваемую» барную стойку сделали сами. В основании ОSB-плита, верхний слой – керамогранит, прочнейший материал, который применяют в качестве напольного покрытия.

На столешницу можно ставить горячее без подставок, резать на ней - керамогранит не боится ни температуры, ни царапин.

Квартира у Лены и Кирилла небольшая, и загромождать шкафами ее не хотелось.

Решением стал встроенный шкаф: занимает немного места, но вмещает кучу вещей.

Двери-купе и все наполнение для шкафа нашли в отделе хранения

в «Леруа Мерлен» — направляющие, корзины, полки.

Оригинальное решение для хранения применено на кухне: в цоколе кухонных столов оборудованы вместительные ящики. В одном хранится картошка, в другом принадлежности для уборки, в третьем дополнительные стулья для гостей.

Ящики в цоколе кухни позволили задействовать пространство, которое обычно пустует и не используется.

Елена придумала, Кирилл воплотил: часы на стене сделаны из часового механизма и деревянных квадратиков, которые супруг напилил из доски, купленной в «Леруа Мерлен», и покрыл тонированным лаком.

С момента покупки квартиры семья Мигуновых выросла, и они уже задумались о расширении жилплощади: хотят построить собственный дом. Глядя на их квартиру, мы не сомневаемся: в нем они тоже продумают всё до сантиметра и до мельчайшей детали интерьера.

А «Леруа Мерлен» поможет в решении их новой большой задачи – даст вдохновение и идеи и поможет реализовать их при любом бюджете.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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